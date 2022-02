El lujoso taco-asistencia del Pulga Rodríguez a Beltrán en el empate de Colón ante Boca y una “denuncia”: “Me lo robaste”

A los 37 años, Luis Miguel Rodríguez volvió a jugar oficialmente con la camiseta de Colón, club al que llevó a la gloria en la última Copa de la Liga. Por la primera fecha de la misma competencia, pero en versión 2022, el delantero resultó decisivo en el empate 1-1 de su equipo ante Boca Juniors.

Es que el tucumano, que decidió hacer uso de la cláusula que le permitía salir de Gimnasia La Plata a seis meses de rubricar su vínculo para retornar al Sabalero, dejó una perla de su talento para asistir a Lucas Beltrán en la conquista que le bajó la persiana al encuentro por el Grupo B de la competencia. A los 40 minutos del complemento, tras un córner de Farías al primer palo, el inoxidable Pulga dibujó un taco que se convirtió en un centro que se elevó y se cerró justo para la aparición del ex River Plate, que había ingresado en la segunda parte.

El atacante tuvo un partido complejo ante un rival que sostuvo la concentración casi todo el cotejo, a excepción de la acción en la que lo soltaron... Y resultó un error garrafal. Había tenido una chance a los 40 segundos de iniciado el pleito, cuando un cabezazo suyo fue rechazado en la línea por Carlos Izquierdoz.

El tema es que en el vestuario surgió un conflicto por el copyright de la conquista. Así lo blanqueó el juvenil Beltrán (20 años), que en 2021 había jugado en la Bombonera, pero con la camiseta del Millonario. El también delantero le preguntó a Juan Pablo Varsky, periodista de TNT Sports, si el balón impulsado por el taco de Rodríguez entraba de todos modos al arco si él no intervenía. Ante la respuesta negativa del comentarista y la pregunta sobre si el ex Atlético Tucumán dudaba sobre el destino del balón, el futbolista confesó: “El Pulga me dijo, ¿me lo robaste?”.

En la acción, según explicó el autor de la conquista, tuvo un cariz prefabricado. “La idea era tirarla ahí -en referencia al primer palo- para que alguno aparezca; vi que pasó la pelota y fui optimista”, describió la jugada, que gritó con fiereza.

“Fue un partido complicado, en una cancha difícil, en el segundo tiempo fuimos en búsqueda de ese gol y se dio”, analizó el ex River, quien contó que Falcioni “me pide que me quede en los centrales y salga a pivotear”. “Tenemos mucho para mejorar, queremos dar lo mejor, arrancar bien el torneo para después jugar la Libertadores, el comienzo es fundamental”, puso en valor el punto cosechado por su equipo en la Ribera.

