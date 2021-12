Cuándo tomó la decisión de seguir en River, el “eterno festejo” ante Boca y el cariño de los hinchas: 15 frases de Marcelo Gallardo

*El momento en el que hizo el click para tomar la decisión de continuar en River

En River continúan los festejos. En vísperas de un nuevo aniversario de la Copa Libertadores que le ganó a Boca en Madrid, Marcelo Gallardo anunció su continuidad como entrenador en el Millonario, luego de una decisión que meditó en la noche del martes y comunicó este mediodía en River Camp a través de una sorpresiva conferencia de prensa. Sus mejores frases.

Su elección de seguir en River.

“Justamente después de unos días de reflexión, que fue difícil, porque en general como que no pude cortar tampoco la dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte. Tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar. Llegaba el final de mi contrato después de siete años y medio y era indispensable para mi saber, tomarme algún momento para reflexionar, puedo asegurar que después de tantos años en un lugar como este lo que exige una institución como esta, lo que uno se compromete de acuerdo a lo que siente, necesitaba reflexionar”.

“Decidir qué era lo que iba a hacer. La verdad que no tuve mucho tiempo pero elijo seguir estando porque es una elección más allá de lo que viví, de lo que sentí y siento en este momento. Creo que vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más”

Cómo comunicó su decisión al mundo River.

“Después del fin de semana que viene, después del partido con Colón, descansar un poco y regenerar pilas para encarar un año que creo que va a ser un año con muchísima energía para jugarlo de la manera que nosotros queremos jugarlo. Comunicar eso. Anoche lo medité y hoy a la mañana le comuniqué primero a Enzo Francescoli y Jorge Brito, al plantel, a mi cuerpo técnico y por eso decidí comunicarlo hoy. No quería que pase más tiempo porque lo había meditado anoche. Hoy necesitaba comunicarlo y no generar ningún tipo de expectativa mayor”.

Marcelo Gallardo durante la conferencia de prensa en la que anunció su continuidad. Foto: Nicolás Stulberg

Cuánto se tomó para elegir seguir en el club.

“Necesitaba tomarme un momento. No quería que se despierte todo lo que se despertó. Que la gente se genere incertidumbre, atravesar por ese momento de angustia del sentimiento del hincha”.

“Lo que está claro es que no tengo muchas palabras de agradecimiento a todo el afecto que el hincha me brinda, a todo ese cariño, que es la manera de sentir devolviéndole ese afecto y ese amor renovando mis energías y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que es la que realmente me hace feliz”.

El afecto de la gente de River y su influencia.

“Decir que nada me movilizó es mentir. Claramente cada momento, cada demostración de afecto, demostración de valor, tuvo un significado muy grande para mi. Tampoco estaba en una búsqueda de eso, midiendo de qué manera. Simplemente era algo que yo necesitaba evaluar por mí. Claramente pensando que uno para seguir con este nivel de gestión deportiva, al frente de este grupo, que valoro enormemente no solo como son como profesionales mis jugadores, cuerpo técnico y colaboradores, lo que implica seguir exigiéndose y exigiéndolos, y que ellos te muestren ese ida y vuelta de que están contentos, que se ponen a predisposición para seguir siendo exigidos. Que haya ese ida y vuelta humano, claramente me llena de satisfacción”.

“Es un todo, cada muestra me ha movilizado claramente. Pero debía dejar eso de lado para saber que lo que iba a decidir lo sentía. Si me dejaba llevar por el clamor popular, el cariño, respeto y valor de todos mis jugadores, del cuerpo técnico y la gente que trabaja conmigo”...

El Muñeco prometió continuar con el mismo compromiso. Foto: Nicolás Stulberg

Las charlas con la nueva dirigencia.

“Quiero destacar también la posición dirigencial que tuvieron para hacerme sentir también ese valor. Tal vez después de Racing hubiese agarrado a Benjamín que iba caminando conmigo y me hubiese ido a mi casa y me hubiese sentido muy en paz también. Hubiese sido una manera de terminar mi vínculo y estar en paz, pero cada día que pasó me fueron generando cosas todos esos condimentos”.

Su decisión y los festejos por la final en Madrid.

“Me parecía lógico y sentido que mañana el festejo sea un festejo del hincha como lo merece. Sin que estén esperando ningún anuncio. Lo sentí así, me quería sacar un montón de cosas adentro que tenía, no quería estar 24 horas más pensando si ya tomé la decisión hoy por qué voy a tener que anunciar, no quiero anunciar nada mañana. Quiero que la gente vaya a festejar y lo haga en paz. Con toda la emoción y que se desenvuelva de la manera más feliz que lo pueda hacer”.

“El de mañana va a ser el tercer año del festejo eterno de Madrid y lo tiene que recibir de esa manera. No puede haber nada que lo altere. Me parecía lo mejor”.

*El Muñeco destacó el afecto que recibe a diario de los fanáticos de La Banda

El futuro de Leo Ponzio tras su retiro.

“Lo de Leo (Ponzio) es una cuestión muy personal. Lo hablé con él en estos días. Él no había anunciado ninguna decisión y sin embargo habían anunciado por él muchas personas. Mientras que él no anuncie personalmente cosas que deben salir de su boca, los demás no nos podemos hacer eco de todo lo que pasa alrededor”.

“Es difícil, pero es el gran responsable de su decisión y la comunicará cuando crea que es el momento de comunicarla. Hasta el fin de semana pasado, yo particularmente y él tampoco tenía una decisión tomada de lo que iba a hacer. Por eso genera una expectativa de despedida y demás, era una cuestión de lo externo que de lo interno. Hay que tener respeto y él deberá tomar la decisión”.

Sobre las ofertas que recibió para dejar River.

“La vida te va poniendo a prueba todo el tiempo y esta para mi fue una prueba importante. Después d partido con Racing, que había mucha emoción, y llegando a mi etapa final contractual, nunca evalué otras posibilidades. Mientras tuve contrato con River, jamás evalué oportunidades. Sí me han llegado propuestas que no he escuchado, que he tratado de agradecer, pero me parecía que tenía mucho valor para mi terminar el vinculo contractual, llegar hasta el final como me había comprometido y a partir de ahí sí sentirme liberado y poder tomar la decisión que quisiera.

“Quería descansar, iba a descansar. SI quería seguir vinculado profesionalmente iba a escuchar posibilidades pero ni siquiera llegué a pensar en eso. Ayer cuando lo decidí y elegir seguir estando, lo sentí y lo estoy comunicando ahora. Me conocen bastante como creer que esto fue evaluado demasiado, fue evaluado lo justo y necesario y ayer terminé de hacer el click”.

Napoleón renovará su vínculo con el club por un año más. Foto: Nicolás Stulberg

El mensaje final para los hinchas de River

“Nada de lo que pueda llegar a decir va a tener el significado, y de alguna manera el afecto y amor que me han brindado en todo este tiempo. Lo único que puedo garantizar es compromiso para seguir estando, la elección de seguir estando para seguir trabajando como lo hemos hecho y el valor que eso tiene para mí. Los siento muy míos, entonces como los siento muy míos sigo eligiendo estar. Mañana, en un día especial, que puedan tener su fiesta dejando de lado algunas cuestiones, deseándole que puedan sentirse tranquilos que vamos a seguir empujando para que esto siga funcionando. ¡Mañana nos veremos!”

*El mensaje de Napoleón dirigido a los hinchas de River

SEGUIR LEYENDO: