Hijos de reconocidos ex futbolistas y apuntados por Italia y España: quiénes son los 5 tapados que Scaloni convocó a la selección argentina

Las tapados, con sus camisetas. Geralnik ya lució la de la Selección

Lionel Scaloni volvió a sorprender. Siguiendo con su plan de continuar viendo futbolistas en vivo y en directo para ampliar la base y que se empapen del espíritu albiceleste y del clima que se vive en el complejo de Ezeiza, dio a conocer una prelista de 44 jugadores para la última doble fecha de Eliminatorias camino a Qatar 2022. Así, de cara a los duelos del viernes 25 ante Venezuela (en Buenos Aires, resta saberse la sede) y del 29 contra Ecuador (en Guayaquil), el entrenador incorporó a la nómina a varios “tapados”. Juveniles de buen presente y estimulante futuro, en coordinación con Javier Mascherano, actual orientador del combinado Sub 20.

Están algunos conocidos, como Matías Soulé (Juventus, que ya formó parte de la plantilla) y Luka Romero, el jugador más joven en debutar en la Liga de España, hoy en la Lazio de Italia. Y hay otros nombres que no están en el radar del futbolero medio, aunque sí de La Scaloneta. Ellos son Franco y Valentín Carboni (Inter), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal) y Alejandro Garnacho (Manchester United).

Se trata de algunas de las promesas hoy seguidas desde cerca por el departamento de scouting que incorporó la AFA en Europa, con Juan Martín Tassi a la cabeza, y la coordinación general del cuerpo técnico de Scaloni y de Bernardo Romeo.

Con esta nueva tanda de jóvenes, el Gringo quiere replicar lo que consiguió con Julián Álvarez: que se potencien al lado de estrellas de nivel internacional como Lionel Messi, Dibu Martínez o Ángel Di María. “Quizá uno no se da cuenta, pero al entrenar con ellos, sumar prácticas, partidos, verlos, obviamente que se aprende. Quizá no me doy cuenta, pero suma mucho estar con jugadores que la mayoría juega en Europa”, supo aceptó el propio Álvarez en 2021.

Lo de Romero es un caso especial. Fue el primero al que llamó Mascherano para hacerlo parte del proyecto. Nacido en México, con pasaporte español, lo tironearon todos. Pero él optó por la nacionalidad de su papá, Diego Romero, ex jugador. Y desde el Sub 15, pese a las tentaciones, el “nuevo Messi”, como lo bautizaron en la península ibérica, siempre eligió en albiceleste.

Romero, con la casaca de la Lazio, club al que arribó tras abandonar Mallorca (Marco Rosi/Getty Images)

EL UNO POR UNO DE LOS TAPADOS

Franco Carboni (Inter): hijo del Kely Carboni, mediocampista central de dilatada trayectoria en Lanús y en el exterior (luego entrenador), pasó por el Grana, por el Catania y arribó al Inter como delantero por afuera, aunque hoy recorre todo el carril izquierdo. Nacido en 2003 (tiene 18 años), pasó por la Sub 17 y Sub 19 de Italia, pero tiene la doble ciudadanía y Argentina hizo su jugada. Ya fue cinco veces al banco del Neroazzurro, todavía no hizo su presentación oficial.

Valentín Carboni (Inter): también hijo del Kely, categoría 2005, hizo el mismo recorrido que su hermano; Lanús, Catania e Inter desde mediados de 2020. Centrocampista, fue citado por los seleccionados juveniles de Italia... Pero la sangre tiró y llegó la citación de Argentina.

Nicolás Paz (Real Madrid): hijo de otro reconocido ex jugador; Pablo Paz, surgido en Newell’s, con pasado en Independiente, dilatada trayectoria en España, y mundialista con Argentina en Francia 98. Paz junior es mediocampista zurdo y es parte del Juvenil B del Merengue. Nació en Tenerife y tiene 17 años.

Tiago Geralnik (Villarreal): también juega en el Juvenil B, pero del Submarino Amarillo. Mediocampista habilidoso y con el mapa del campo en los botines. El 31 de marzo cumplirá 19 años. Pertenecía a las inferiores de River, jugó un certamen Sub 16 con la Selección y recibió ofertas del exterior. Se decidió por el conjunto español, que se lo llevó por la patria potestad, previo acuerdo con la Banda vía resarcimiento.

Alejandro Garnacho Ferreyra (Manchester United): nació el 1° de julio de 2004 en Madrid, España. Pero su mamá es argentina, por eso posee la doble nacionalidad. Su presente en el elenco Sub 19 del United es de alto impacto: anotó seis goles en los últimos 10 partidos. Delantero veloz, se inició en el Atlético Madrid, que no pudo retenerlo y lo vendió en 500.000 euros cuando arreciaban las ofertas para el jugador (también lo pretendían el Real Madrid y el Borussia Dortmund). Ya jugó en la selección Sub 18 de España, pero respondió a la citación de la patria materna.

