“Domingo negro en México”: así retrató la prensa internacional los violentos ataques en estadio de Querétaro

Aficionados del Querétaro habrían originado una pelea contra los aficionados rivales durante un partido en el Estadio Corregidora Foto: EFE/Sebastián Laureano Miranda

El Estadio Corregidora en Querétaro, y los aficionados que ahí se reunieron, fueron testigos de una tragedia cuando los hinchas de Gallos Blancos, equipo local, iniciaron una pelea de grandes proporciones que dejó varios heridos y envió al hospital a otros.

Esta batalla alcanzó a la prensa internacional, quienes retrataron los hechos registrados durante un partido de la Liga Mx en el que Atlas, equipo campeón, visitó la cancha de sus rivales y dominaban el partido por un gol contra cero.

Fueron diversos diarios por Estados Unidos los que cubrieron algunos de los temas derivados de las agresiones, y dieron parte a su público con fotografías que ya le dieron la vuelta al planeta a través de las redes sociales.

Durante las agresiones, los aficionados al fútbol irrumpieron en el campo, algunos para seguir la bronca, otros para proteger su integridad Foto: REUTERS/Victor Pichardo

Tal es el caso del The New York Times donde escribieron: “Motín en México deja 26 heridos, dicen funcionarios”; o Los Ángeles Times donde se pudo ver el siguiente encabezado: “Domingo negro en México: fecha suspendida tras horror en Querétaro vs. Atlas; contemplan desafiliar a Gallos”.

Fox 5 se sumó a la cobertura con su portada deportiva que relató “México suspende partidos de la liga de fútbol tras multitudinaria trifulca”; al tiempo, The San Diego Union-Tribune publicó: “Violencia deja 22 heridos y para partido de futbol en México”.

Por lo anterior, aficionados no sólo de los equipos involucrados, sino de todos los equipos que forman parte de la Primera División Mexicana, utilizaron diversas tendencias en las redes sociales para posicionarse.

Algunos de los Hashtags que pudieron verse a lo largo del fin de semana en Twitter y Facebook fueron “#VerguenzaNacional” o " #LutoNacional”.

Medios internacionales describieron la violencia en estadio de Querétaro como "un horror" (Foto: Captura de Pantalla)

La respuesta de las autoridades

Luego de la trifulca, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) y el poder ejecutivo local, encabezado por Mauricio Kuri, gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), señalaron que harán valer el Estado de derecho y que los responsables serán llevados ante la justicia.

Bajo esta lógica, fue la Fiscalía quien abrió una carpeta de investigación y precisó los delitos por los que se investigarán a los presuntos culpables.

A través de un comunicado oficial, la FGE informó que abrió la carpeta de investigación CI/QRO/6605/2022, misma que realizará averiguaciones relacionadas a los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

Violencia en Estadio Corregidora le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales (Foto: EDUARDO GOMEZ / AFP)

El gobierno del estado de Querétaro, por su parte, informó de la suspensión de 5 servidores públicos encargados del operativo en el partido Querétaro-Atlas por no haber cumplido con los protocolos de seguridad.

La secretaria de Gobierno del estado, Lupita Murguía, comunicó a través de su cuenta de Twitter que se realizó una junta presidida por el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri, para recibir detalles del informe de Seguridad Pública y Protección Civil ante los hechos del Estadio Corregidora.

A raíz de esto y del análisis del informe, se concluyó llevar a cabo algunas acciones entre las que se encuentra la suspensión de funcionarios relacionados con la organización y seguridad en el evento deportivo.

Entre ellos se encuentran Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial; Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo; Agustín Martínez Ortiz, policía; Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el partido, y por último el de Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

