Las dos jóvenes figuras de River Plate que están a un paso de Barracas Central

Tomás Lecanda y Thomás Gutiérrez pasarían a préstamo por un año a Barracas Central

El mercado de pases de River Plate no se detiene. Aunque la mayoría de las miradas están depositadas en las incorporaciones para ir en búsqueda de la próxima Copa Libertadores, en el club también trabajan en el rubro salidas.

Producto de los desembarcos de Leandro González Pírez y Emanuel Mammana (Zenit acaba de anunciar públicamente que el argentino rescindió su contrato y pasó a ser jugador libre), quienes en los próximos días se harían la revisión médica; sumado a las inminentes renovaciones de los contratos de Javier Pinola y Jonatan Maidana, se produjo un overbooking en la última línea del campo. Vale destacar que Marcelo Gallardo también cuenta dentro de su plantel con futbolistas de la talla de Paulo Díaz, Héctor David Martínez (le recompraron la ficha a Defensa y Justicia) y Robert Rojas.

Ante este cuadro de situación, en el Millonario decidieron dar a en condición de cedidos por un año a dos de las principales figuras de la Reserva para que tengan rodaje en Primera División. De esta manera, los marcadores centrales Tomás Lecanda y Thomas Gutiérrez irán a préstamo a Barracas Central.

Tomás Lecanda hizo su debut con la camiseta de River Plate en un partido de Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe

El oriundo de Martínez, de 19 años y 1.81 metros, es uno de los más prometedores proyectos de la institución de Núñez, ya que el joven tuvo un prolongado recorrido por las distintas selecciones juveniles de Argentina. Además fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub 20 del 2020.

Pese a su corta edad, Lecanda llegó a disputar tres partidos en la máxima categoría. Su debut fue en pleno brote de coronavirus dentro del plantel. El 20 de mayo del 2021 fue de la partida en la histórica victoria por 2 a 1 ante Independiente Santa Fe con Enzo Pérez como arquero. Luego ofició de lateral derecho ante Fluminense e ingresó sobre el final en la victoria ante Banfield.

Thomas Gutiérrez, uno de los puntales de la Reserva

El marcador central venezolano nacionalizado colombiano tiene 21 años y añora demostrar toda su valía. Desde su círculo íntimo le reconocieron a Infobae que el Guapo es una opción. Si bien protagonizó una pequeña novela a mediados del año pasado (finalmente llegó a un acuerdo y extendió su vínculo con el club), su nombre figuraba en la lista de Jonathan La Rosa para formar parte de la pretemporada de la Reserva.

El defensor llegó al club desde Deportivo Estudiantil a inicios de 2019 luego de defender la camiseta de su país adoptivo con la Sub 15 y Sub 17 (disputó el Mundial de esta categoría). El marcador central está muy bien considerado por Marcelo Gallardo, quien en 2020 lo citó para formar parte de un amistoso informal ante Newell ‘s en Ezeiza. El año pasado fue finalista de la Copa Libertadores Sub 20 (cayó en la definición ante Independiente del Valle de Ecuador).

“Soy un marcador central con mucha personalidad, con buen juego aéreo y que intenta siempre salir jugando. Inteligente para leer el juego. Todas estas cualidades tengo que potenciarlas acá en River. Acá se juega muy rápido y con un ritmo intenso, al que tenés que acostumbrarte rápidamente para no desentonar. Es un fútbol muy físico y donde la técnica es buena, pero todo se hace a una velocidad mayor. Es un fútbol muy bueno que te ayuda a dar un salto de calidad”, supo describirse en diálogo con la página oficial del club el futbolista que supo estar en la órbita de San Lorenzo.

Vale destacar que Lecanda y Gutiérrez no son los únicos que marcharon en búsqueda de minutos. Tomás Castro Ponce y Elías López pasaron a préstamo a Godoy Cruz y el mediocampista Tomás Galván arribó sin cargo ni opción a Defensa y Justicia luego de prolongar su contrato con el millonario. Además Augusto Aguirre partiría rumbo a San Martín de San Juan.

Barracas Central, que ascendió a Primera División tras ganarle la final por penales a Quilmes, es uno de los equipos que más se movió dentro de este mercado de pases. Los dirigidos por Rodolfo De Paoli ya incorporaron a siete caras nuevas.

Las dos primeras fueron las firmas del mediocampista Jonathan Blanco (último paso por All Boys) y el arquero Rodrigo Saracho, ex Cervecero. Luego se sumó el volante ofensivo Facundo Mater, desde Almirante Brown, otro de los equipos que coqueteó con el ascenso. En la defensa también firmaron el joven marcador central Juan Ignacio Díaz (Estudiantes) y el lateral izquierdo Brian Calderara (viene de defender la camiseta de Atlético Rafaela, pero su pase pertenece a Newell ‘s). Las últimas dos incorporaciones fueron el delantero Neri Bandiera (Patronato) y el zaguero Nicolás Ferreyra (Rosario Central).

