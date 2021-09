River Plate presentó su nueva camiseta suplente para la temporada 2021/22

La actriz habló de la crisis que no logró superar con su ex marido, con quien hoy comparte una obra teatral. Además, de su actual relación con el Tucu López

Chris Cuomo, estrella de CNN, fue denunciado por acoso sexual por una antigua compañera de trabajo

Lo denunció una ex productora ejecutiva suya cuando trabajaba en la cadena de noticias ABC. Shelley Ross escribió una devastadora columna en The New York Times contando los detalles del hecho