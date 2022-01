Qué pasó con Benedetto, si Boca sumará nuevos refuerzos y la pregunta por Pavón que lo incomodó: 9 frases de Battaglia

Boca Juniors venció en la final 1 a 0 a San Lorenzo y se adjudicó el Torneo de Verano que se disputó íntegramente en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de Estudiantes de La Plata. Luis Vázquez fue el autor del único tanto que le permitió al Xeneize consagrarse en el hexagonal con tres triunfos en igual cantidad de encuentros.

“El balance del torneo obviamente es positivo. Salvo la lesión de Agustín (Almendra, en el duelo anterior ante la U de Chile), terminaron todos bien. Apuntamos a que todos tengan el mayor ritmo para lo que viene. Futbolísticamente sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero ganar siempre es bueno, da confianza y trae tranquilidad. Tenemos que seguir preparándonos para lo que viene”, destacó Sebastián Battaglia en la conferencia de prensa.

Con ocho cambios respecto de los que iniciaron el último duelo ante los chilenos, sorprendió la inédita posición de Eduardo Salvio, quien se movió por todo el frente de ataque, por momentos haciendo las veces de enganche. “La variante del Toto fue para no dejarlo tan estático en un lugar. Hizo un muy buen partido y un esfuerzo enorme. El primer tiempo lo hizo bien y todo lo que nostoros le pedíamos. Sabemos que no es su posición habitual, pero es un jugador muy inteligente. No les da referencias a los rivales, eso fue lo que buscamos”.

Una pregunta recurrente para el DT de Boca fue el gran momento de Luis Vázquez, quien anotó por segundo partido consecutivo. Sobre todo por la llegada de Darío Benedetto, quien se adueñará del puesto titular. “Estoy contento con Luis y que siga convirtiendo. Los 9 viven de goles y eso le da más confianza para seguir creciendo”.

Y agregó: “Ojalá que siga haciendo goles cuando le toque estar y que aproveche los minutos. Presión no es para mí, me pone muy contento que el que entra pueda rendir. En Boca tiene muchas competencias. Sé que en algún momento con tantos jugadores terminas siendo injusto con algunos, pero estamos acá para tomar decisiones y elegir lo merjo para cada partido. Y no solo con él. Los equipos se forman cuando falta uno y el que entra rinde, así así se va formando un mejor equipo. Que todos tengan un buen nivel es mejor para nosotros, para ellos y que me pongan a mí en un lío ellos”.

En relación al Pipa, quien estuvo en la lista de concentrados pero a último momento fue desafectado y en su lugar ingresó Valentín Barco, Battaglia contó: “Benedetto tiene muchas ganas de estar, pero queremos que se ponga bien fisicamente. Más allá que viene con competencia, allá (en España) no hubo parate, queremos que esté bien para el inicio del torneo, por eso fue la decisión de que esperara un poquito más y trabajar en otras cosas. Fue una decisión en conjunto el esperar para su debut”.

“(Marcos) Rojo no tiene nada. Habíamos pactado también que juegue 45 minutos y que siga agarrando ritmo porque había jugado el partido entero contra la U”, explicó Seba sobre el cambio en el entretiempo del capitán esta noche.

Abrochado Pipa Benedetto, Jorge Figal y con Pol Fernández a punto de sumarse, Battaglia fue consultado sobre si Boca se retiró del mercado. “Estamos contentos por las llegadas de los que se van sumando, espero que se acoplen bien al grupo y tengan toda la suerte en este club. Veremos cómo sigue y si se termina ahí o si hay una posibilidad de incorporar a alguien más”.

Puntualmente sobre Pol Fernández, Battaglia lo describió como un “jugador muy inteligente” y que como ha jugado en distintas posiciones, se verá “de acuerdo a los partidos cuál será la mejor para sacarle el mayor rendimiento”.

Antes de terminar, el entrenador de Boca fue consultado por Cristian Pavón, quien no disputó un minuto en estos tres juegos de verano. “¿Del partido no podemos hablar?”, respondió con cierto malestar. “Cristian está entrenando. Llegó una semana tarde porque estuvo en Córdoba donde no pudo venir y se está poniendo bien fisicamente. Es parte del plantel, pero ese esta entrenando muy bien”, cerró.

Vale recordar que Kichán hasta el momento no renovó su vínculo con Boca Juniors y en seis meses podría irse del club con el pase en su poder y sin dejar un peso a la institución.

