Tomás Pochettino se hizo la revisión médica y será el primer fichaje de River: los otros dos refuerzos que están al caer

Tomás Pochettino llega a River Plate a préstamo (totopochettino/Austin FC)

Marcelo Gallardo tiene motivos para sonreír, ya que para el inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes (del 10 al 18 de enero en el Hotel Loi Suites Chapelco) tendrá a una de sus caras nuevas a disposición. Tomás Tochettino se acercó a la Clínica Rossi para hacerse la revisión médica.

Tal como adelantó Infobae, el vínculo con el mediocampista surgido de la cantera de Boca será a préstamo, con cargo y opción de compra, que no fue confirmada y sería entre tres y cuatro millones de dólares. El volante, que desde hace varios mercados que se encuentra en el radar del Muñeco, llega como una de las figuras del Austin FC de la Major League Soccer.

Según le confesaron a este medio, el mediocampista se hizo los estudios médicos “para ganar tiempo” y que luego regresará a Estados Unidos, a la espera de que se terminen de resolver los últimos papeles.

En su primera temporada en Estados Unidos, el compañero de Sebastián Driussi disputó 31 partidos (26 de ellos como titular), en los que marcó dos goles (doblete al Houston Dynamo) y brindó una asistencia (ante Portland Timbers). En su estreno en la máxima categoría del país del norte, la franquicia texana culminó en la anteúltima colocación de la Conferencia Oeste con sólo 31 unidades, a 17 de ingresar a la zona de playoffs. Tiene contrato hasta 2024.

Tomás Pochettino salió de Boca y luego se destacó en Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba (totopochettino/Austin FC)

Vale recordar que su debut en Primera fue en noviembre de 2015 con la camiseta xeneize. Sin embargo, en Boca Juniors no tuvo continuidad y tras un paso en Defensa y Justicia por tres temporadas, su pico de rendimiento lo alcanzó en Talleres de Córdoba, que le compró la mitad del pase a los de La Ribera en casi dos millones de dólares. Un dato poco conocido es que la Juventus de Italia intentó contratarlo a fines de 2014, cuando aún no había debutado, pero la negociación no llegó a buen puerto porque no superó las pruebas médicas y físicas.

Esta no es la primera vez que River Plate pone sus ojos en un jugador surgido de su clásico rival en el último tiempo. Dos de los antecedentes más recientes dan para ilusionarse: dentro de esta lista se destacan Jonatan Maidana (se convirtió en un referente del plantel y levantó 14 trofeos, lo que lo posiciona como uno de los más ganadores en la historia del club) y Lucas Pratto (uno de los más queridos por los hinchas tras sus goles al Xeneize en la memorable final de la Copa Libertadores 2018).

Los próximos días también prometen más novedades en el mercado de pases del Millonario. Además de la confirmación de la recompra de Héctor David Martínez, se espera por el anuncio de la renovación de dos referentes del plantel, como son los defensores Jonatan Maidana y Javier Pinola.

También se producirán dos regresos. Uno es un pedido exclusivo de Marcelo Gallardo: Leandro González Pírez.. El Muñeco valoró su buen presente en el Inter Miami, donde es capitán. El otro que retornará al club que lo vio nacer es Emanuel Mammana. El marcador central de 25 años arribará luego de romper su vínculo con Sochi (está a préstamo) y Zenit (le quedan 6 meses de contrato).

