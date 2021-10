Quién es Santiago Simón, la carta polifuncional de Marcelo Gallardo con vistas al cruce con Boca

Santiago Simón, la joven apuesta de Marcelo Gallardo para enfrentar a Boca

Marcelo Gallardo revolucionó River Plate desde su desembarco como director técnico. Además de ampliar de manera considerable el palmarés internacional del club, el entrenador ganó consideración en Europa por ser un estratega. Napoleón estudia al detalle a sus contrincantes y suele sorprender con alguna modificación de último momento.

De cara a un nuevo Superclásico ante Boca, el Muñeco volvió a hacer ruido, ya que pondría desde el primer minuto al juvenil Santiago Simón para conformar un cuadrante en la zona media junto a Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz y Jorge Carrascal o Agustín Palavecino.

El juvenil, gracias a su polifuncionalidad, despliegue, sacrificio y talento, se ganó la consideración del DT, quien le dio continuidad en las últimas tres presentaciones del Millonario (ingresó en el complemento ante Newell’s y fue titular contra Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero).

Santiago Simón viene de ser titular ante Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero

Simón, que debutó en Primera División el 20 de noviembre del año pasado en la victoria por 2 a 0 ante Banfield en el Florencio Sola por la fase de grupo de la Copa Diego Armando Maradona, nació en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, mide 1,78 metros y maneja el perfil diestro. Llegó al club de Núñez en 2013 -estuvo una semana a prueba- e hizo todo su recorrido desde las infantiles. Su amor con la pelota se inició a los cuatro años, en el club de la cooperativa de Tortuguitas, institución en la que jugó en paralelo con el Millonario durante sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

“Soy un jugador con mucha velocidad y potencia. Me gusta desbordar y patear mucho al arco. Juego de volante por la derecha y también de puntero por la misma banda. Ahora en Sexta le agregué más ritmo y me hacen hacer toda la banda. Eso hace que pueda jugar en varias posiciones. En la Selección Juvenil me están poniendo de lateral volante, porque van a jugar con 5 en el fondo. Y en River muchas veces juego de delantero”, supo describirse el joven el joven que acumula un total de 12 partidos con el primer equipo de River (3 fueron por Copa Libertadores).

Santiago Simón junto a Lionel Messi en el predio de la AFA (IG: @santisimon7)

El Muñeco lo valora por su sacrificio en pos del equipo, algo que quedó demostrado en el choque ante Arsenal, al jugar todo el encuentro en la posición de lateral derecho. “Fue prolija la actuación de Simón en una posición no habitual para él, lo hizo correctamente. Nosotros íbamos a tener el control y el dominio y sabía que no íbamos a tener que necesitar mucho esfuerzo defensivo, no sufrió el partido para nada. Estoy muy feliz y contento por este partido, no iba a ser nada fácil más que nada por la propuesta del rival”, expresó Gallardo.

Su talento también lo llevó a generar interés en la selección argentina: disputó el Sudamericano Sub 17 en 2019 -allí disputó algunos encuentros como lateral derecho-, donde el combinado dirigido por Pablo Aimar se proclamó campeón. También dijo presente en el Mundial de la categoría que se llevó adelante en Brasil. “Logramos lo que más quiere un futbolista, salir campeón con la camiseta argentina. Encima de la manera que se dio, ganándole a Brasil un partido histórico. Teníamos que hacerle tres goles. Fue heroico”, rememoró.

“Sabe todo de nosotros y nos está mirando. La prueba más clara es que en la Primera hay un montón de chicos, Álvarez, Rollheiser, Sosa, Ferreira, Elías López y muchos más. Para nosotros eso es un incentivo tremendo. Hay que esforzarse a cada instante, porque la oportunidad te puede llegar cuando menos la esperás. Ojalá que un día me pueda dirigir”, comentó hace dos años con respecto a Marcelo Gallardo el chico nacido el 13 de junio de 2002.

Santiago Simón fue campeón con la Sub 17 de Argentina (IG: @santisimon7)

Santigo Simón tiene como espejo a Juanfer Quintero, pero también reconoció que suele mirar videos y partidos del brasileño Willian (Arsenal) para copiarle la gambeta y el cambio de ritmo, y del colombiano Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), por su mano a mano y cómo se fabrica los espacios.

“Santiago es un volante con buena técnica que puede jugar por adentro o ir por afuera. Tiene mucha dinámica, precisión y firmeza en los pases. También ha jugado de delantero en Infantiles e Inferiores, por eso tiene llegada y mucho panorama a la hora de jugar. Es un jugador completo y con mucha proyección. Por suerte tenemos a Gallardo, que sabe ver las condiciones de los chicos, los va llevando de a poco y aprovecha los momentos justos”, fueron las palabras que utilizó Juan José Borrelli, entrenador de la Reserva, para describir a una de las joyas de la cantera.

El Muñeco, cuando regresó a la institución como director técnico, armó una verdadera revolución. Uno de los puntos fuertes dentro de su proyecto integral es que para diciembre de 2021 la mitad del plantel de la Primera División esté conformado por futbolistas surgidos de la cantera. “El objetivo primordial de este modelo tiene como punto preponderante tener en su plantel profesional jugadores formados en la cantera del club y, en especial, si fueron formados desde el Fútbol Infantil, ya que estos jugadores tendrán el arraigo a la institución a flor de piel”, le explicó a Infobae Gabriel Rodríguez en mayo del año. Desde su desembarco en 2014 el DT hizo debutar a un total de 42 futbolistas.

Todos los juveniles que debutaron de la mano de Marcelo Gallardo:

27/07/14: Lucas Boyé

09/10/14: Emanuel Mammana

09/10/14: Guido Rodríguez

29/03/15: Leandro Vega

03/06/15: Franco López

18/07/15: Pablo Carreras y Abel Casquete

14/10/15: Claudio Salto

08/11/15: Exequiel Palacios, Lautaro Arellano y Luis Olivera

02/04/16: Augusto Batalla

30/04/16: Gonzalo Montiel y Tomás Andrade

20/11/16: Lucas Martínez Quarta

04/12/16: Matías Moya

25/05/17: Zacarías Morán Correa y Maximiliano Velazco

17/09/2017: Alan Marcel Picazzo y Santiago Vera

29/10/2017; Augusto Aguirre, Kevin Sibille, Nahuel Gallardo y Cristian Ferreira

30/08/2018: Santiago Sosa

27/10/2018: Julián Álvarez

02/12/2018: Lucas Beltrán y Héctor David Martínez

27/01/2019: Federico Girotti

07/04/2019: Hernán López

16/07/2019: Benjamín Rollheiser

27/07/2019: Elías López

04/03/2020: Franco Paredes y Enzo Fernández

20/11/2020: Santiago Simón

29/11/2020: Tomás Castro

16/05/2021: Leonardo Díaz, Tomás Galván y Daniel Lucero

19/05/2021: Tomás Lecanda y Felipe Peña Biafore

30/08/2021: Felipe Salomoni

SEGUIR LEYENDO: