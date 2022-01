Independiente sumó a su primer refuerzo y tachó el casillero que faltaba en los 28 clubes de la Liga Profesional

Leopoldo Moreau: “El default no es el peor de los remedios”

El diputado por el Frente de Todos se refirió a la negociación con el FMI para renegociar la deuda. Si bien dijo que no desea que la Argentina caiga en cesación de pagos, aseguró que no se debe aceptar un ajuste. “Yo no hubiera pagado los vencimientos del año pasado”, planteó