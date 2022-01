Héctor Herrera superó por segunda ocasión el Covid-19 y se reincorpora con el Atlético de Madrid

Héctor Herrera en juego con el Atlético de Madrid. Foto: Twitter @HHerreramex

El mexicano Héctor Herrera se reintegrará a los entrenamientos del Atlético de Madrid luego de haber recibido la autorización de La Liga al haber superado el Covid-19. El mediocampista se infectó por segunda ocasión del virus a finales del mes de diciembres.

A través de un comunicado, el cuadro madrileño informó que Herrera junto a Joao Félix y Koke Resurrección (también positivos en días pasados) obtuvieron el permiso de las autoridades españolas para reintegrarse al primer equipo tras recuperarse y cumplir las condiciones impuestas.

Fueron aproximadamente dos semanas en las que los futbolistas estuvieron separados del plantel, aislados en su domicilio particular entrenándose de manera individual. En el total de los casos, se trataron de situaciones asintomáticas.

“Nuestros tres jugadores se reincorporan al cumplir las condiciones marcadas por la “Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19 del Ministerio de Sanidad de fecha 19 de diciembre de 2021″, se lee en el comunicado colchonero.

El mexicano Héctor Herrera del Atlético de Madrid disputa el balón ante Nahco del Valladolid. REUTERS/Javier Barbancho

Los tres futbolistas fueron parte del brote que sufrió el cuadro rojiblando en el que también se vieron afectados el francés Antoine Griezmann y el entrenador argentino Diego Simeone. Ahora, ya con el mexicano en condiciones, el Cholo podrá contar con ellos para el partido ante el Rayo Majadahonda por la Copa del Rey.

El escenario que luce más viable es que el técnico les dé tiempo para recuperarse y retomar el ritmo físico, principalmente a Koke y Félix que suelen ser piezas titulares en los partidos de liga. Es por ello que contra el conjunto de la tercera categoría de España es probable que no vean acción y lo hagan hasta el fin de semana cuando enfrenten al Villarreal por la jornada 20.

El duelo por los 32vos de final del campeonato copero está programado para llevarse a cabo el jueves seis de enero a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del estadio Wanda Metropolitano. A pesar de ser el estadio del club colchonero, la escuadra de Majadahonda es quien hará de local.

En otro partidos del torneo, ya se disputaron el Ponferradina vs Espanyol (1-3), Eibar vs Mallorca (1-2), Leganés vs Real Sociedad (2-3) y Cartagena vs Valencia (1-2). Este mismo miércoles cinco, están por disputarse media decena más de encuentros, entre los que destacan el Linares vs Barcelona y el Alcoyano vs Real Madrid.

La ronda finaliza el día de mañana con partidos atractivos como el ya mencionado juego del Atlético de Madrid, pero además están el Zaragoza vs Sevilla, Mancha Real vs Athletic Club, y Sporting Gijón vs Villarreal.

