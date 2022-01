Un refuerzo al caer, el sueño de Benedetto y los que pueden irse: el mercado de pases de Boca Juniors en detalle

Los que pueden llegar a irse en el mercado de Boca

Boca Juniors continúa con los trabajos de pretemporada que se extenderán hasta mañana en doble turno. Sebastián Battaglia pone a punto la maquinaria de cara a las primeras pruebas que servirán para adquirir rodaje futbolístico en la Copa de Verano. Los amistosos ya pactados con Colo Colo (lunes 17 de enero) y Universidad de Chile (viernes 21/1) serán vitales para conocer el nivel propio ante rivales internacionales que bien podrían tocarle en la fase de grupos de la Copa Libertadores y compromisos en los que algunos futbolistas del plantel pueden jugarse su futuro.

“Estamos trabajando y viendo las posibilidades que hay para poder reforzar el equipo. Ojalá que se pueda dar y que el que venga se adapte lo mejor posible para poder sacar provecho de todos los muchachos”, expresó el DT en la que fue su primera conferencia de prensa (virtual) desde que anunció la renovación de su contrato hasta diciembre de 2022. En concreto, el Consejo tiene abrochado a un defensor y sueña con repatriar a un delantero que podría considerarse como “de la casa”.

Nicolás Figal está al caer: el ex hombre de Independiente llegaría a préstamo con opción de compra desde Inter Miami, que compró la mitad de su pase a principios de 2020 en 4 millones de dólares. Según pudo averiguar Infobae, el contrato con el jugador de 27 años está acordado y solamente restan ultimar detalles con la franquicia conducida por el inglés David Beckham. Esperan que el fin de semana quede sellado y la semana que viene arribe a Argentina para ponerse a las órdenes de Battaglia. Con el Zorro, Boca cubrirá una zona afectada por las suspensiones -producto de los desmanes con Atlético Mineiro en los octavos de la edición pasada de la Libertadores- de Marcos Rojo (5 fechas) y Carlos Izquierdoz (4). Y además se anticiparía a la presunta partida de algún otro de sus centrales: Lisandro López, Carlos Zambrano y Gastón Ávila, quien retornó tras su préstamo en Rosario Central.

Por la Ribera buscan renovar una delantera que terminó con el juvenil Luis Vázquez como carta principal de gol. El santafesino cumplió con creces en cada presentación, pero necesita al menos un colega experimentado a su lado para competir y foguearse. El elegido es Darío Benedetto , que hasta ayer fue considerado por su entrenador, Francisco, en Elche (ingresó por Iván Marcone al minuto 65 de la victoria ante Almería por los 16avos de final de la Copa del Rey). Boca no hará locuras frente a una economía nacional delicada, aunque intentará hacer un esfuerzo por el Pipa, que es confeso hincha y muestra su debilidad por los colores, como ocurrió ayer con el Consulado de Boca en Almería. Su salida del conjunto de la Comunidad Valenciana no traería inconvenientes ya que su representante Christian Bragarnik es uno de los principales accionistas. No obstante, su pase pertenece al Olympique de Marsella, institución que tendrá que dar el visto bueno para ejecutar la operación.

Darío Benedetto posó ayer con la bandera de Boca de un consulado xeneize europeo

Frente a alguna posibilidad potable, el Xeneize incluso no descartará incorporar a un segundo centrodelantero. Las múltiples competiciones (campeonato local con varias fechas entre semana, Copa Argentina, Libertadores y las finales pendientes de Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones) invitan a contemplar la idea del recambio a lo largo de todo el semestre y año. Sonaron fuerte Gabriel Ávalos (libre de Argentinos Juniors) y Facundo Farías (se cortó el contacto con Colón de Santa Fe). El colombiano Roger Martínez (América de México) resultó imposible por su costo. ¿Se reflotará la tratativa por alguno, surgirá algún tapado o Battaglia se quedará con uno de los 9 que volvió de su préstamo?

Los que se acoplaron a la pretemporada en el Predio de Ezeiza son Ramón Ábila, Mateo Retegui y Walter Bou . De los tres, el que más gusta es el último, de muy buen nivel en el Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece. La historia de Wanchope con Boca difícilmente tenga final feliz. Al cordobés le restan seis meses de contrato y ya está habilitado para negociar con otros clubes para salir en libertad de acción a mitad de año. Battaglia no lo tendría en cuenta y a las oficinas del Consejo llegó un fax con una propuesta de Colo Colo, aunque el ex Instituto también fue vinculado con Huracán, Independiente, Racing y Colón de Santa Fe. ¿Recalará junto a Edwin Cardona en la Academia?

Por el Chapita y la Panterita también hay intereses desde el medio local y el exterior. Retegui tuvo bastante rodaje en Talleres de Córdoba y es representado por un grupo que tiene como líder a la ex estrella italiana Francesco Totti. La idea es ubicarlo en Europa, pero no sería descabellado que salga cedido en Argentina otra vez (el entrenador de Tigre, Diego Martínez, admitió que lo quiere). Beccacece está a la espera de Bou en el Halcón de Varela, pero hasta que el Xeneize no resuelva qué apellidos conformarán su frente de ataque, no lo soltarán.

Respecto al rubro incorporaciones, el otro nombre en cuestión desde que se inició el mercado es el de Ángel Romero . El paraguayo, que suele moverse en conjunto con su hermano Óscar (sonó en Qatar, Olimpia y hasta Racing), fue requerido por el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme tras quedar libre de San Lorenzo. Hace algunas semanas, se pusieron en contacto con su representante y acercaron una oferta que no prosperó. Los Romero tienen como prioridad jugar en el exterior por lo económico y Turquía o la MLS aparecieron como posibles destinos para Ángel. Por el momento, su firma en Boca quedó stand by.

Ángel Romero, en carpeta de Boca: ¿llega o se va al exterior? REUTERS/Amanda Perobelli)

¿Qué sucederá con Cristian Pavón y Eduardo Salvio? A los extremos xeneizes se les vence el contrato con Boca en junio y todavía no recibieron propuestas para renovar. Kichan había sido incluido en un canje por Guillermo Pol Fernández que se frustró y aún no está claro si Cruz Azul igualmente solicitará sus servicios. La directiva azul y oro comprende que lo mejor será desprenderse de él ya que la Conmebol lo suspendió por 6 encuentros por la Libertadores. Respecto al Toto, miembros del Consejo tomarán contacto en los próximos días con la misión de extender su vínculo. El ex Benfica es uno de los mejores pagos del plantel y le propondrían la continuidad aunque con una rebaja.

Lo que parecía un hecho, terminó siendo apenas un rumor y esfumándose. Desde Colombia anunciaron que el Dinamo Moscú de Rusia le propondría a Boca quedarse con Sebastián Villa por una suma cercana a los 12 millones de dólares. Desde Brandsen 805 aseguraron que ni siquiera les hicieron llegar un ofrecimiento informal por el atacante de 25 años que está realizando la pretemporada junto al plantel y también acarrea una suspensión de 6 cotejos por la Libertadores. La cifra de la felicidad para el Xeneize para desprenderse del Cafetero oscila en los 7 millones de dólares libres de impuestos.

Una alarma se encendió en Ezeiza hace algunas horas por el teórico interés del Palmeiras por Marcos Rojo . El subcapitán xeneize figuraría en carpeta del último campeón de América, que disputará el Mundial de Clubes en febrero. El portugués Abel Ferreira lo conoce desde su paso por Sporting de Lisboa, cuando dirigía al equipo B. Salvo que los brasileños acerquen una oferta imposible de descartar y el ex Manchester United dé el visto bueno, permanecerá en Boca. Al mismo tiempo, suena ilógico que uno de los candidatos naturales para la próxima Libertadores requiera los servicios de un futbolista que acarrea una pena de 5 duelos de sanción.

Por último, restará definir las salidas a préstamo de varios juveniles. Agustín Obando y Oscar Salomón tienen todo acordado con Tigre y firmarán en cuestión de horas. Otros chicos que retornaron de sus cesiones como Enzo Roldán (Unión de Santa Fe quiere retenerlo y también lo buscan Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán), Lucas Brochero, Gastón Gerzel, Juan Baiardino y Tomás Fernández, pueden llegar a irse nuevamente en procura de minutos y protagonismo.

