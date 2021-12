Miguel Herrera: “Córdova tiene que seguir en América, era titular en mi equipo”

Fotografía de archivo del Miguel Herrera entrenador de Tigres. EFE/ Miguel Sierra

Miguel Herrera, técnico de los Tigres de la UANL, aseguró que si dependiera de su mera decisión Sebastián Córdova ficharía por su equipo. Tras los rumores que afirman que el canterano y actual “10″ de las Águilas del América será intercambiado por Uriel Antuna en una transferencia con la Chivas de Guadalajara, el técnico argumentó por qué no deben dejar ir al futbolista.

En entrevista para la cadena ESPN, Herrera sostuvo que la falta de confianza por parte del actual entrenador de los azulcremas ha afectado en el rendimiento del futbolista. Además, alentó a la directiva del club a brindarle una oportunidad más al juvenil para demostrar su calidad.

“Para mí es muy importante. Si me dicen de cambiar yo levanto la mano, porque me gusta Córdova, siempre lo pedí y traté que estuviera en su mejor momento. Córdova tiene que seguir en América, porque la necesidad que tiene y las condiciones son para el club. Debe ser en ese club para que no digan ‘Lo que pudo haber sido’. Lo va a demostrar, pero el técnico debe darle ese espaldarazo”, dijo Herrera.

Soccer Football - CONCACAF Champions League - Final - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 28, 2021 Monterrey's John Medina in action with America's Sebastian Cordova REUTERS/Jorge Mendoza

En un señalamiento indirecto, culpó a Santiago Solari de no aprovechar el potencial del juvenil debido a la forma en como plantea los partidos: “pasa igual por lo que siente el jugador. Ahora pasa a ser un mejor cambio para el técnico, porque para mí Córdova era titular en mi equipo. Ahora busca en Córdova un revulsivo por la necesidad y por su calidad que tiene. Es en el análisis que no es el jugador determinante que quiere América, porque así lo quiere el técnico”, comentó.

De igual forma criticó la preferencia de Álvaro Fidalgo por sobre Córdova, pues planteó que el mediocampista de origen español no es mejor que el mexicano, sino que se trata de una decisión que Solari sostiene porque es su apuesta personal.

“Ahora el técnico trae a Fidalgo, que es un buen jugador, pero no un fuera de serie, y relega a Córdova a un segundo plano. Fidalgo es la apuesta del entrenador y había de respetar, pero Córdova con cero partidos cae en situación de no jugar, entra para resolver en 20 o 30 minutos, pero en selección muestra cosas buenas”, detalló.

Finalmente, Herrera se mostró incrédulo sobre el posible intercambio entre América y Chivas: “totalmente lo dudo y casi seguro que es mentira, porque no negociarían a un jugador así y más de esa clase. Sebastián necesitaba determinación. Conmigo siempre respondió y cuando le exigía sacaba la cabeza y metía goles”, concluyó.

América quedó eliminado del Grita México A21 en cuartos de final al caer ante los Pumas de la UNAM por marcador de tres goles a uno. Con Solari, las Águilas suman su segundo torneo sin superar esta fase. Por su parte, Miguel Herrera y los Tigres se ubican en las semifinales en donde enfrentarán a los Panzas Verdes de León.

