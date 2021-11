Marcelo Gallardo, tras un nuevo título con River Plate: “Voy a replantearme seriamente seguir o no”

River Plate cumplió con el objetivo y se consagró campeón de la Liga Profesional. Goleó a Racing Club 4-0 en el estadio Monumental y celebró así el título número 68 de su historia. Marcelo Gallardo pudo sacarse la espina de conquistar su primer campeonato local, ya que hasta el momento había conquistado cinco copas nacionales y siete internacionales. Con el de hoy, el Muñeco logró su trofeo número 13 como entrenador del Millonario.

Por supuesto, una de las preguntas más redundantes en los últimos tiempos tiene que ver con su continuidad más allá de diciembre, fecha en la cual culminará su contrato con River Plate. En este sentido, Gallardo no anduvo con rodeos y reconoció: “Estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy en esa posición. Le he dado todo al club hasta hoy y acá tenés que estar con una energía a tope. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con muchísima energía”.

En diálogo con ESPN, el Muñeco contó que hasta el momento no lo pensó, por respeto a lo que se jugaba el club, pero que con el campeonato consumado ahora sí analizará su futuro. “Sí voy a replantearme. No no lo hice hasta ahora porque nos estábamos jugando mucho y no quería ir más allá. A partir de ahora voy a replantearme seriamente el seguir o no. Por todo lo que dije. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía y ha sigo muchísimo el desgaste en estos años más allá de las alegrías”.

“La gente piensa que ya está, que podés relajarte y vivir con tranquilidad. Y yo no lo siento de esa manera. Vivo las cosas con muchísima intensidad y no me relajo. Le estaría haciendo un mal al club. Por eso tengo que replantearme eso”, continuó Gallardo, quien también habló del día especial por cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su mamá: “Mis hijos son lo más preciado que tengo. Mi mamá me acompañaba siempre y me acompañó hasta el último día. Cuando le pasó lo que le pasó, hasta que pudo caminar, se quería sentar acá en la Belgrano y tengo muchos recuerdos y la tengo en mi corazón. Es un día especial para mí”.

Otras frases de Marcelo Gallardo:

“Compartir con toda esta gente, con los jugadores, estos son unos monstros. Uno tiene que estar preparado. No me he detenido a pensar demasiado porque la vorágine del día a día te lleva a pensar en cada partido. Fueron siete años de mucho desgaste, de mucho enfoque, y vos tenés que estar preparado para ganar. Este es un equipo que se ha formado con un montón de situaciones adversas. Cuando perdimos con Mineiro por Copa y nos pasaron cosas nos replanteamos. Tuvimos que replantearnos y ahí aparecieron los jóvenes con toda su frescura y los grandes que quizá estaban relegados. El partido de hoy resume un poco todo lo que fuimos.

