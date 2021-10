Para cumplir el aforo del 50% del Monumental, River Plate anunció que las entradas de los abonados irán a sorteo

El Monumental, colmado cuando recibió el Superclásico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ante la limitación del aforo del 50% por la pandemia de coronavirus, y luego de los problemas que debió afrontar el club por haber superado el límite en el Superclásico ante Boca, River Plate resolvió definir por sorteo qué socios con “Tu lugar en el Monumental” podrán presenciar el clásico ante San Lorenzo del domingo a las 20.15, por la Liga Profesional.

La decisión fue publicada por la institución en el sitio oficial. “Los socios con ‘Tu lugar en el Monumental’ deberán inscribirse en RiverID y realizar un procedimiento para determinar quiénes podrán asistir al próximo encuentro. El grupo que no sea beneficiado en esta ocasión tendrá asegurada su asistencia para el siguiente partido en el Monumental”, explicó el Millonario, que sólo dispone de 36.000 tickets ante el entusiasmo que genera el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, único líder del torneo de Primera División.

“Cada socio que cuente con ‘Tu lugar en el Monumental’ y la cuota al día deberá elegir una pareja de números entre cinco grupos. Cada grupo tendrá un tope del 20% de los abonados, respetando la proporción de cada tribuna. Es importante que, en caso de que el socio desee asistir con algún amigo o familiar, ambos se anoten dentro del mismo grupo. El procedimiento comenzará mañana, martes 12 de octubre, a las 13 horas a través de RiverID y tendrán tiempo de elegir hasta el jueves 14 de octubre a las 18″, reza la comunicación.

“El dígito en el cual termine el número del primer sorteo nocturno de la Quiniela de la Lotería de la Ciudad de este jueves 14 de octubre determinará el grupo que NO podrá asistir al partido del 17 de octubre”, añade.

Así, el Grupo A estará integrado por los números 0 y 1. El B, por el 2 y el 3. El C, por el 4 y 5. El D, por el 6 y 7. Y el #, por el 8 y 9. “En el caso de que el número sea 7465, los socios que se hayan anotado en el Grupo C serán los que no podrán asistir al partido del 17 de octubre, debido a que el último dígito (5) corresponde a este grupo”, ofreció River como ejemplo.

La determinación se da luego de que tanto las dirigencias de River como la de Vélez fueran imputadas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires debido a la violación del aforo máximo del 50% de capacidad de sus estadios para los partidos que jugaron contra Boca e Independiente, respectivamente.

Así, aquellos que no consigan su ticket frente al Ciclón, lo tendrán garantizado para el siguiente duelo de local de River Plate, a disputarse el lunes 25 de octubre frente a Argentinos Juniors, por la fecha 18 de la Liga Profesional.

