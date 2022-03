Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Diego Maradona al ver el documental sobre su vida

Carlos Bilardo vio su docuserie completa en los últimos días

Miguel Ángel Lemme, hombre que pertenece al círculo íntimo de Carlos Salvador Bilardo, confirmó que el Doctor había empezado a ver la docuserie que se acaba de estrenar. “Vio la primera parte. No lo queremos cargar porque dura un montón. Dijo ‘mirá qué chiquita que está Daniela’ y lagrimeaba”, confió el entrenador que acompañó en el cuerpo técnico a Bilardo en varios equipos. Y contó que el médico recomendó que dejaran pasar la emoción que tuvo al ver a la hija con 14 años y, al cabo de una semana o diez días, avanzara con los otros capítulos. Ahora se supo que el DT campeón del mundo con México 86 la completó y se enteró de la muerte de Diego Armando Maradona.

Entre mate y mate junto a su familia, Bilardo llegó a leer el texto de la pantalla que decía “25 de noviembre de 2020. Muere Diego Armando Maradona” y escuchar al fiscal de San Isidro, John Broyard, confirmar el fallecimiento del astro del fútbol mundial. El que lo acompañó en la proeza en México, el que lideró su equipo en Italia 90. Al que dirigió en Sevilla durante la temporada 92/93. Con el que se enemistó y amigó en reiteradas ocasiones. Con el que convivió otra vez en la selección argentina cuando el Diez fue DT del conjunto nacional de 2008 a 2010.

¿Cuál fue la reacción del Doctor al percatarse de la pérdida de uno de los hombres que marcaron su vida profesional y personal? Permaneció en absoluto silencio y solamente juntó sus manos . Así lo describió el periodista Ezequiel Fernández Moores en un artículo publicado en Cenital. “Bilardo ve la pantalla que cuenta la muerte de Diego y no dice nada. Simplemente, junta las manos”, especificó en su relato.

Bilardo y Maradona, máximos artífices de la conquista argentina en México 86 (Mandatory Credit: David Cannon/Allsport - Getty)

En la serie lanzada por HBO, Claudia Villafañe, ex esposa de Maradona, declara que “puede ser que (Bilardo) se dé cuenta porque Carlos es demasiado vivo para no darse cuenta”. En tanto, Daniela Bilardo, su hija, expresa en la pantalla que “sería un golpe demasiado fuerte” que su papá se enterara de la pérdida de Diego. El avance de la enfermedad (síndrome de Hakim-Adams) que el Doctor padece hace varios años no impide que tenga contacto permanente con sus seres queridos. Incluso en las últimas semanas recibió la visita de varios campeones del 86, que compartieron un almuerzo con él. Desde que se produjo el deceso de Maradona, ponerlo al tanto sobre el mismo u omitirlo fue un tema de debate de suma relevancia para la familia Bilardo. Finalmente, decidieron que vea su serie documental completa y allí conoció la noticia.

“Claudia (Villafañe) sigue siendo muy amiga de la familia. Carlos siempre tuvo muy buena relación con las mujeres de los jugadores. Claudia tiene muy buena relación con Gloria y Daniela. Fue testigo de peleas, de abrazos, de cumpleaños”, detalló Gustavo Dejtiar, guionista de la serie, en diálogo con CNN.

Pero la gran pregunta estaba emparentada al cuarto envío. “Carlos vio la serie. Nos enteramos los últimos dos días porque lo contó en su momento el Cabezón Lemme. Dijo en una nota que le habían mostrado el capítulo 1 y la familia nos confirmó que le van mostrando de a poco, y los va viendo. Él va reconociendo gente. Dice: ‘Mirá, ahí está el flaco’, cuando aparece Poletti. ‘Mirá qué chiquita está Daniela en esta imagen’. La gran duda era qué pasó en el capítulo 4 cuando tratamos la muerte de Diego y Carlos no lo sabía”, reconoció el guionista. “Él ve mucho fútbol y veía los homenajes que se hacían en la cancha. Pasó que ahora en la serie está puesto y él lo vio. Según la familia, hizo algún gesto de apretar las manos. Ellas ya creían que él intuía algo, pero cuando pasó el momento de verlo por la serie tuvo ese gesto pero nada más. No dijo nada. Pasó. Sí se emocionó mucho Carlos con la serie. Está sensible. Más que eso no porque se lo dejamos para la privacidad de la familia”, añadió a los detalles sobre el tema.

“Ellas (Gloria y Daniela) vieron la serie cuando se estrenó directamente. Tuvimos muy buena repercusión en general. Nos importaba mucho saber qué opinaba la familia. Cuando recibimos el mensaje de ellas diciendo que les había encantado, que se emocionaron y que habíamos sido muy respetuosos con todo lo que había salido fue un alivio”, agregó.

Hoy, luego de evidenciar ciertas muestras de solidez emocional, optaron por contarle la verdad. Bilardo observó de principio a fin el documental que revela intimidades suyas como nunca antes. Y al llegar el epílogo, el control remoto no se tocó. Ni se pausó, ni se cortó ni se avanzó. Finalmente, Bilardo supo de la muerte de Maradona.

