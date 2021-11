El otro festejo de la familia Gallardo: el álbum de fotos de Geraldine con sus tres hijos durante el título de River Plate

Una de las escenas más emocionantes que dejó el título de River Plate en la Liga Profesional fue la celebración de Marcelo Gallardo con sus tres hijos más chicos. Santino, Matías y el pequeño Benjamín estuvieron en el Estadio Monumental siguiendo de cerca el encuentro ante Racing y también acompañaron a su madre Geraldine la Rosa en los palcos.

La empresaria compartió en redes sociales su alegría por la coronación del Millonario y realizó varios posteos desde su perfil oficial en compañía de sus hijos. “Qué pensará”, fue una de las stories que subió a sus redes con una foto de Benjamín –nacido a mediados del 2019– ubicado en las butacas de los palcos. También colocó una foto en compañía de Matías –enganche de 17 años que se desempeña en la cuarta división del club– y Santino –delantero de la octava–.

Geraldine también expresó su felicidad en compañía del goleador Brian Romero y su pareja Romina Barboza. “Felicitaciones ídolo”, escribió ella para felicitar al delantero que llegó desde Defensa y Justicia a mediados de este año, marcó dos tantos en el 4-0 sobre la Academia de Avellaneda y fue clave en el título con nueve goles en la Liga Profesional, convirtiéndose en el segundo máximo artillero del equipo detrás de Julián Álvarez (17).

También le dedico un posteo a sus hijos y Marcelo Gallardo: “Siempre unidos, vamos campeones eternos”, escribió en una foto que se veía al Muñeco fundido en un abrazo.

Fue una jornada especial para el DT de 45 años, que obtuvo por primera vez la Liga Profesional y llevó el 13° título a las vitrinas de River desde que llegó al banco de suplentes. Mientras analiza su continuidad y tiene ya la llave de dos finales más aseguradas que le podrían permitir convertirse en el máximo ganador en la historia del club junto con Ángel Labruna, puso en duda su futuro como entrenador: “A partir de ahora voy a replantearme seriamente el seguir o no”.

Más allá de eso, el DT expresó su alegría por compartir en familia este logro más allá de que faltó Nahuel, su hijo mayor que actualmente se encuentra en el plantel de Colón de Santa Fe: “Es un placer, mis hijos son lo más preciado que tengo. Vivir estos momentos con ellos me da mucha felicidad”.

Además, habló de la presencia de su padre y recordó a su madre a siete años de su muerte: “Es un día especial para nosotros también. Nos venían muchos recuerdos encima, pero no me quiero emocionar. Tener a mi viejo acá, siempre acompañando. Mi mamá me acompañaba siempre y me acompañó hasta el último día que pudo caminar. Estuvo conmigo siempre. Cuando le pasó lo que pasó, hasta que pudo caminar, venía a la cancha, se sentaba en la Belgrano y pasaba por la puerta del vestuario a saludar a su hijo. Tengo muchísimos recuerdos, la tengo en mi corazón y en un día especial, después de siete años, se cumplen siete años de su muerte, haberla recordado de esta manera es especial para mí”.

