Una tribuna, dos barras: tensión absoluta por la interna en la popular de Independiente tras los sangrientos enfrentamientos

En la popular de Independiente se está gestando una feroz interna y temen que explote durante el Torneo de Verano (Fotobaires)

Este viernes empezó el torneo de verano que se jugará por primera vez en su totalidad en el estadio de Estudiantes de La Plata. Se decidió que habrá un aforo del 100 por ciento y presencia de ambas hinchadas. Algo que hace casi una década sólo sucede oficialmente en la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones de la Superliga y la Supercopa. Y ante este nuevo escenario, en la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte le están poniendo mucha atención a las internas de las barras, sobre todo la de Independiente, basándose en lo que ocurre en el torneo local y en un antecedente que preocupa de unos cuantos años atrás, en otro torneo amistoso que se hizo como prueba piloto para intentar el regreso de las dos parcialidades en la Primera División y que terminó mal, muy mal.

Por eso si bien el encuentro inicial fue el de ayer con el clásico chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, el verdadero foco del Aprevide está puesto en el partido de esta noche entre Independiente y San Lorenzo. “Estamos muy atentos a la interna del Rojo”, le reconoce Gustavo Gómez, titular del organismo bonaerense, a Infobae. Porque es sangrienta. El último episodio ocurrió el 28 de septiembre del año pasado, en la previa al regreso de los hinchas al fútbol tras la suspensión por pandemia, cuando a las tres de la tarde en pleno centro de Avellaneda y a metros de la sede del club y de la salida de los chicos de un colegio de la zona, se agarraron a tiros y no hubo muertos de casualidad. Ese día se registraron 19 detenidos pero fueron quedando en libertad a las pocas horas.

¿Cómo se resolvió la cuestión? Terminó habiendo en el Libertadores de América hoy rebautizado Enrique Bochini una tribuna para cada barra (la oficial a la Norte, la disidente a la Sur) y además se le retiró el carnet a César Loquillo Rodríguez, el líder de la facción que pugna por retomar el poder, y a varios de su primera línea. Lo que ocurre en esta oportunidad es que no es necesario ser socio para adquirir un ticket, éstos no son nominados, una sola persona puede llevarse hasta diez y lo más importante, no hay manera de separar a ambas facciones ya que la otra tribuna la usará el público de San Lorenzo.

Dada esta situación, la Aprevide montará un operativo con más de 600 agentes en las inmediaciones del estadio poniendo el ojo sobre todo al ingreso de la parcialidad de Independiente. Para dar una dimensión de la diferencia en la magnitud de lo planeado, para el del debut del torneo ayer se dispuso sólo 150 agentes. Dada la situación de tensión, Infobae recabó información de ambas facciones sobre la actitud a tomar. Desde la oficial dijeron que van a estar presentes, no así la disidente. “No vamos a ir. Sabemos que ellos tienen el arreglo con la Policía y nos quieren hacer pisar el palito. Apostamos a regresar al Libertadores de América”, afirmaron. Pero la palabra de un barra, por experiencia, está más devaluada que el peso argentino en el exterior.

Del resto de las barras que participan en el torneo, la de San Lorenzo es la que menos preocupación trae. Si bien hubo una manifestación de su poder el 30 de noviembre pasado en la anteúltima fecha de local en el Nuevo Gasómetro, cuando La Butteler decidió no ingresar y prohibió que se colgaran banderas en repudio al derecho de admisión impuesto a su jefe, Francisco Rescia, no hay en la previa conflictos internos que puedan generar una situación de violencia hacia adentro del núcleo duro. Y tampoco hay una hipótesis de conflicto planteada entre las barras de San Lorenzo e Independiente, si bien en esta última en la facción oficial paran algunos integrantes con simpatía profunda también por Huracán. De cualquier manera el ingreso de ambas parcialidades estará bien delimitado. Uno lo hará por la calle 55 y otra por la calle 57, con 200 metros de distancia para que nadie se vea tentado a ir a buscar al rival.

Rafael Di Zeo y Mauro Martin, los líderes de la Barra de Boca (Foto: AFP)

Otra situación es la de la barra de Boca. Si bien el grupo de Rafael Di Zeo y Mauro Martín siguen manejando con mano de hierro a La Doce, sus rivales tímidamente en la Bombonera comenzaron a aparecer por la segunda bandeja de enfrente, la que da al Riachuelo. Y aunque en Ciudad de Buenos Aires tienen poca posibilidad de prosperar por los acuerdos que la oficial anudó con todas las fuerzas políticas, deportivas y policiales, dado que la base de acción de la disidente siempre estuvo en ciertas zonas del Conurbano hay alguna inquietud por su posible presencia, aunque se está monitoreando la situación.

Es que hay un recuerdo que atormenta: en julio de 2013 se había armado el triangular Copa de Invierno entre Boca, Estudiantes y San Lorenzo con ambas hinchadas, como prueba piloto para permitir el regreso del público visitante en el torneo oficial que largaba en agosto. Pero todo terminó de la peor manera: en el primer partido en el Único de La Plata entre el Pincha y el Xeneize, La Doce tuvo un encontronazo que no llegó a mayores por la rápida intervención policial. Seis días más tarde en el Nuevo Gasómetro en la previa del partido contra San Lorenzo no pasó lo mismo: se enfrentaron a los tiros, hubo dos muertos y el sueño trunco de un fútbol con ambas parcialidades quedó enterrado definitivamente hasta la actualidad.

Hoy la situación es distinta. Y otra vez el fútbol argentino se pone a prueba. Si bien en el Gobierno dicen de ir paso a paso y además con la pandemia del coronavirus como espada de Damocles, muchos prevén que si el Torneo de Verano transita sin ningún inconveniente, se acrecientan las chances de un regreso en un futuro no tan lejano a un fútbol normal, con las dos hinchadas. Ojalá esto suceda para terminar con una anormalidad que entre todos los países del mundo, sólo se vive en la Argentina.

SEGUIR LEYENDO: