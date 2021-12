River Plate felicitó a Boca Juniors por el título de la Copa Argentina: el detalle en el mensaje con un guiño a la final en Madrid

@fotobairesarg

Este miércoles fue un día especial para el fútbol argentino. En horas del mediodía, Marcelo Gallardo llamó a una sorpresiva conferencia de prensa en la que anunció que seguirá como entrenador de River Plate al menos por una temporada más. Por la noche, en Santiago del Estero, se disputó la final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba. Tras empatar en el tiempo regular, el Xeneize fue más efectivo en los penales y de la mano de Agustín Rossi, que contuvo un disparo, ganó su estrella número 71.

Como suele ocurrir en estos casos, en señal de respeto, los Millonarios saludaron a Boca por su nuevo título. Pero el mensaje tuvo un detalle particular que se hizo rápidamente viral una vez que se publicó. “Felicitamos a @BocaJrsOficial por la obtención de la Copa Argentina 2021″, fue el breve escrito que se publicó desde la cuenta de Twitter del club de Núñez.

La cuestión fue que el equipo de Sebastián Battaglia se consagró campeón a las 23.22, el horario en el que Eduardo Salvio convirtió el quinto y último penal de la serie para vencer al conjunto de Córdoba. ¿Cuándo llegó el saludo de River? Tres minutos pasadas las 12 de la noche, o sea, a las 00.03 del jueves 9 de diciembre, día que los fanáticos riverplatenses celebrarán el tercer aniversario de la histórica final en Madrid en la que los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron a Boca en la definición de la Copa Libertadores 2018.

El mensaje de River a Boca pasadas las 12 de la noche del 9 de diciembre

Una vez que se emitió el mensaje, los hinchas del Millonario comenzaron a responder. “JAJA, esperaste que sea el 9 de diciembre”, escribió un seguidor en relación a la publicación. Otro, subió una foto de los festejos en el estadio Santiago Bernabéu y, con el paso de los minutos, también se sumaron a la discusión varios simpatizantes del Xeneize.

Más allá de la chicana, hoy será una jornada especial para River. Es que después del anunció de Gallardo sobre su continuidad en el club, se llevará a cabo una gran celebración en el estadio Monumental para recordar aquella conquista histórica en territorio español.

“Un Monumental lleno de sorpresas se prepara para celebrar un nuevo aniversario de la final más importante de la historia del fútbol: el histórico 3-1 sobre Boca Juniors en Madrid”, advirtieron desde la institución. Al evento, que comenzará a las 20 horas, podrán asistir de manera gratuita todos los hinchas, sean o no socios o miembros de Somos River.

Gallardo festejará junto a los hinchas de River un nuevo aniversario de la final en Madrid (REUTERS/Agustin Marcarian)

El encuentro, que contará con invitados de lujo y música en vivo, también servirá como excusa para festejar que el Muñeco seguirá al frente del primer equipo en 2022. “Me parecía lógico y sentido que mañana (por hoy) el festejo sea un festejo del hincha como lo merece. Sin que estén esperando ningún anuncio. Lo sentí así, me quería sacar un montón de cosas adentro que tenía, no quería estar 24 horas más pensando si ya tomé la decisión hoy por qué voy a tener que anunciar, no quiero anunciar nada mañana (hoy). Quiero que la gente vaya a festejar y lo haga en paz. Con toda la emoción y que se desenvuelva de la manera más feliz que lo pueda hacer”, dijo Gallardo en la conferencia.

“El de mañana (por hoy) va a ser el tercer año del festejo eterno de Madrid y lo tiene que recibir de esa manera. No puede haber nada que lo altere. Me parecía lo mejor”.

SEGUIR LEYENDO: