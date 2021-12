Los hinchas de River Plate celebraron un nuevo aniversario de la final de la Libertadores ganada ante Boca con una gran fiesta en el Monumental

El Monumental vivió su fiesta (Foto: Télam)

La Ciudad de Buenos Aires se puso la Banda roja. Es que desde el 2018, el 9 de diciembre pasó a ser una fecha especial y que nunca se borrará de la rica historia de River Plate. Ese día, en el mítico Santiago Bernabeú, la casa del Real Madrid, los dirigidos por Marcelo Gallardo le ganaron la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors, su clásico rival. Y los hinchas vivieron su fiesta en el tercer aniversario de aquella gesta. Primero en la caravana, luego, en la gran celebración que la institución organizó en el Monumental, de la que disfrutaron cerca de 60.000 fanáticos y que mostró a un Muñeco más eufórico que nunca.

Desde temprano, los fanáticos invadieron las calles porteñas para participar de la “Caravana Eterna” que llevó a los fieles amantes del Millonario hacia las puertas del Monumental. Mediante una idea consensuada entre la dirigencia del club y el entrenador, los simpatizantes rememoraron la definición del certamen continental en Núñez.

La multitudinaria marcha tuvo su primer punto de celebración en la 9 de Julio y se extendió hasta Figueroa Alcorta y Tagle, donde estaba la vieja cancha. Y la peregrinación llegó a su destino en el mítico estadio que albergó la Copa del Mundo de 1978.

“Qué es lo que quiere la Chola, lo que quiere es ver a River”, fue uno de los primeros temas que comenzó a sonar desde las gradas, seguido por las cargadas hacia el Xeneize con el tradicional minuto de silencio, porque “el que no salta, murió en Madrid...”.

El gol del Pity Martínez que se revivió en las pantallas del estadio se gritó una y otra vez, como si se tratara de un déjà vu constante cargado de emoción y sentimiento. “Esos últimos minutos de confusión que hubo en aquel partido es lo primero que se me viene a la cabeza. Debo confesar que sufrí mucho, porque estaba en el palco oficial y había que mantener ciertos protocolos. Creo que aquella corrida del Pity va a quedar en la memoria de todos”, dijo Enzo Francescoli en los micrófonos de ESPN, mientras el calor de la multitud iba aumentando a cada instante.

El Monumental estuvo lleno de sorpresas en la celebración de un nuevo aniversario de la final más importante de la historia del fútbol. Al evento asistieron casi 60.000 personas que disfrutaron de una jornada que comenzó con el repertorio musical de Los Pibes Chorros, el DJ Tomy Muñoz, Stuart, Agapornis y La Mosca.

La voz de Matías Martin silenció por unos instantes a la multitud cuando abrió el telón con un cortometraje protagonizado por socios de todo el país que recordaron en dónde se encontraban aquel 9 de diciembre del 2018. El término Creer que impuso en su momento Marcelo Gallardo fue otro de los puntos que cargó de nostalgia, porque la palabra del DT fue el comienzo del sueño.

Encabezados por Leo Ponzio, Jonatan Maidana, Enzo Pérez y Javier Pinola, los héroes de Madrid ingresaron al terreno de juego para recibir el agradecimiento de los fanáticos. Y el estallido masivo se hizo sentir con la ovación que fue dirigida a Napoleón. “Fue una noche soñada que disfrutamos mucho. Fue como ese viaje de egresados que tuvieron los jóvenes en su primera vez, porque estuvimos acompañados de nuestras familias”, dijo.

“Uno se ilusionó con hacer ese gol, porque además no lo había visto al Pity en el otro sector de la cancha. Por suerte la pelota fue para él, porque era la mejor opción”, reveló Pinola sobre la conquista que selló el 3 a 1 en la capital española.

Un tape que repasó todos los sucesos que llevaron la definición al Viejo Continente rememoró también la palabra de Rodolfo D’Onofrio, quien había dicho en su momento “vamos a jugar a la luna”, en tono irónico por los reclamos de sus rivales. “Sabíamos que íbamos a traer la Copa, sin importar dónde la íbamos a disputar”, confesó el ex presidente de la entidad. “Vivimos situaciones muy difíciles, con muchas complicaciones. Por eso lo disfrutamos tanto”, lo siguió el titular electo de la institución, Jorge Brito. “Fue un partido que marcó un antes y un después en la historia de ambos clubes. Y el resultado fue el que queríamos”, completó el directivo que asumirá en sus funciones el próximo lunes.

Los que están lejos también estuvieron cerca. Rafael Santos Borré, el Pity Martínez, Nacho Scocco, Nacho Fernández, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, el Oso Pratto y Juanfer Quintero contaron los detalles más íntimos del momento de la euforia en Europa.

“Nunca me di cuenta de lo que estaba viviendo. Fue mi quinto partido en Primera y fue el más importante en la historia del club. Soy un privilegiado por haber tenido esa oportunidad. Cuando me llamó Mati Biscay y me dijo que iba a entrar no lo podía creer”, reveló Julián Álvarez sobre sus inicios en el ciclo glorioso de La Banda.

Tras volver a gritar los goles de Pratto, Quintero y el Pity, el que tomó la palabra fue el líder de la hazaña, quien agradeció el constante amor que recibe a diario. Con los ojos vidriosos y la voz quebrada, Marcelo Gallardo se sumó al himno popular que expresa el mayor sentimiento colectivo de lo que significó ganarle a Boca en el certamen internacional. “Es un placer festejar esa victoria, porque fue única. La sensación de ese partido fue que la vida nos puso a prueba. Por 30 segundos cierren los ojos e imaginen lo que hubiera pasado si hubiésemos perdido ese partido. Piensen en el dolor que nos había dejado. Ahora abran los ojos, vean lo que nos pasa alrededor y disfruten de lo que nos dejó ese 9 de diciembre. El corazón nos hará latir con fuerza cada vez que llegue esa fecha. Esto es único y eterno”, fue el discurso de Napoleón.

Pero antes se animó a mimetizarse con sus admiradores. Mientras escuchaba el coro, se levantó abruptamente del asiento y, micrófono en mano, guió las voces con el “gracias por esta alegría, de ganarle a Boca, de salir campeón”. Como buen líder, su presencia imantó al resto del plantel, que se sumó al cantito y se formó una ronda, que habla de la mística lograda en el actual campeón de la Liga Profesional.

El discurso del DT, que ayer ratificó que seguirá otro año conduciendo el fútbol profesional de la institución, fue el preludio del gran cierre. Un show de fuegos artificiales coronó la fiesta, decoró el cielo de Núñez y atronó en toda la ciudad. Un epílogo de alto impacto, como aquel triunfo en Madrid, un mojón en la historia del fútbol... Y de River.

El momento en el que Gallardo reunió al plantel para cantar en conjunto (Amilcar Orfali)

Las tribunas se fueron nutriendo desde las 17 y se sumó mucha de la gente que participó de la caravana (Amilcar Orfali)

