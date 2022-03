Chicho Serna puso fin al misterio en Boca por la la situación de Agustín Almendra y la suplencia de Barco en Reserva

Fue una jornada de fútbol para Boca Juniors. En Ezeiza, por el entrenamiento del plantel profesional, pero también en el Country de City Bell que Estudiantes tiene en La Plata. Allí se enfrentaron las Reservas, por la sexta jornada de la Copa de la Liga: fue triunfo 1-0 del Xeneize por el tanto de Vicente Taborda. Luego de la acción, Mauricio Serna tomó la palabra en ESPN y aclaró las situaciones personales y deportivas que afrontan Valentín Barco y Agustín Almendra.

El lateral izquierdo, figura desde hace rato en el segundo equipo y habitualmente convocado para el Sub 20 (es clave para el DT, Javier Mascherano), estuvo nuevamente entre los suplentes en el duelo ante el Pincha, algo que llamó la atención desde que purgó una fecha de suspensión tras ver la roja ante Rosario Central. El Colo no estuvo disponible ante el Rojo y fue relevo contra Huracán. Ahora, nuevamente lo vio desde afuera.

“Tenemos 25 ó 30 jugadores y elegimos, no pasa nada. ¿Por qué no nos preguntamos por qué está jugando Nahuel Genez? La pregunta no es por qué no está jugando Valentín. ¿Es un buen jugador? Sí, pero hoy está jugando otro 3 que hace grandes partidos, ha mostrado gran nivel, tiene personalidad y lo está haciendo bien. Esto es parejo para todos”, advirtió Chicho, quien conforma el cuerpo técnico de la Reserva azul y oro junto a Hugo Ibarra.

Agustín Almendra y Valentín Barco, en particulares situaciones deportivas en Boca

En las últimas semanas se habló de un supuesto reto y sanción para Barco por haber sido echado contra el Canalla, algo que desmintió el ex mediocampista boquense: “Solo disposición técnica, si así lo quieren llamar, del Negro (Ibarra) y yo. Valentín tiene que saber que tiene que entrenarse con todo como siempre, es un jugador de Selección, que tiene un presente y un futuro brillante, pero hay que competir y en la competencia a veces le toca a uno y a veces a otro. Esa es la labor nuestra, hemos elegido que juegue Nahuel estos dos últimos partidos y lo ha hecho de buena manera”.

Por otra parte, Serna se refirió a la actualidad de Almendra, quien desde la semana pasada fue separado del plantel profesional de Sebastián Battaglia por un acto de indisciplina. El martes fue subido otra vez Alan Varela, quien también estaba en Reserva por otro hecho de inconducta. Almendra continúa con el segundo equipo.

“Agustín está entrenando, está entrenando muy bien. Hoy le tocó ir a entrenar a Ezeiza. Mañana se suma con nosotros, está trabajando a la par de todos”, explicó Chicho. Y cuando le consultaron si iba a ser considerado para jugar en Reserva, concluyó: “El tiempo lo dirá. Hoy estamos acá, vamos a ver mañana en Ezeiza qué definimos”.

SEGUIR LEYENDO: