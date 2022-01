Boca Juniors tiene a su primer refuerzo: cerró el fichaje de un ex campeón con Independiente

Nicolás Figal se convertirá en el primer refuerzo de Boca (Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Si bien todos los cañones apuntan en Boca Juniors al arribo de un centrodelantero (continúan las charlas por Darío Benedetto, que podría abandonar Elche de España de un momento a otro), el primer refuerzo azul y oro será un defensor: se trata de Nicolás Figal, ex defensor de Independiente.

Según pudo averiguar Infobae, de acá al fin de semana se concretaría la firma del defensor de 27 años que puede desempeñarse como marcador central o lateral derecho. El Consejo de Fútbol llegó a un acuerdo con el futbolista y ultima detalles con el Inter Miami, franquicia de la MLS que adquirió el 50% de su ficha a principios de 2020 después de pagarle 4 millones de dólares al Rojo. Lo que todavía no se definió es el formato de la transacción: puede llegar a ser un préstamo con opción de compra o que el Xeneize ejecute la adquisición de la porción que le pertenece a los norteamericanos, dueños de los derechos federativos.

La contratación de Figal atiende una cuestión trascendental para el cuerpo técnico conducido por Sebastián Battaglia, quien ya se acopló a la pretemporada después de dar negativo en el testeo de COVID-19: la suspensión de Marcos Rojo (5 fechas) y Carlos Izquierdoz (4) en la Copa Libertadores. La confiable dupla central boquense se ausentará en casi toda la fase de grupos del certamen (comenzará en abril). Las otras opciones de las que dispone el DT hoy por hoy son Lisandro López, Carlos Zambrano y Gastón Ávila (volvió de su préstamo en Rosario Central), a la vez que asoman juveniles como Renzo Giampaoli y Gastón Aranda, campeones en la Reserva.

El ex defensor de Independiente tiene todo acordado con Boca (@fotobairesarg)

Salvo por algunas lesiones que lo alejaron de las canchas en algunos partidos, el futbolista que ganó la Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018 con Independiente fue titular indiscutido en la entidad que preside el inglés David Beckham. En el año 2017 dio positivo en un control antidopaje por Copa Sudamericana (los estudios detectaron la ingesta de un diurético) y fue suspendido 9 meses por la Conmebol. En sus registros figura su debut profesional en 2014 con la camiseta de los Diablos de Avellaneda y un paso a préstamo por Olimpo de Bahía Blanca en 2016. Además, fue convocado por Lionel Scaloni en la selección argentina tras la Copa América de 2019 para disputar un par de amistosos ante Chile y México (fue al banco de suplentes pero no tuvo minutos).

La idea de Battaglia es contar con Figal la semana próxima tras la firma y revisión médica. Vale mencionar que su último compromiso oficial fue en noviembre de 2021 por la MLS, partido en el que Inter Miami se despidió del campeonato estadounidense por no clasificarse a los playoffs. El Xeneize tendrá su primera prueba de verano el lunes 17 de enero frente a Colo Colo, mientras que el viernes 21/1 se presentará ante Universidad de Chile (ambos duelos serán en Buenos Aires, con estadio a confirmar).

En cuanto se finiquiten los detalles por el defensor, el CDF liderado por Juan Román Riquelme buscará sellar el arribo de un centrodelantero. Insisten por Benedetto, que por estas horas debate junto a su familia la posibilidad de retornar al país. Mañana Elche se medirá con Almería por los 16avos de final de la Copa del Rey. Previo a ese match, el entrenador Fran Escribá mencionó sobre la situación del Pipa: “Ayer empezó a entrenar después de mucho tiempo de no hacerlo. Lo vuelvo a ver bien, ilusionado... No tengo idea de que tenga una oferta de Argentina ni de ningún sitio y el club tampoco me lo ha comunicado. Así que de momento mañana también tendrá opción de disputar minutos y ojalá pueda ayudar a hacer un buen partido”.

