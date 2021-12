La respuesta de Mammana a un hincha que lo acusó de estar “todo roto” en medio de las negociaciones con River Plate

Mammana sumó muy pocos minutos en el Sochi ruso (Grosby)

Uno de los futbolistas que cada vez se acerca más a River Plate es Emanuel Mammana. El zaguero surgido en la cantera del Millonario no está sumando minutos en Rusia y, a sus 24 años, no ve con malos ojos el regresar al club que lo vio nacer. Sin embargo, el cuadro de Núñez debe convencer al Zenit de que le venda al jugador y que también finalice la cesión que actualmente mantiene con el FK Sochi de la misma liga. Por lo pronto, ya hubo contacto entre Marcelo Gallardo y el defensor, algo que suele suceder antes de que avance cada gestión en Núñez.

A la espera de que avancen las negociaciones, el defensor salió al cruce del comentario de un hincha en las redes sociales. “Está todo ROTO Mammana. Tuvo como tres roturas de ligamentos. No lo quiere ni Barracas Central”, escribió el fanático de Boca Juniors, denunciando un mal estado físico del ex hombre de las selecciones juveniles El propio Emanuel le contesto de manera de manera directa y sin tapujos por la misma vía: “Si estaría todo roto no intentaría volver al club que me dio todo. Jamás haría algo así”.

La acusación y la respuesta de Emanuel Mammana a un hincha

El zaguero tiene vínculo hasta mediados de 2022, pero las gestiones lentamente avanzan para su regreso a River Plate. Lo primero que debe hacer el Zenit es dar por finalizado el préstamo que actualmente mantiene con el FK Sochi, cosa que el hoy beneficiado por la cesión no rechazaría, ya que el rodaje del argentino en el país europeo es exiguo. Luego, entablarán conversaciones de manera oficial con el Millonario en busca de un número que le convenza a las dos partes.

Vale recordar que el club de Núñez vendió a Mammana al Olympique de Lyon a mediados de 2016 a cambio de 8.5 millones de euros. En la charla con Gallardo, el central se puso a disposición del entrenador y manifestó sus ganas de volver al país. El Muñeco debe analizar el panorama defensivo antes de bajarle el martillo: el interés del Sevilla por Paulo Díaz puede impulsar las conversaciones por Mammana.

Lo cierto es que 2021 es un año para el olvido de Emanuel, ya que disputó un total de ocho partidos oficiales, en los que en tan sólo en dos figuró como titular. No anotó goles y reportaó tres lesiones distintas que lo dejaron 159 días fuera de la cancha. Regresar al Millonario significaría un intento de recuperar el nivel futbolístico que lo hizo irse a jugar a Francia y nuevamente estar cerca de sus seres queridos en Argentina después de varios años fuera del país.

SEGUIR LEYENDO: