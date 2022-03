Después de la tragedia en el Querétaro-Atlas: el recuento de los daños y la batalla por no perder patrocinios

Los enfrentamientos entre las barras del Querétaro y Atlas dejaron 26 lesionados, según cifras oficiales. (Ilustración: Jovani Pérez)

Se jugaba el minuto 63 del partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Zorros del Atlas de la novena jornada de la Liga MX cuando en las tribunas comenzó un enfrentamiento a golpes entre las barras de ambos clubes, riña que rápidamente llegó a la cancha de futbol en donde familias enteras, incluidos niños, buscaban resguardarse.

Por la invasión, el juego se detuvo, pero la violencia continuó ante la escasa presencia de elementos de seguridad del estadio, hechos que quedaron plasmados en imágenes y videos que fueron protagonistas de los titulares de la prensa nacional e internacional.

Estos registros de violencia, sangre y terror que dejaron al menos 26 lesionados, según cifras oficiales, han generado un sinnúmero de reacciones que han llevado a quienes disfrutan de este deporte a exigir la desintegración de las hinchas, la desafiliación del equipo de los Gallos Blancos, la eliminación de México del Mundial de Qatar a unos meses de su realización e, incluso, a que se le retire como organizador de esta misma justa deportiva para el año 2026.

Daños mayores

Aficionados del Atlas se reúnen tras violentos enfrentamientos entre hinchas durante un partido, en Guadalajara. (REUTERS/Fernando Carranza)

Alejandra Maffey, directora de NETA agencia deportiva que lleva la imagen de deportistas como Donovan Carrillo, argumenta que con episodios violentos como los que ocurrieron el fin de semana se ha dañado la imagen de México como gestor deportivo.

“Siento, y lo estoy viviendo, que las marcas ya no están confiando tanto en el futbol, y ya se están abriendo a ver otro otro tipo de deportes, porque ya no te está vendiendo la misma calidad que antes, las marcas se están abriendo a otros caminos y ahorita está volteando a ver a atletas olímpicos, a la Fórmula 1, al basquetbol, entre otros; en el momento en el que una marca está apostando por ti es porque la vas a tratar con cuidado, y en el momento en que pasa esto en un estadio, también se mancha la marca”, añadió.

De acuerdo con datos de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF), en el 2021 la Liga MX tuvo un valor de mil 900 millones de dólares y contribuyó al 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, lo que lo convierte en un gran atractivo para la vida económica del país.

Héctor Quispe, Consultor de Comunicación e Identidad Deportiva (CID), asegura que en un corto plazo sí podría haber afectaciones para el equipo de los Gallos Blancos, pues la falta de claridad y la lenta respuesta que han dado tras los altercados podrían generar incertidumbre en las marcas que los patrocinan o estaban tras ellos.

Cifras del sitio deportivo alemán Transfer Markt a marzo de 2022 apuntan que el club Querétaro FC posee un valor de 23.70 millones de euros (548 millones de pesos), siendo el equipo número 16 con más valor de los 18 de la liga, teniendo a sus espaldas marcas como Pedrigree, Sayer, Sísnova y Charly.

“(Estos factores violentos) generan desconfianza en los patrocinadores [...] Yo no voy a invertir en un equipo que no es capaz de poder organizarse en su plaza. Esta es la peor situación en su tipo que se ha vivido en México y es una crisis que no está bien tratada”, dijo el también docente en la Universidad del Valle de México.

Quispe advirtió que si bien ahora mismo el escenario en el que se desarrolla el equipo de Querétaro es incierto, sus finanzas sí podrían tambalearse considerando que su estadio tiene una capacidad de 34 mil 130 espectadores —aunque a veces sus ingresos no eran mayores a los 50 mil pesos por partido—, aunado a que la transmisión de los partidos le generan el 40% de sus ganancias y, de ser desafiliado, podría enfrentar demandas por parte de los patrocinadores por incumplimientos de contratos.

Para Esperanza Platas, directora general de la empresa de marketing deportivo Platas Sports, los hechos ocurridos en La Corregidora han afectado gravemente la imagen del deporte en el país que, se supone, es sinónimo de recreación, de salud, de la unidad, de la competitividad, de la honradez, de la paz.

Sin embargo, y en contraste con Maffey, Platas reconoce que el contexto actual podría no repercutir significativamente en los ingresos de los que goza el balompié mexicano, pues asegura que los patrocinadores no se irán debido a la importancia de este mercado, aunque sí tomarán sus precauciones.

México y su papel en el Mundial

Personas se golpean en la zona de butacas del estadio La Corregidora, dejando al menos 22 heridos en una trifulca cuando aficionados al fútbol irrumpieron en el campo durante un partido de primera división entre el Querétaro y el Atlas, campeón de la Liga MX, en Querétaro, México, el 5 de marzo de 2022. Imagen tomada el 5 de marzo de 2022. (REUTERS/Victor Pichardo)

Sobre el papel que juega México de cara a que en unos meses se lleve a cabo el Mundial de Qatar, Héctor Quispe subraya que el país no tendrá mayores problemas con el papel que juegue, sin embargo, reconoce que hay una pequeña posibilidad de que en un largo plazo se vean afectaciones en la renegociación de contratos con diversas marcas y en el desinterés de los aficionados a regresar a los estadios.

En cuanto al tema de la organización tripartita del Mundial de 2026 que está en manos de México, Canadá y Estados Unidos, el experto señala que la nación azteca tampoco está en peligro de ser eliminada, pues sólo se jugarán 10 partidos en territorio mexicano, que a consideración de la propia FMF podrían disputarse en el Estadio Azteca, en el Estadio Akron y en el Estadio Tecnológico, aunque esto aún no se ha determinado por la FIFA.

En contraste, Esperanza Platas asevera que sí habrá un cambio en la imagen que se tiene sobre México y se pone sobre la mesa la capacidad que tiene el país para manejar eventos deportivos a gran escala pese a que ya haya albergado una Copa del Mundo y hasta Juegos Olímpicos.

Ante la puesta en marcha de campañas como el “Grita México” y el “Grita X la paz”, que no han dado mayores resultados en la lucha por erradicar las violencias, la ex Directora de la Fundación Pro Mujer y Deporte, Alejandra Maffey, recalca que no hay otro camino más que eliminar a las barras para volver a hacer del futbol un deporte familiar y de amistad.

Bajo la lupa

Seguidores de Atlas pelean con simpatizantes de Querétaro durante el partido de futbol entre Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora. (Foto de EDUARDO GOMEZ / AFP)

Los recientes acontecimientos tampoco han dejado bien paradas a las autoridades deportivas, quienes lejos de ofrecer mensajes claros y precisos, son señaladas en redes sociales con hashtags como #VergüenzaNacional y #LutoNacional.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de La liga MX, determinó el domingo que los aficionados de los clubes visitantes no podrán ingresar a los estadios de futbol para evitar más hechos violentos, una decisión que para muchos amantes del balompié pareciera insuficiente.

Sobre una posible desafiliación del Querétaro, Arriola apuntó que “todos los escenarios están sobre la mesa, pero hay que analizar la evidencia”.

Por su parte, Gabriel Solares, presidente del Querétaro, dio a conocer que el sábado fueron empleados 600 elementos de seguridad, pero “se vieron superados, no por el número de elementos sino porque la estrategia no se planteó de forma correcta”.

De acuerdo con Solares, la barra del Querétaro está conformada por alrededor de 3 mil 500 personas, pero actualmente no están credencializadas, por lo que se desconoce la identidad de quienes participaron, sin que al momento haya un solo detenido.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, ofreció una disculpa por haber demorado en expresar su postura y aseguró que “estos terribles acontecimientos nos indignan, nos avergüenzan, los lamentamos profundamente”. Este martes se sumará a una asamblea de dueños de los 18 equipos de la primera división en la que se revisará la investigación de la Comisión Disciplinaria y se evaluará la situación de las barras.

Aunque la decisión sobre desafiliar o no al Querétaro podría tardar, Adolfo Ríos, director general de los Gallos, indicó que está de acuerdo en que se aplique una “sanción ejemplar” aunque ello implique que el club sea eliminado.

Sobre la falla y nula acción por parte de la seguridad privada en La Corregidora, el directivo dijo a Futbol Picante que “no sabemos en qué momento falló, en qué momento se perdió el control y por qué no hubo respuesta. (...) Ya se levantaron actas de denuncia para la empresa de seguridad y para todos los que sean responsables de esta tragedia”, apuntó.

