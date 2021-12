River Plate quedó a punto de sumar su primer refuerzo

Tomás Pochettino sería el nuevo refuerzo de River Plate (totopochettino/Austin FC)

Marcelo Gallardo puede celebrar porque los dirigentes de River Plate le cumplieron uno de sus pedidos. Tomás Pochettino será el primer refuerzo del equipo de cara a la temporada 2022, que tendrá plena competencia por el campeonato local, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y ¿la Supercopa Argentina ante Boca Juniors?

El futbolista surgido de las inferiores de Boca Juniors y con un muy buen paso por Talleres de Córdoba milita actualmente en el Austin de la Major League Soccer de los Estados Unidos. En principio, el Millonario habría acordaro un préstamo por un año, con cargo y opción de compra, que no fue confirmada y sería entre tres y cuatro millones de dólares.

Tomás Pochettino tiene 25 años y ya había estado en el radar de River Plate por expreso pedido de Marcelo Gallardo, quien lo apuntó por su movilidad en la mitad de cancha, primer pase y llegada al gol. Sin embargo, en el puesto que más cómodo se siente es el de interno, un poco más adelantado del volante tapón. Su característica principal es el buen pie y parte como una buena pieza de recambio, sobre todo porque Nicolás de la Cruz continúa inactivo a raíz de una trombosis venosa y también frente a las posibles ventas de otros mediocampistas del equipo, como los casos de Jorge Carrascal y Agustín Palavecino.

Su debut en primera fue en noviembre de 2015. Sin embargo, en Boca Juniors no tuvo continuidad y tras un paso en Defensa y Justicia por tres temporadas, su pico de rendimiento lo alcanzó en Talleres de Córdoba, que le compró la mitad del pase al Xeneize en casi dos millones de dólares. Un dato poco conocido es que la Juventus de Italia intentó contratarlo a fines de 2014, cuando aún no había debutado, pero la negociación no llegó a buen puerto porque no superó las pruebas médicas y físicas.

Tras una gran temporada en Talleres, Tomás Pochettino fue elegido el mejor mediocampista de la Copa Maradona (FotoBaires)

Luego de que fuera elegido el mejor mediocampista de la Copa Maradona, en febrero de este año, el Austin de la MLS compró la totalidad del pase de Poche en dos millones y medio. Allí compartió plantel con el ex delantero de River Plate, Sebastián Driussi. ¿Lo habrá convencido para que recale en el club de Núñez?

Pochettino se convirtió rápidamente en una de las figuras del Austin FC de la Major League Soccer. En su primera temporada, el jugador franquicia disputó 31 partidos (26 de ellos como titular), en los que marcó dos goles (doblete al Houston Dynamo) y brindó una asistencia (ante Portland Timbers). En su estreno en la máxima categoría de Estados Unidos, Austin FC culminó en la anteúltima colocación de la Conferencia Oeste con sólo 31 unidades, a 17 de ingresar a la zona de playoffs. Tiene contrato hasta 2024.

Esta no es la primera vez que River Plate pone sus ojos en un jugador surgido de Boca Juniors y dos de los antecedentes más recientes dan para ilusionarse. Dentro de esta lista se destacan Jonatan Maidana (se convirtió en un referente del plantel y levantó 14 trofeos, lo que lo posiciona como uno de los más ganadores en la historia del club) y Lucas Pratto (uno de los más queridos por los hinchas tras sus goles al Xeneize en la memorable final de la Copa Libertadores 2018).

Por pedido de Marcelo Gallardo, los dirigentes vienen de acordar la continuidad de Héctor David Martínez, quien debía regresar a Defensa y Justicia que contaba con el 50 por ciento de su ficha y además poseía los derechos federativos, mientras que realizarán sondeos por el lateral derecho de Independiente Fabricio Bustos, de la misma edad de Pochettino, y el mediocampista de Independiente del Valle de Ecuador, Lorenzo Faravelli, rosarino ex Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata, de 28.

