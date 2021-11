La Natividad hizo historia y se consagró campeón en el Abierto de Hurlingham

Los integrantes de La Natividad celebran el título obtenido en el Abierto de Hurlingham

La Natividad se consagró hizo historia y se coronó campeón por primera vez en un certamen de la Triple corona, al quedarse con la edición 128 del Abierto de Polo de Hurlingham, tras derrotar en la final a Murus Sanctus, por 14-8.

El encuentro decisivo se celebró en la cancha número 1 del Hurlingham Club, y el cuarteto de Cañuelas, con 36 goles de hándicap, formó con Camilo Castagnola (9), Pablo Pieres (9), Bartolomé Castagnola (9) y el sudafricano Ignatius du Plessis (9).

Los goles del flamante campeón los aportaron Pieres (3), Camilo Castagnola (9) y Bartolomé Castagnola (2). Mientras que los tantos del conjunto perdedor fueron obra de Juan Martín Nero (4), Facundo Sola (2), Pablo Mac Donough (1) y Guillermo Caset (1).

Por primera vez desde 2008, ni Ellerstina ni La Dolfina fueron protagonistas de una definición de un certamen premium en el polo doméstico. La anterior final de Hurlingham sin esos dos equipos se dio en la edición 2008, cuando La Aguada derrotó a Pilará.

En la faz individual, para Polito Pieres fue su cuarto título en Hurlingham (los tres restantes con Ellerstina en 2016, 17 y 18), mientras que fue el primero para los sobrinos de Adolfo Cambiaso. Por su parte, el Jeta fue el goleador del partido (9) y del torneo, con 31.

Fue un estupendo partido del conjunto de La Natividad, con dos delanteros absolutamente imparables como Jeta y Polito, un creador como Barto manejando los hilos del equipo y la solidez habitual de Nachi Du Plessis. Los de Cañuelas comenzaron ganando desde el inicio y salvo cuando RS Murus Sanctus se puso 3-4 cuando promediaba el cuarto parcial, siempre mantuvieron una ventaja de dos o tres goles, que se fue incrementando con el paso de los chukkers.

El equipo verdiblanco maniató a su rival -que tuvo a Juanma Nero como su mejor valor-, y no lo dejó realizar su juego. En 4 chukkers no pudo convertir y tuvo una muy baja eficacia no sólo en tiros al arco sino también en la ejecución de faltas (50% en penales y 0 en córners).

De esta forma, La Natividad logró con gran justicia el título para alegría de papá “Lolo”, y se perfila como uno de los candidatos al 128° Abierto Argentino de Polo que comenzará en Palermo el próximo 12 de noviembre.

PREMIOS

Premio Javier Novillo Astrada al MVP: Pablo Pieres.

Premio Fair Play al Caballero del Polo: Camilo Castagnola.

Copa Daniel Kearney (Hurlingham Club): Open Voina, jugada por Pablo Pieres.

Premio AAP al mejor caballo de la final: Monkey Puzzle, también jugada por Pablo Pieres.

Premio AACCP al mejor producto jugador inscripto: Latia Ramona, jugada por Bartolomé Castagnola (h).

El finalista RS Murus Sanctus recibió la Copa Ravenscroft de manos Jorge Anzorreguy, presidente del Tortugas CC; mientras que The Ayrshire Cup fue entregada al equipo campeón de La Natividad por la Embajadora de Gran Bretaña, Kirsty Hayes, junto al titular del Hurlingham Club, Fernando Kelly.

