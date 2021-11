Fuerte respaldo de Jorge Brito a Enzo Francescoli en River Plate: “Es una pieza clave de la gestión”

Jorge Brito respaldó a Enzo Francescoli (Adrián Escandar)

Jorge Brito, actual vice primero de River Plate y candidato a presidente del club por el oficialismo en los comicios que se llevarán adelante el 4 de diciembre, elogió la labor de Enzo Francescoli como manager del conjunto millonario tras las críticas que recibió el uruguayo por parte de uno de los dirigentes de la oposición.

“Nosotros tratamos siempre de ser muy respetuosos de la imagen de los ídolos de River. Carrizo, Francescoli, Alonso, Ortega, Gallardo son parte de la historia y de la esencia de River. Enzo Francescoli es una pieza clave de la gestión”, inició su relato el mandatario en diálogo con la agencia Télam. Luego, agregó: “Cuando llegamos hace ocho años mucha gente nos preguntaba para qué llegábamos a River. Ahora también sentimos que el proyecto continúa y que hay mucho más para darle a la institución y a los socios”.

Estas declaraciones surgen luego del ataque de Antonio Caselli hacia la figura del uruguayo en Radio Continental. “Es una situación que me sigue preocupando. Cuando hay tantos jugadores que se van libres porque no se les renueva el contrato a tiempo, veo que hay ineficacia de la secretaría técnica y eso hay que hacerlo notar porque es el interés de River en lo económico. No se puede dejar jugadores top libres y que se vayan sin contrato. No me entra en razón. Si pasara en un equipo europeo que es una Sociedad Anónima seguramente la persona encarga de eso sería expulsada porque le hace perder mucho dinero. Lo respeto por lo que fue en River, pero de ninguna manera puede seguir una persona que dejó más de 45 jugadores libres”, esbozó.

Otro que se mostró en la misma línea que Brito fue Carlos Trillo, otro de los candidatos de la oposición. “Francescoli tuvo que ver con los éxitos deportivos; creemos que tiene que continuar, es un ídolo del club y hay que respetarlo, la responsabilidad de los pases es de los directivos”, remarcó.

Antonio Caselli criticó a Enzo Francescoli (Nicolás Stulberg)

A fines de septiembre, durante el lanzamiento del trinomio de Filosofía River (lo completan Matías Patanian e Ignacio Villarroel como vicepresidentes), el dirigente elogió la tarea de Francescoli y le anticipó a Infobae la continuidad del ídolo, cuyo vínculo termina en diciembre de este año. “No queremos politizar el nombre de Enzo, ni de ningún ídolo. Enzo sabe el respeto que tenemos por él. Si él acepta, va a seguir trabajando los próximos cuatro años. Lo ha hecho muy bien”, declaró.

“El club estaba devastado, no sólo en lo económico y lo deportivo, sino en otros aspectos, como el acceso a la cancha. De la mano de D’Onofrio invitamos a todos los ídolos, a los grandes de River. A (Amadeo) Carrizo se lo nombró presidente honorario. Convocamos a Enzo (Francescoli) para manejar el fútbol del club, volvió Fernando Cavenaghi. También nos acompañaron en distintas funciones el Beto Alonso, el Pato Fillol y (Ariel) Ortega. Obviamente, también se contrató a Marcelo Gallardo. Posicionamos a River en lo más alto del fútbol sudamericano. Logramos hacer obras de infraestructura en Ezeiza, lo que le brinda herramientas al primer equipo, un campo de juego de primer nivel internacional, también obras en el área educativa. Por todo eso, y por lo que viene, el socio de River tiene la expectativa alta. Queremos seguir trabajando con estos lineamientos para dejar al club en lo más alto”, añadió.

Luego de varias negociaciones, quedaron definidas las cuatro listas que buscarán asumir en la Comisión Directiva del Millonario durante el periodo 2021-2025. El oficialismo irá con Jorge Brito, actual vicepresidente primero de la institución, junto a Matías Patanian (fue vice en el primer mandato de D’Onofrio) e Ignacio Villarroel (hoy secretario del club).

Antonio Caselli, tras su travesía por el Burgos de España, volverá a postularse. En esta oportunidad estará junto al ex futbolista David Trezeguet y el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá.

Carlos Trillo, quien fuera el impulsor de las estatuas de Ángel Labruna y Marcelo Gallardo (se estrenará el 9 de diciembre), se unió con Matías Barreiro (irá como primer vocal). La fórmula la completarán el diputado por la provincia de Buenos Aires Alex Campbell y Luis Cejas.

Sobre el cierre también se confirmó la candidatura de Luis Belli (en los comicios de 2017 fue candidato a vicepresidente en la lista de Antonio Caselli). Para los puestos de vicepresidente en esta fuerza política figuran Dolores Pizarro Davicce (nieta de Alfredo) y Mario Jorge Colombo.

