La amplia relación que Diego Armando Maradona sostuvo con México a lo largo de su carrera

Diego Armando Maradona con la Copa del Mundo tras derrotar la selección argentina a Alemania por tres goles a dos, en la final disputada en el estadio Azteca de la capital mexicana en 1986. EFE/Archivo

Diego Armando Maradona cumple su primer aniversario luctuoso este 25 de noviembre. El exfutbolista argentino falleció a los 60 años de edad tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en su país natal. Por muchos aficionados y expertos, el Pelusa es considerado como uno de los mejores jugadores que ha existido en toda la historia debido a los varios logros a través de su carrera.

A un año de su partida, recordamos algunos de sus actos más destacados con relación a México, un país con el que entrecruzó su destino más de una vez. Desde la consagración en la Copa Mundial de 1986 con su anotación mejor conocida como “El gol del siglo” ante los ingleses y la “Mano de Dios”, hasta su última etapa profesional en el banquillo de los Dorados de Sinaloa.

Mundial de México 1986

El césped del Estadio Azteca es considerado por la afición argentina como sagrado debido a que sobre él, Maradona y compañía obtuvieron el trofeo de campeones del mundo. El segundo campeonato de la selección albiceleste y desde entonces, el último.

También en territorio mexicano y durante la edición de ese certamen, el argentino realizó dos de sus actos más icónicos de su carrera: “El gol del siglo” y la “Mano de Dios”, ambos ante el combinado de Inglaterra. Ante poco más de 100 mil personas presentes en el Coloso de Santa Úrsula, Maradona fue ovacionado y consagrado en la historia del fútbol mundial.

El césped del Estadio Azteca es considerado por la afición argentina como sagrado debido a que sobre él, Maradona y compañía obtuvieron el trofeo de campeones del mundo (Foto: Reuters)

Mundial Sudáfrica 2010

Con 24 años de diferencia, los destinos del Pelusa y de México se volvieron a encontrar en una justa mundialista. Esta vez, teniendo a Diego como director técnico de Argentina y al país azteca como rival en los octavos de final. Como entrenador le propinó una dura derrota al Tri por marcador de tres goles por uno con Carlos Tévez y Gonzalo Higuaín como anotadores para los sudamericanos, mientras que Javier Chicharito Hernández descontó para los vencidos.

Director Técnico de Dorados

A mitad del año 2018, se anunció el fichaje de los Dorados de Sinaloa por Diego Armando Maradona como su nuevo entrenador. La noticia le valió al equipo del Ascenso MX ser foco de atención de medios nacionales e internacionales. Con los sinaloenses mantuvo una relación por un año, periodo en el que llevó al club a disputar dos finales de la categoría, mismas que perdió.

Sin naturalizados en el Tri

Durante su estancia en Sinaloa, Maradona brindó un sinfín de declaraciones que lo colocaron en el centro del huracán por lo polémicas que eran. Una de las más recordadas fue su opinión sobre lo que parecía que hubieran argentinos jugando en la Selección Mexicana en donde arremetió en contra de quienes elegían representar una casaca que no fuera la de su país natal.

“Soy argentino y no me iba a jugar a otro lado. Si a los muchachos se les ofrece la oportunidad de jugar y ganarse un Mundial, y eso les parece lindo, defender un pedazo de tela en lugar de jugársela por el corazón, me parece una distancia grande”, dijo en su últimas semanas al mando de los Dorados.

Chespirito, un ídolo

A través de los años, el Pelusa mantuvo lazos fuertes con distintas personalidades mexicanas. “El Chavo del Ocho”, por ejemplo, era de sus programas favoritos y su protagonista, una figura a seguir: “sos mi ídolo más grande, viendo el Chavo quiero más a la vida” le expresó Maradona a Roberto Gómez Bolaños alías Chespirito cuando tuvo la oportunidad de conocerlo.

