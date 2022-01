Quiénes fueron los últimos jugadores en portar el dorsal “10” en el América

(Foto: Twitter/@ClubAmerica)

A sólo unas horas de su estreno en el Grita México Clausura 2021, América anunció a Diego Valdés como el nuevo portador del dorsal 10. Mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, el club dio a conocer que el chileno, quien llegó como refuerzo en el mercado invernal, será el encargado de lucir el mítico número.

La publicación estuvo acompañada de la frase “Porque este escudo se defiende con la vida. Somos América”. En el vídeo se ve al futbolista sudamericano estar en el vestuario azulcrema enfrente de una playera con el número 10 y un anuncio de “vacante”. Es entonces que Valdés retira el cartel y hace toma de la casaca.

Es así como el nacido en Santiago de Chile, se une al exclusivo grupo de jugadores que han portado el dorsal en la institución americanista. A lo largo de la historia destacan nombres como los de Eduardo Bacas, Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, o de forma más reciente Oswaldo Martínez.

Cuauhtémoc Blanco y su icónico festejo como jugador del América (EFE)

El número queda en disposición de Valdés luego de la salida de Sebastián Córdova del equipo. El canterano águila decepcionó ante la esperanza de la afición por un nuevo ídolo. No obstante, este caso sólo es uno más de los futbolistas que no han podido con la responsabilidad que representa portar un 10 en el fútbol. Por ello, hacemos un repaso por los últimos jugadores que lo portaron desde la salida del último gran ícono en Coapa, Blanco.

Salvador Cabañas

El paraguayo fue el sucesor del Témoc. La directiva tardó unos dos años en cederle al paraguayo el dorsal luego de que por un tiempo se retiró el número en honor a la trayectoria de Blanco. Ya con la 10, Cabañas continuó su espléndida carrera con los azulcremas (Salvador y Cuauhtémoc compartieron vestuario desde 2006) en donde registró 98 goles en 160 partidos, hasta su abrupto retiro de las canchas debido al atentado que sufrió.

Salvador Cabañas estaba en un gran momento de su carrera cuando sufrió el ataque (Foto: Archivo)

Daniel Montenegro

El Rolfi llegó a Coapa con grandes expectativas. No obstante, el argentino nunca pudo destacar en la cancha respecto a su calidad. Con las águilas jugó por más de tres años y no consiguió título alguno. Para finales de 2012, fue puesto transferible y se marchó al Independiente, en su natal Argentina.

Osvaldo Martínez

A pesar de no haber sido un jugador mediático, Osvaldito será recordado como un digno portador de la casaca 10. Quizá el jugador menos ofensivo de este listado, el paraguayo se destacó en el mediocampo durante los casi cuatro años que jugó con América. En su carrera azulcrema, conquistó dos títulos de Liga MX: en el Clausura 2013 y en el Apertura 2014. Actualmente se encuentra como jugador de los Gallos de Querétaro.

Cecilio Domínguez

Para mediados de 2016, Cecilio llegó a Coapa procedente del Cerro Porteño, club con el que destacó a nivel continental. Sin embargo, ya en tierras mexicanas las constantes lesiones y la inconsistencia en su nivel, hicieron que Dominguez nunca se afianzara en la institución. Tras dos años, fue transferido al Independiente de Argentina.

Giovani Dos Santos

Fotografía de archivo de Giovani Dos Santos de Águilas del América. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Formado en las categorías infantiles y debutado en el primer equipo del Barcelona de España, Gio llegó al América tras no ser considerado más por la directiva del LA Galaxy. Su traspaso a las águilas representó un gran movimiento mediático al ser el primer equipo profesional en su país natal. No obstante, su nivel nunca fue el que se esperó. La directiva no renovó su contrato y el mayor de los Dos Santos quedó como agente libre. Hoy se encuentra sin equipo.

Sebastián Córdova

La última gran decepción en Coapa. Córdova tenía el perfil que a la afición le gustaba para ser un nuevo ídolo: mexicano, joven, canterano americanista y de gran talento. El juvenil se fue haciendo de un puesto en las alineaciones titulares del equipo con destacadas actuaciones que lo llevaron a ser convocado a Selección Mexicana.

Curiosamente, cuando recibió el 10 su nivel de juego fue a la baja. Sólo un año más tarde, el jugador fue transferido a los Tigres de la UANL. Con las águilas obtuvo un título de Copa MX y uno más de Campeón de Campeones.

