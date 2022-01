Liga MX: Todo lo que necesitas conocer sobre el inicio del Grita México Clausura 2022

Julio Furch durante la final del Apertura 2021. Foto: Twitter @LigaBBVAMX

Un nuevo torneo de la Liga MX vuelve a iniciar con el Grita México Clausura 2022 el próximo seis de enero con el partido varonil entre el Atlético de San Luis y los Tuzos de Pachuca. La Liga MX Femenil y la Liga de Expansión también inician actividades esta semana, así como las categorías juveniles.

Liga MX

El principal campeonato del fútbol mexicano abre su telón luego de un año histórico por los títulos conseguidos por Cruz Azul y Atlas que rompieron con rachas de 23 y 70 años sin campeonar, respectivamente.

La víspera de la jornada uno está protagonizada por el repunte en los casos positivos a Covid-19 que presentan varios clubes. Los Tigres de la UANL suman siete elementos contagiados y de acuerdo al actualizado protocolo sanitario de la Liga, podrán solicitar una reprogramación de su partido contra Santos Laguna. El juego está inicialmente programado para llevarse a cabo el sábado ocho a las 19:00 horas.

(Foto: Twitter/@TigresOficial)

Los partidos de esta primera fechas son: San Luis vs Pachuca, Juárez vs Necaxa, Puebla vx América, Monterrey vs Querétaro, Santos vs Tigres, Cruz Azul vs Tijuana, Pumas vs Toluca y Guadalajara vs Mazatlán. El juego de León vs Atlas fue reagendado para darles oportunidad de descaso a las plantillas luego de la final.

El mercado invernal de jugadores se ha movido con importantes fichajes. Algunas de las transferencias más destacadas son las de Sebastián Córdova, de América a Tigres; Diego Valdés de Santos a América; el intercambio de Roberto Alvarado por Uriel Antuna y Alejandro Mayorga entre Cruz Azul y Chivas, o el de Monterrey y la Máquina con Luis Romo y Carlos Rodríguez.

Respecto a los directores técnico, entre las incorporaciones más destacadas para el próximo semestre está el regreso de Pedro Caixinha con Santos y de Ignacio Ambriz con Toluca. Ambos llegan con experiencia entrenando en Europa.

Liga MX Femenil

Katty Martínez es el nuevo fichaje de América Femenil (Foto: Twitter/@TigresFemenil)

Mazatlán y Cruz Azul abrirán el telón el próximo viernes ocho de enero a las 20:00 horas. La previa al comienzo del torneo está protagonizado en buena medida por el América y sus refuerzos. Las Águilas se han reforzado con figuras como Katty Martínez y Alison González con el objetivo de volver a ser campeonas.

Las campeonas Tigres comenzarán su defensa del título ante Necaxa el lunes diez de enero. El resto de los partidos de la jornada uno son: Pumas vs León, Puebla vs Toluca, Juárez vs Atlético de San Luis, América vs Atlas, Tijuana vs Santos y Pachuca vs Guadalajara. El partido de Monterrey vs Querétaro quedó programado para jugarse pasada la jornada siete.

Liga de Expansión MX

La antigua Liga de Ascenso será la primera categoría profesional en hacer rodar el esférico. Este miércoles cinco de enero Zacatepec y Cancún darán por iniciado la actividad en el fútbol mexicano. El campeón Atlante debutará en contra de Mérida tres días después. Los demás partidos son: Celaya vs Tepatitlán, Pumas Tabasco vs Raya2, Correcaminos vs Dorados, Tapatío vs Zacateca y Tlaxcala vs Morelia.

