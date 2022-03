Las mejores 50 frases de Carlos Salvador Bilardo

Carlos Bilardo no solo fue jugador, técnico y médico. También incursionó en el periodismo y la política por esos en sus dichos hay referencias desde la medicina al fútbol en Africa

Carlos Bilardo es uno de los protagonistas más importantes de la historia del fútbol argentino. Además de ser un brillante director técnico, campeón y subcampeón del mundo, es uno de los personajes con las frases más divertidas y recordadas de nuestro fútbol. Infobae recolectó 50, donde habla de su familia, de las grandes figuras -como Diego Maradona y Leo Messi-, de su experiencia como técnico y hasta de sus peleas históricas con César Luis Menotti, el otro técnico campeón del mundo que tiene la Argentina.

Ganar o ganar

“Ganar no es lo más importante, es lo único. Ser segundo no vale. ¿Vos sabes quién pisó América después de colón? yo no”

“El segundo es el mejor de los perdedores”

“¿Qué me importa si el partido es más feo o más lindo? ¿A quién le importa? Lo que quiero es ganar”

“Jugar bien es ganar”

″En otros espectáculos la gente grita ‘otra, otra’. En el fútbol la gente está sufriendo porque quiere la hora. Es un espectáculo para el imparcial, pero para el hincha es un espectáculo en el que prevalece el resultado”

La perfección en el fútbol

“El partido perfecto es un cero a cero sin ocasiones de gol, nadie se ha equivocado”

“El fútbol perfecto es ganar y solo ganar. Yo soy como Alí: Durante la competencia no tengo amigos y a los contrarios, si puedo, los mato”

“Hay un fútbol antes y otro después de Osvaldo Zubeldía.

“No señorita, tengo 50 años de cancha; no tiene bebida alcohólica, tiene Gatorei”

La familia

“Mi hija me decía que le daba más bolilla a Maradona que a ella”.

″En marzo de 1986, puse un cartel de se vende en mi domicilio para que la gente creyera que estaba deshabitada y no la atacaran más. Temía que las piedras se convirtieran en adoquines. Llevé a mi señora y a mi hija a vivir a casa de mi suegra”

“A Gloria la conocí en un velorio. No sé qué me enamoró de ella, otra no me hubiera aguantado”

“¿Cuándo es el cumpleaños de Gloria? Que sé yo, pasame el teléfono y le pregunto”

“Tras ganar el mundial no pensé en mi familia, ni en mis amigos, sino en Zubeldía” (su técnico cuando él jugaba en Estudiantes)

Bilardo en el Monumental la tarde en que dijo una de sus frases mas icónicas “No señorita, tengo 50 años de cancha; no tiene bebida alcohólica, tiene Gatorei”

La gloria vale más que el dinero

″No busquen dinero, busquen gloria y así los van a recordar para toda la vida”

″Déjense de guita. Sean campeones del mundo y la gente se lo va a agradecer siempre”

“Mi selección salvó al fútbol argentino”

″Al contrario no hay que darle ni agua. El fair play es un invento de los británicos. En el fútbol de hoy nadie da ventajas, por eso mis equipos no deben regalar nada”





“Mi selección salvó al fútbol argentino”, dijo para diferenciarse de Menotti

El entrenador perfeccionista

″El himno es importante, nosotros lo practicábamos 5 veces antes de cada partido”

“Al equipo le pido concentración. Un médico tiene que estar 12 horas concentrado para que no se le muera el paciente, yo pido 90 minutos nada más”

“No hay tiempo para esperar a un jugador. Igual que un cirujano no tiene margen de error”

″Cuando Maradona marcó el segundo gol a los ingleses no lo celebré. Estaba pendiente de cómo habíamos quedado posicionados”

“Fútbol hay uno sólo. La gente lo juzga y va a la cancha o no va a la cancha”

″El entrenador es más importante que el jugador. ¿Alguien conoce a un periodista que sea más importante que el director de la revista en la que trabaja?”

″Yo nunca festejé demasiado. Debo tener un trauma desde chico. Incluso después de la final del Mundial me encerré en mi habitación. Estaba preocupado porque nos habían hecho dos goles de cabeza”.

“Todos los días de la semana en los entrenamientos, de dos a tres de la tarde, hacía que el Bocha Ponce le tirara centros a Hugo Gottardi para que cabeceara. Una tarde fuimos a jugar a Córdoba. En medio del partido, Ponce centra y Gottardi marca. A la mañana siguiente leo en un diario: con un oportuno cabezazo ganó Estudiantes. ¿oportuno? ¡Llevaban cuatro meses practicando!”

“Lo que no se logró en 85 minutos no se logra en cinco. Si un equipo se vuelve loco, termina perdiendo lo que tiene”

″La mujer es como un jugador: si no quiere en una determinada posición, no hay que insistirle”

“En Primera no se puede aprender, para eso está la cantera”

″Para mandar hay que tener autoridad, pero autoridad moral. Si no tienes calle, códigos, ética… si eres un gil no puedes mandar”

″Maradona fue el hijo varón que no tuve”.

“Messi es un líder, pero de otra forma”

Menotti, el gran rival

″Menotti le hizo mucho daño al fútbol argentino. ¿hablar con él? No puedo compartir nada con quien me atacó con mala intención”.

“Menotti tenía un periódico a favor que me mataba”

“Menotti nunca se metió con mi familia. Y yo nunca dije nada de la suya. El tema era entre nosotros dos. En eso fuimos leales”

″En el 82 la Selección fracasó futbolística y deportivamente porque el técnico tiene que ser ejemplo y no fue así”

Bilardo y Maradona en el mundial de México 1986: "Diego es el hijo que no tuve"

″Rabanito (por Menotti) no tiene trabajo y siempre vive de mí. No puede volver a ningún club porque en todos fracasó e hizo desastres”.

″A mí me critican, pero tengo un orgullo: en los mundiales gané todo en la cancha. Otros no pueden decir lo mismo… en 1934 y 1938, cuando ganó Italia, Mussolini tuvo bastante que ver. Y en 1978 actuó mucho Videla”.

El maestro y su método

“Si se la siguen dando a los de amarillo (Brasil), perdemos seguro”

″Si quedamos eliminados en primera ronda, que se caiga el avión antes de llegar a Argentina”

″Pibes, en la valija metan un traje y una sábana blanca. El traje es por si salimos campeones; la sábana blanca por si nos eliminan en primera ronda y nos tenemos que ir a vivir a Arabia”.

“Yo sólo discuto con Beckenbauer, que ganó un Mundial afuera de su país y salió segundo en otra ocasión. Con el resto no”.

″Menotti le hizo mucho daño al fútbol argentino", aseguró Bilardo.

Las salidas con humor e ironía

“Yo daba conferencias y nunca cobraba. Entonces me regalaban de todo. Una vez me regalaron un mono. Me lo llevé a casa y a mi mujer casi le da algo”

″En África aprenden a jugar al fútbol sin arcos. Por eso llegan tocando al área y no saben meter goles”

“Siempre quise que me fracturaran el tabique nasal y tener un motivo para operarme la nariz, pero lo único que me fracturaron fue una costilla”

“Me ofrecieron un equipo en China (en 2019) y mucho dinero, pero como no lo iba a poder gastar en el tiempo que me queda, no fui”

″Los alambrados en los estadios argentinos son bastante altos. Yo digo que no hay que penar al hincha que toma una pelota que se fue a la tribuna y se la lleva, hay que hacerlo al futbolista que pateó ahí; decirle: ¡Esa la pagás vos!”

“Este país necesita que se hable menos y se trabaje más. Estamos cansados del verso”

″Tengo más títulos que Beckenbauer. A él le falta el de médico”





SEGUIR LEYENDO: