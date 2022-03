“El puterío no va conmigo”: Toto Salvio dejó una frase resonante sobre el escándalo en Boca Juniors

El Toto Salvio se refirió a los problemas entre Almendra y Varela con el DT

El escándalo se generó en el vestuario de Boca Juniors durante las últimas horas, pero rápidamente se dispersó fuera de las puertas del club. El cruce entre Sebastián Battaglia y Agustín Almendra terminó con una discusión mediática que incluyó también las declaraciones del goleador Darío Benedetto. Mientras buscan apagar esa llama interna, Eduardo Salvio intentó bajar los decibeles pero con una definición que dará que hablar.

“No voy a hablar de eso, perdón por la palabra, pero el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que hablaron. Ya está. Para mí es tema cerrado. No voy a decir nada al respecto. Pienso enfocarme nada más en lo que son los partidos y los entrenamientos”, intentó cerrar la puerta al conflicto el Toto tras la victoria del Xeneize sobre Central Córdoba de Rosario por la Copa Argentina.

Al ser consultado en TyC Sports sobre si coincidía con las resonantes palabras de Pipa Benedetto desde su rol de referente, volvió a pararse en la misma línea: “No voy a decir más nada porque ya lo dijeron y no voy a entrar en eso”.

Lo sucedido todavía sigue caliente en el club de La Ribera. El DT, que también envió a la reserva a Alan Varela por actos de indisciplina, tocó el tema una vez más después del juego por Copa Argentina: “Son momentos difíciles, pero estoy tranquilo porque son decisiones que tengo que tomar. Esto nos tiene que hacer fuerte a nosotros. Queremos algo para nuestro grupo. Fui claro con el plantel hace unos días, una semana. Todos saben cómo va a ser esto. Fue una decisión que me tocó tomar y sabía que iba a tener repercusión”.

El conflicto se había hecho público tras la decisión de separar a Varela y Almendra del plantel de primera, aunque Battaglia aclaró que se habían tratado de dos actos de indisciplina “diferentes”. Mientras todo el hecho estaba sobre la mesa, fue el propio Darío Benedetto quien salió a lanzar más leña al fuego con una rueda de prensa dura: “Con Agustín se habló demasiado. Esto viene de hace rato. Yo no estaba presente, pero hubo otros problemas y se cortó de raíz. Agustín es un jugador del club y características le sobran para jugar, pero mentalidad no. Hay cosas que dentro del grupo no se aguantaban más, lo hablamos con el entrenador y el Consejo de Fútbol los referentes del plantel. Era algo que tenía que pasar”.

Si bien Almendra no habló ante los medios, eligió una forma clara de responderle con una frase en sus redes sociales: “En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene”.

