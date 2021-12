Con lo hecho en 2021, Checo Pérez se ganó uno o dos años más de contrato con Red Bull, según Jo Ramírez

Checo Pérez celebrando con Max Verstappen tras el final de la carrera de Abu Dhabi. (Foto: twitter/@redbullracing)

Jo Ramírez, exmecánico de diversas escuderías y excoordinador de McLaren por más de 15 años, aseguró que la actuación de Sergio Checo Pérez en la recién finalizada temporada 2021 de la Fórmula 1, le otorgará uno o dos años más de contrato con Red Bull Racing.

Con cuatro décadas de experiencia en las entrañas de la máxima categoría del automovilismo, Ramírez es considerado por muchos como una leyenda del deporte. Ahora desde su retiro, se refirió a lo logrado por Checo, Verstappen y la escudería este año, en donde destacó la participación e importancia de su compatriota para haber logrado los resultados que se tuvieron.

Una de las acciones más destacadas fue durante el último Gran Premio del calendario, la carrera en Abu Dhabi. Allí, Pérez mantuvo una batalla sin cuartel contra Hamilton que provocó la ralentización del ritmo y posteriormente, que Verstappen los alcanzará. Hecho crucial en el desenlace del campeonato.

“Checo es muy bueno para rebasar y muy bueno para no dejarse pasar y le hizo ganar unos ocho segundos a Max Verstappen, como él lo dijo después: ‘Checo es una leyenda’. Por lo menos, Sergio se ganó uno o dos años más con Red Bull”, sostuvo Ramírez.

Sergio Pérez. Foto: Twitter @SChecoPerez

También destacó que en sólo una año en la escudería austríaca, Pérez no tardó en adaptarse al RB16B y ayudó al neerlandés más que cualquiera de sus compañeros pasados. “Lo hizo bastante bien. Al principio le costó mucho trabajo adaptarse al coche, pero cuando se adaptó anduvo bien. De todos los demás pilotos que Max ha tenido como coequiperos, yo creo que sin duda él ha sido el mejor”, aseguró.

A lo largo de la temporada, el piloto mexicano fue el apoyo de Max para conquistar el Mundial. Incluso, en más de un fin de semana Checo sacrificó posiciones y estrategias para beneficiar a su coequipero. El ejemplo más reciente es en Yas Marina cuando a falta de 3 vueltas abandonó la carrera por asegurar que no se diera un incidente con su monoplaza y saliera a pista el coche de seguridad (habría sido fatal para Verstappen). Pérez se encontraba en puesto de podio.

“Checo ha hecho al cien por ciento lo que Red Bull quería que hiciera. Le faltó un poquito en unas carreras y no ganaron el (Mundial) de Constructores, pero el de Pilotos es el más importante. Tiene unas cualidades muy grandes, ya no comete errores, tal vez no es tan rápido en calificación, pero es un carrerista excepcional porque nunca se da por vencido, va a más”, explicó.

Pérez finalizó la temporada en la cuarta posición de la clasificación con 190 puntos cosechados, por detrás de Valtteri Bottas, Hamilton y el campeón, Max Verstappen. En la batalla por equipos, Red Bull se quedó apenas a 28 unidades de diferencia con Mercedes que se llevó el título (585.5 a 613.5).

