La historia de Jonathan La Rosa, el elegido de Gallardo para dirigir a la Reserva de River Plate: el lazo familiar y los puntos en común entre sus carreras

Jonathan La Rosa, cuñado de Marcelo Gallardo, será el nuevo entrenador de la Reserva de River Plate

Aunque el oficialismo utilizó como uno de sus principales lemas la “continuidad”, en River Plate se avizoran tiempos de cambio. Más allá de que Marcelo Gallardo sigue como director técnico, la idea de los dirigentes y del Muñeco es la de realizar algunas modificaciones dentro de la estructura del fútbol del club. Uno de los cambios más significativos estará en la Reserva.

La Tercera División del Millonario era comandada desde inicios del 2020 por la dupla técnica conformada por Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, luego de la salida de Facundo Villalba. Su última actuación fue algo irregular, al finalizar en la decimoquinta posición con sólo 32 unidades (10 victorias, 2 empates y 13 derrotas), a 20 del campeón Boca Juniors.

El nuevo puesto será ocupado por alguien que pertenece al círculo íntimo del DT: Jonathan La Rosa, su cuñado (es el hermano de Geraldine La Rosa, la madre de sus hijos). “Marcelo vivía al lado de casa. A mí me conoce desde muy chico, hace como 20 años que están en pareja con mi hermana, es toda una vida”, confesó hace algunos años en diálogo con Ahora Mar del Plata.

Jonathan La Rosa hizo la mayoría de su carrera en el Ascenso de Argentina. Uno de los clubes en los que jugó fue Alvarado de Mar del Plata (Prensa Alvarado)

Jony, como es apodado por sus conocidos, cumplirá 37 años el 8 de enero y la pasada temporada estuvo al frente de la Cuarta División, la cual estuvo cerca de clasificar a la final. Luego de 13 encuentros, su equipo acumuló 22 puntos, tres menos que Racing, el ganador de la Zona A (en la definición cayó ante Newell´s).

Aunque su nombre no es muy conocido para la mayoría de los futboleros, cuenta con una vasta trayectoria por distintos equipos del Ascenso argentino y algunas breves andanzas por el exterior. Tras formarse en las inferiores del Millonario y un corto paso por el centro formativo del A.S. Mónaco, hizo su estreno a los 17 años en Deportivo Merlo, el club de su ciudad.

En su camino se cruzaron Aldosivi (cuando militaba en el Argentino A), Comunicaciones, Quilmes (Reserva), DC United (no llegó a sumar minutos, pero compartió plantel con Marcelo), FC Räterschen de Suiza, Central Córdoba de Rosario, Argentino de Merlo y Alvarado de Mar del Plata. Durante el final de su carrera se desempeñó como delantero, aunque en sus inicios supo ser enganche, como Napoleón.

Jonathan La Rosa junto a Marcelo Gallardo en el DC United de los Estados Unidos

“Estuvimos en DC United. Él estaba allá y me quedé un tiempo con él, hasta que me salió la posibilidad de irme a Suiza. Él tenía una pubalgia y no se podía recuperar. Ahí no la podían tratar como se debía. Él siempre se trataba acá con Jorge Bombicino, que es un especialista que ahora se lo llevó a River, todos nos atendemos con él”, explicó La Rosa.

Tras su retiro, recaló en River Plate en 2020 como encargado de “técnica individual”, puesto que compartió con el Tecla Farías, otro de muy buena relación con el Muñeco y quien sería su ayudante de campo en esta nueva misión. Luego de la salida de Gabriel Perrone a Gimnasia tomó las riendas de la Cuarta División.

Jonathan La Rosa viene de dirigir a la Cuarta División de River Plate. En la foto también aparecen el Tecla Farías (el primero de los agachados) y Hernán Díaz (arriba, con remera blanca) (@drguillermovillagran)

“Hablás y, como pasa en las entrevistas, te deja con la boca abierta. Vos decís: ‘No, no puede ser tan claro´. Cada vez que hablás de fútbol con él es muy claro. Estamos siempre en contacto. Siempre hablamos de River, aunque cuando estamos en familia tratamos de hablar de otras cosas. Igual está la tele prendida y él es de mirar mucho todas las categorías de Ascenso. Una cosa te lleva a la otra y estás todo el día hablando de fútbol”, afirmó La Rosa. Además, puntualizó en una de las claves del éxito de su cuñado: “Lo que siempre hablamos y él rescata mucho, es que el que está mejor es el que tiene que jugar. En River le tocó salir a Cavenaghi, también le tocó a D’Alessandro estar afuera. Así y todo le fue bien, porque él encuentra los momentos justos. Tiene esa capacidad que no todos tienen, que es conseguir el mayor potencial de cada jugador”.

A pesar de la relación cercana, lo cierto es que Marcelo Gallardo dejó en claro en reiteradas ocasiones que “no le regala nada a nadie”. El ejemplo más claro es el de su hijo Nahuel, quien al no tener lugar en el primer equipo del Millonario tuvo que salir a préstamo a Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe.

Jonathan La Rosa junto a Pablo Lavallén y Gabriel Heinze

Vale destacar que éste no será el único cambio que piensan en el Millonario para el 2022. En la antesala al partido con Colón, la dirigencia le cumplió otro deseo a Marcelo Gallardo, quien desde su desembarco en 2014 armó una verdadera revolución en el club mediante el armado del actual esquema del fútbol juvenil, al cual le aportó una serie de mandamientos que los distintos entrenadores de la cantera deben cumplir a rajatabla, lo que le permitió estar cerca de cumplir uno de los objetivos que se trazó: que para diciembre de 2021 la mitad del plantel de Primera esté conformado por jugadores nacidos en la institución. También fue vital para la creación del River Camp y en la implementación de la videoteca.

La nueva Comisión Directiva designó a Sebastián Pait como el nuevo coordinador de inferiores, un puesto que había quedado vacante desde la salida de Gustavo Grossi (renunció en marzo para asumir en el Inter de Porto Alegre). Esa posición había sido ocupada de manera transitoria entre Hernán Díaz, quien quedó a cargo de Cuarta, Quinta y Sexta, y Gabriel Rodríguez, quien moderó la Séptima, Octava y Novena.

Pait es reconocido dentro del ambiente del fútbol juvenil por su trabajo durante casi una década en Vélez Sarsfield (en dos etapas), su ojo para la captación y el uso de la tecnología y el Big Data, algo que el club buscaba incorporar, tal cual anticipó Infobae hace un mes.

