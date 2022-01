Lo quiso Gallardo para River, fue campeón con Boca y se ilusiona con volver al Xeneize: “Si se da, lo disfrutaría”

Boca campeón

El mercado de pases de Boca Juniors continúa a buen ritmo. Si bien hasta el momento no se confirmó ningún refuerzo, ya hay acuerdo por el defensor Nicolás Figal y se avanza firmemente por Darío Benedetto, el principal objetivo del Xeneize en este receso.

El delantero que se desempeña en el Elche de España, y cuyo pase le pertenece al Olympique de Marsella, no es el único ex futbolista que quiere volver al club de sus amores. En las últimas horas, otro jugador con pasado en Boca Juniors no ocultó sus deseos de retornar al elenco que lo formó y los hincha se ilusionan.

Se trata de Andrés Cubas, quien hasta hace poco estuvo en el radar del River Plate de Marcelo Gallardo. El mediocampista de 25 años, con presente en la selección de Paraguay que comandan los mellizos Barros Schelotto, no ocultó sus ganas de volver a Boca Juniors, donde debutó en 2013 y celebró tres títulos: el campeonato de Primera y la Copa Argentina en 2015 y la Superliga Argentina (2016-17).

En una entrevista con Radio La Red, Cubas aclaró que para volver no necesita el llamado de Juan Román Riquelme, el responsable Consejo de Fútbol del Xeneize. “Me alcanza con que estén interesados en mí. No hay mucho que pensar. Boca está en mi corazón”, aseguró el futbolista que realizó todas las inferiores en el club de la Ribera y cuenta con 44 partidos entre 2014 y 2016 y un gol con la casaca azul y oro.

Tras un breve paso por el Pescara de Italia (2016-17) y Defensa y Justicia (2017-18), Andrés Cubas completó dos muy buenas temporadas en Talleres de Córdoba que le devolvieron una nueva oportunidad en Europa, donde actualmente defiende los colores del Nymes de la Ligue 2 de Francia.

“A Boca lo tengo en mi corazón porque pasé muchísimos años ahí, pude salir campeón varias veces. Le tengo mucho cariño al club, si se da de volver lo disfrutaría y daría lo mejor de mí como hice en su momento”, continuó el mediocampista de 25 años, quien parte como principal favorito a ocupar el puesto que podría dejar vacante el colombiano Jorman Campuzano en Boca Juniors.

