Newell’s fichó al uruguayo “Hulk” Méndez y ahora va por Ricardo Centurión

Armando Méndez llegó en condición de libre a Newell's (armandomendez.26)

En la mañana de hoy y tal como había anticipado el flamante entrenador Javier Sanguinetti, Armando Méndez firmó su contrato y se convirtió en el primer refuerzo de Newell’s. El lateral derecho de 25 años arribó en condición de libre después de terminar su vínculo con Nacional de Montevideo. Firmó hasta diciembre de 2024.

“Este viernes firmó su vínculo contractual y se sumó a los trabajos de preparación en el Centro Griffa. El futbolista defendió los colores de Fénix de Uruguay entre 2018 y 2019. Desde allí arribó a Nacional de Montevideo, donde se desempeñó durante los últimos dos años, con un saldo de 76 partidos (incluyendo Copa Libertadores y Sudamericana), tres goles y cuatro asistencias”, lo describió el comunicado oficial de la institución rosarina.

El marcador de punta diestro de 1.76 fue destacado por su potencia y despliegue físico. Apodado Chiri, algunos también lo llaman Hulk, por la importante masa muscular que exhibe en su contextura. “Ha llegado el momento de despedirme. 4 títulos oficiales en 3 años en uno de los clubes más grandes del mundo. Supe crecer en Nacional, compañeros que me han marcado gratamente como persona, técnicos que me han aportado en mi desarrollo como jugador, además de aquellas personas que trabajan en Los Céspedes, que nos brindan su apoyo inconmensurable para sentirnos a gusto. Eternamente agradecido a todos ellos. Me llevo todos estos momentos como persona y como hincha de Nacional el haber vivido momentos soñados como aquellas 2 finales en 4 días y la satisfacción de brindarme al máximo para defender esta gloriosa camiseta”, fue el adiós de Méndez al Bolso a través de las redes sociales.

Méndez impactó con su físico durante su llegada a Newell's

Por su parte, Nacional descubrió el conflicto entre el representante del futbolista Matías Pittini y el club por un comunicado oficial: “Apenas una hora previa al comienzo del entrenamiento del día 5/1/2022 se nos informó que el jugador no se presentaría incumpliendo lo acordado (aseguraron que se había acordado la renovación de su contrato de palabra). La gravedad de lo sucedido violenta los valores y principios éticos del Club, determina que la Institución por tiempo indeterminado, y a partir de la fecha, rompa todo tipo de relacionamiento comercial y deportivo con el citado representante”.

Lo cierto es que Sanguinetti sumó una cara nueva para cubrir un puesto que quedó descubierto tras la salida de Franco Escobar (además, no tendrá en cuenta a Gabriel Compagnucci, quien podría pasar a Belgrano de Córdoba junto al arquero Alan Aguerre). La otra opción en ese sector es el juvenil de 17 años Tomás Jacob, que sumó varios partidos en el final de la temporada pasada.

A la espera de un arquero (el apuntado es el colombiano Mauricio Arboleda, que milita en Rayo Vallecano) y un centrodelantero (Newell’s busca a Sebastián Sosa Sánchez de Patronato y Agustín Fontana de River), el DT admitió que Ricardo Centurión está en el radar y es de su gusto futbolístico.

Ricardo Centurión fue apartado del plantel profesional de Vélez

El manager de Vélez, Christian Bassedas, informó que el futbolista de 28 años no será tenido en cuenta por Mauricio Pellegrino en el Fortín y ahora tendrán que buscarle club. La mitad de su pase y los derechos federativos son de los de Liniers, mientras que la otra parte es de Racing. A la espera de una definición por su futuro, Ricky se entrena de manera particular.

“Todos los jugadores que juegan bien interesan. Sabemos que no es fácil hacer ese tipo de incorporaciones porque es un jugador valioso, tiene la posibilidad de elegir y la salida de Vélez no va a ser tan simple. ¿Si me gusta? Claro que sí”, mencionó Sanguinetti en diálogo con TyC Sports. Los velezanos se fijaron en Nicolás Castro, una de las joyas de la cantera leprosa, aunque la directiva rojinegra tendría decidido llevar a cabo las negociaciones de forma paralela.

