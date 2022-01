River Plate le prestará otro juvenil a Defensa y Justicia y ya son diez los que se sumaron al Halcón en la era Gallardo

River Plate acordó el traspaso de otro juvenil a Defensa y Justicia. Se trata de Tomás Galván, volante ofensivo y enganche de 21 años, quien se transformará en el décimo futbolista que se suma al Halcón en la era de Marcelo Gallardo.

El elenco de Núñez venía de sellar parte de la compra del pase de Héctor David Martínez, con una recompra de un porcentaje de la ficha del defensor que le había cedido al Halcón. Por este motivo, según informaron desde el Millonario, Tomás Galván se sumará al equipo de Florencio Varela por un año a préstamo, sin cargo y sin opción de compra.

Galván realizó todas las divisiones menores en River Plate y acumula ocho partidos con la primera división, todos ingresando desde el banco de los suplentes. Su debut oficial fue nada más y nada menos que en el Superclásico ante Boca Juniors (16 de mayo pasado) producto del brote de COVID-19 que sufrió el equipo y en el cual Gallardo debió apelar a muchos juveniles y suplentes.

“Yo jugaba al baby fútbol en el Club El Talar y vine a probarme con otro amigo, Arellano, que también hizo todas las Inferiores acá. Estaba Gustavo Fermani y quedamos 6 ó 7 chicos. Empezamos a entrenarnos y así comenzó todo. Era preinfantiles, venía varias veces por semana. Siempre jugué de enganche. Así fui avanzando y por suerte las cosas me fueron bien. Me acuerdo que me traía mi mamá, tenía que salir de la escuela a las apuradas y comer rápido para llegar al entrenamiento”, expresó Galván al sitio oficial del club sobre sus primeros días en River Plate.

Ahora en Defensa y Justicia, se espera que el joven de 21 años tenga una mayor continuidad, ya que el Halcón además de la Copa de la Liga y la Copa Argentina, disputará la Copa Sudamericana. Con la incorporación del joven nacido en El Talar, provincia de Buenos Aires, son diez los futbolistas que Defensa y Justicia incorpora de River Plate desde la llegada de Marcelo Gallardo.

Los otros fueron: Tomas Martinez (2014/2015), Alexander Barboza (2014/2015) (2017/2018), Guido Rodríguez (2014/2015), Juan Cruz Kaprof (2016/2017), Marcelo Larrondo (2018/2019), Nahuel Gallardo (2019/2020), Hector David Martínez (2019/2020), Franco Paredes (2020-2021) y Enzo Fernandez (2020-2021).

