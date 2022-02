Por qué estuvo el Flaco Schiavi en el palco familiar de Juan Martín del Potro: la estrecha historia de amistad y el torneo que inició el vínculo

Schiavi estuvo presente en el palco de los familiares más cercanos acompañado por su esposa (Foto: Franco Fafasuli)

La histórica noche que se vivió el Court Guillermo Vilas en la primera ronda del Argentina Open tuvo una lista de privilegiados que presenciaron con sus propios ojos el posible retiro de una de las grandes figuras del deporte argentino: Juan Martín del Potro. Dentro de los espectadores presentes, resaltó el protagonismo que tuvo Rolando Schiavi al aparecer en el palco de los familiares del tandilense donde se sentaron Patricia, madre del tenista, y Julieta, hermana. El ex futbolista de Boca se emocionó profundamente luego de la derrota de su amigo con el que inició un vínculo hace ocho años atrás.

Para entender hasta dónde llega este estrecho vínculo hay que destacar que el Flaco estuvo presente en la cena junto a los integrantes de su entorno íntimo que se llevó a cabo después del partido, según pudo saber Infobae. “Lo que pasó con Juan ayer creo que emocionó a todo el mundo. Es una persona íntegra que uno lo conoce hace mucho tiempo. El esfuerzo que hizo para poder estar anoche en ese partido la verdad que emociona y aún más lo que fue el antes y el después del mismo”, relató Rolando en primera persona en charla con Radio La Red.

La amistad entre el tenista y Schiavi se formó durante el Masters 1000 de Shangai 2013 cuando los compatriotas coincidieron en ese punto del planeta. “Lo conocí en China. Cuando yo jugaba en el Shangai Shenhua y él fue a un torneo. Le pedí el teléfono a Martín Palermo para pedirle entradas para el partido. Y lo fui a ver a Shangai, que llegó a jugar la final que después pierde con Djokovic. Después del partido salimos a cenar y ahí pegamos buena onda. Estamos en contacto a partir de ahí, ocho años de amistad”, recordó el Flaco en referencia al encuentro definitivo que Juan Martín perdió por 6-1, 3-6, 7-6 (3) frente al serbio.

La historia de Schiavi durante el partido de Juan Martín frente a Delbonis en el ATP 250 de Buenos Aires

De ahí en adelante se siguieron juntando cuando los calendarios se los permitía y el fanatismo de ambos por Boca Juniors fue un gran motor en la relación. Varios de los cumpleaños de Del Potro tuvieron la presencia de Rolando como también las de Martín Palermo y Roberto Abbondanzieri. Al hilo conductor del Xeneize también hay que sumarle las habituales presencias del tenista en uno de los palcos de La Bombonera.

El Flaco y la Torre en la actualidad mantienen una amistad muy cercana al nivel de compartir comidas juntos, charlas de fútbol y visitas de Schiavi a las prácticas de tenis, según pudo confirmar este medio. “Mucho no le gusta con el tema de los partidos. Los padres prefieren verlo de la televisión y no estar en vivo. También fue emocionante por eso ya que estaba la mamá y la hermana. Todo lo que fue el partido en sí, la emoción de él en una noche especial”, explicó el ex defensor sobre una de las grandes sorpresas de la jornada, la presencia de la madre por primera vez en un torneo oficial.

Y agregó al respecto a lo que vivió en el privilegiado palco de familiares: “Patricia estuvo muy muy emocionada. Comentábamos junto con la hermana que Delbonis metía todas las pelotas al lado de la línea y no erraba una. Estaba nerviosa, emocionada por todo lo que estaba aconteciendo. Verlo a su hijo pegar bien y decir que todavía tiene esas cosas de figura impresionantes del tenis. Lastima que esta maldita rodilla le opaque toda la carrera que tiene por delante. Cuando salió le dio un abrazo eterno y eso es lo que importa”

Selfie entre Schiavi y Delpo en el cumpleaños número 30 del tandilense

Para cerrar, opinó sobre lo que será el futuro de Juan Martín alejado del deporte que tanto ama a causa de una lesión en la rodilla que, por ahora, parece no tener solución. “Yo creo que ahora lo más importante es estar al lado de él, apoyarlo. No es para nada fácil. Juan tiene 33 años y tiene una vida por delante. Hay que estar preparado para eso y de un día para el otro tenés que dejar de jugar. Empieza una vida totalmente nueva”, concluyó Rolando que ayudará a su amigo desde el punto que le toque.

SEGUIR LEYENDO: