Los apuntados por Marcelo Gallardo y River Plate para reemplazar a Julián Álvarez

Marcelo Gallardo busca un nuevo nombre para el ataque: Nahuel Bustos, Facundo Farías y Valentín Castellanos

El mercado de pases de River Plate no descansa luego de que saliera a la luz una impactante noticia: River Plate aceptó la oferta del Manchester City por Julián Álvarez, la gran joya del fútbol argentino.

Según anticipó Infobae, la oferta del conjunto inglés ronda los 27.5 millones de dólares brutos, por lo que a los de Núñez le ingresarán unos 21 millones de dólares limpios a sus arcas tras realizarle los distintos descuentos e impuestos. De este modo, los Ciudadanos abonarán un monto muy similar al de la cláusula de rescisión del cordobés (20 millones de euros).

Otro dato importante dentro de la negociación es que el equipo argentino logró la continuidad del futbolista por al menos seis meses más. Con el aval del goleador, River Plate puso como condición quedárselo este semestre para contar con la Araña para el inicio de la Copa de la Liga Profesional, la fase de grupos y los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, quedó la puerta abierta para negociar que su estadía se pueda prolongar hasta la finalización del certamen continental.

Manchester City comprará a Julián Álvarez, pero lo dejará en River Plate por al menos un semestre (REUTERS/Agustin Marcarian)

No obstante, la secretaría técnica, con Enzo Francescoli a la cabeza, y los dirigentes prometen dar un nuevo golpe en esta ventana de transferencia tras cerrar el fichaje de Tomás Pochettino (viejo anhelo de Marcelo Gallardo) y los regresos de Leandro González Pírez, Emanuel Mammana y Juan Fernando Quintero. A esta nómina se le podría sumar en los próximos días Esequiel Barco, quien llegaría a préstamo por una temporada desde el Atlanta United de la Major League Soccer.

Si bien la noticia es reciente, en Núñez ya comenzaron a hacer averiguaciones por algunos de los delanteros que figuran desde hace un tiempo en el borrador del director técnico. Entre las opciones sobresalen las de Facundo Farías, la joven promesa de Colón, Nahuel Bustos, del Girona de España, y Valentín Castellanos, del New York City.

Facundo Farías, la joven promesa de Colón de Santa Fe (FotoBaires)

El punta del Sabalero fue uno de los principales protagonistas en el inicio de este mercado de pases ya que Boca Juniors también movió algunas fichas para contratarlo. Sin embargo, su alta cotización hizo que la negociación no llegara a buen puerto. Los mandatarios del elenco santafesino piden un monto cercano a los 10 millones de dólares.

Aunque coqueteó públicamente con la chance de ponerse ambas camisetas, el delantero de 19 años se deshizo en elogios a la hora de hablar de Marcelo Gallardo: “Es el mejor técnico del fútbol argentino y trabajar con él debe ser una experiencia única y muy linda”. En total lleva disputados 48 partidos, en los que marcó 8 tantos y brindó 7 asistencias.

Nahuel Bustos es un viejo anhelo de Marcelo Gallardo. Lo tiene en la mira desde su paso por Talleres de Córdoba (EFE/Ernesto Guzmán Jr)

Las otras dos opciones tienen una particularidad: sus pases pertenecen al City Football Group. El ex Talleres de Córdoba y con pasado en la Selección Sub 23 de Argentina actualmente se encuentra en el Girona de España, uno de los clubes que comprenden este holding. El cordobés lleva una temporada y media en el ascenso español, donde lleva disputados 61 partidos (8 tantos y 4 habilitaciones)

“Se contactaron conmigo y con mi representante. Me plantearon la posibilidad de River, pero no depende solo de mí. Hay que evaluar todo, si hay chances de Europa también. Estamos viendo. Hablé con un colaborador de Gallardo y después lo pasé a mi representante. Me preguntaron si estaba interesado y obviamente dije que sí. Obviamente que te llame Gallardo, uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no. Es un técnico que te puede hacer crecer. Es algo muy lindo que te llamen de River y que estén interesados en vos. No se cerró nada, así que estamos viendo lo que pase en estos días”. Estas palabras pertenecen a Valentín Castellanos.

Valentín Castellanos brilló con la camiseta del New York City de la MLS la pasada temporada (Credit: John David Mercer-USA TODAY Sports)

El delantero, que viene de ser la gran figura de la MLS la pasada temporada (fue campeón y el máximo goleador de la competencia, con 22 gritos) dejó en claro su deseo de vestir la camiseta millonaria; aunque su salida tampoco será sencilla. No saldría de Estados Unidos por menos de 10 millones de la moneda estadounidense y rechazaron jugosas ofertas desde el fútbol brasileño.

El mendocino, de 23 años, que nunca jugó en la Primera División de Argentina, inició su carrera en Chile y tras un buen paso por el City Torque recaló en Estados Unidos.

Además de Álvarez, que seguirá en la institución por al menos un semestre, el Muñeco cuenta actualmente con las siguientes opciones en la zona ofensiva: Matías Suárez (se encuentra atravesando la recta final de su recuperación), Braian Romero, Federico Girotti (tuvo sondeos desde los Países Bajos) y Benjamín Rolheiser (fue apartado por no renovar su contrato, el cual finaliza en junio). Agustín Fontana, por su parte, fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia.

