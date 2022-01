José Juan Macías finalizó su paso por España: Getafe rescindió su contrato antes de tiempo

José Juan Macías. Foto: Twitter @josejuangelmx

El mexicano José Juan Macías ha terminado su etapa con el Getafe de España antes de lo previsto luego de que el club decidió cortar el vínculo contractual de forma unilateral. El delantero se encontraba en el equipo azulón en calidad de préstamo en periodo que inicialmente finalizaría en el próximo verano.

El conjunto ibérico y las Chivas de Guadalajara llegaron a un acuerdo en el dan por concluido la cesión del futbolista antes de tiempo. Según información del Diario Marca, el Getafe cubrirá por completo el monto económico como si el JJ hubiera terminado por completo la temporada. Ello, a cambio de aceptar la rescisión y así dejar una plaza libre de extranjero.

El hecho tuvo lugar apenas unos días antes de cerrarse el mercado de transferencias de invierno (hasta el 30 de enero). En primera instancia, se tenía planeado que el mexicano se mantuviera en la plantilla hasta junio de 2022. Incluso, el director deportivo Ángel Martín, aseguró que Macías era “una posibilidad clara del mercado pero hasta el final tendremos que esperar. Estamos intentando aligerar en alguna posición con la salida de algún jugador”.

José Juan Macías fue cedido a préstamo por un año con el Getafe en el verano de 2021. (Foto: Instagram@jjmacias9)

Un grupo que no brilló

JJ es ahora uno de los representantes mexicanos que no consiguieron consolidarse o simplemente tuvieron un mal rendimiento mientras jugaron en el fútbol del viejo continente. El delantero llegó a la escuadra madrileña en el verano de 2021, disputó ocho partidos de los cuales sólo en tres fue titular, rebasó apenas los 200 minutos de juego y no consiguió anotación alguna.

No obstante, no es el primer nacional que decepciona. JJ se unió a un listado en el que aparecen nombres como los de Raúl Gudiño, Oswaldo Alanís, Efraín Juárez, Pablo Barrera, Carlos Gullit Peña, Omar Bravo o Francisco Kikín Fonseca. En el área técnica, figura el entrenador Ignacio Ambriz. Todos ellos tuvieron la oportunidad de jugar en Europa, pero no lograron registrar un buen paso.

Ahora, el delantero de 22 años de edad y surgido en las fuerzas básicas rojiblancas busca quedarse en el balompié europeo. El agente del jugador, Alan Barón aseguró que existe un contacto con el CSKA Moscú para su arribo: “Está buscando un gran club y creemos que el CSKA es definitivamente un lugar en el que puede marcar muchos goles” dijo para Sport Express, medio ruso.

También existe un interés en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Se trata del Sporting Kansas City quien a través de su director de personal, Brian Bliss, dio a conocer el seguimiento que hay por Macías. “Conocemos muy bien al jugador, lo hizo bien en México. Sabemos que tiene contrato con Getafe en préstamo, no estoy seguro de la situación actual del jugador, sabemos de sus capacidades, es un jugador de calidad, está en muy buena edad, pero es lo único que puedo decir al respecto”, expresó.

De concretarse la llegada a los Wizards, JJ supliría a otro mexicano, ya que Alan Pulido se perderá gran parte de la temporada por lesión. “Tenemos una plaza abierta, espacio presupuestario y ese es el número nueve para la temporada, que ayude a compensar la pérdida de Alan”, mencionó el directivo.

