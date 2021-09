El representante de Daniel Passarella confirmó que tiene ofertas para volver a dirigir: qué equipo de Primera lo sondeó

Daniel Passarella quiere volver a dirigir (NA)

“No sé si la palabra es representante porque nunca firmé nada con él. Soy amigo de la época de River hace muchos años. Hoy tenemos una relación importante, una mistad desde que nos acercó Sabella. Daniel (Passarella) tiene ganas de volver a dirigir”, anunció José Soto, ex futbolista y amigo íntimo del Kaiser.

En diálogo con TyC Sports, el representante del ex campeón del mundo en 1978, contó que al menos cuatro equipos de Argentina lo tentaron. En otro orden, reveló en qué aspectos de la personalidad de Gallardo se ve reflejado ex jugador, entrenador y presidente de River Plate. Y contó el gesto económico que tuvo Passarella con River Plate.

“Tuvo ofrecimientos. Hablé con varios equipos de acá y del exterior, dos fueron selecciones. Él tiene el deseo fehaciente de volver a entrenar, volver al fútbol. Yo creo que le haría muy bien, debe volver. Yo transmito eso, las ganas que tiene él de volver a dirigir”, continuó Pepo, quien además reconoció que “es injusto que no esté dentro del fútbol. No es alguien que aparezca en los medios, es un poco reacio. Merece volver por su capacidad y por lo que fue no solo en Argentina, sino lo grande que fue el fútbol mundial”.

Sobre las posibilidades de volver a dirigir en el fútbol argentino, José Soto confirmó que habló con cuatro equipos de primera división, “directamente con los presidentes” y que tuvo “una posibilidad concreta”, pero que “Daniel decidió que no, que quería esperar. Hubo cosas futbolistas que no lo convencieron”. Uno de los equipos que trascendió en las últimas horas fue Unión de Santa Fe.

“En un momento a otro podemos tener algo firme. Con tres equipos de Argentina tuve charlas. Lo que hablé con Unión no te lo voy a decir. Unión es un club con el que tengo relación hace muchos años desde que ganó el actual presidente. Siempre le llevo jugadores, pero no voy a decir que hablé por Passarella. Lo merece por lo que fue como jugador y lo que es como campeón del mundo. Lo han llamado de Emiratos, de Qatar, de China... Pero Daniel quiere competir y tener la adrenalina de ganar, no piensa en el dinero”, aseguró.

OTRAS FRASES DESTACADAS

(Fotobaires)

El parecido que ve en Marcelo Gallardo: “Daniel me dice que lo ve parecido a él en muchas cosas, que se ve reflejado en Gallardo. Recordemos que Gallardo fue jugador de Passarella. En muchos aspectos dice que lo ve parecido en decisiones, en la personalidad y el respeto que le tienen los jugadores. Daniel me lo ha comentado a eso. No sé si tuvieron diálogo”.

El gesto económico que tuvo con River Plate: “Él ahora está disfrutando de su familia. hace poco le dio una mano importante a River desde lo económico porque fue su decisión y el llamado de teléfono para que la Fiorentina compre a Martínez Quarta. No es un detalle menor porque hoy los clubes del fútbol argentino económicamente están muy mal, desesperados. Lo sé porque hablo con todos los presidentes y conozco a todos los representantes”.

“Uno de los llamados de Passarella hizo que entre a las arcas de River un montón de dinero. Eso demuestra también un gesto hacia River importante porque cuando la plata no aparece, él en ese caso se acordó de River. Levantó el teléfono y vino la Fiorentina y trajo la plata. No es un detalle menor para el fútbol argentino. Daniel dio una mano. Passarella llamó a la Fiorentina y lo compraron. Cuando no tenes plata y de repente aparecen 12 ó 15 millones es importante. Y Passarella nunca lo dijo”.

Daniel Passarella, junto a Diego Armando Barrado durante la practica realizada en el Monumental (NA)

El vínculo que le quedó con River Plate: “El sentimiento de Passarella hacia River está escrito, el amor es eterno. Por lo que vivió como jugador, es un excepcional jugador de fútbol. Como entrenador ha sido un gran entrenador. La experiencia que tuvo como como dirigente, hay varias miradas. En general la gente habla con facilidad y critica permanentemente, en muchos aspectos de manera injusta. Solo existe un solo culpable del descenso de River y eso es injusto. Han pasado muchísimas personas, entre presidentes, entrenadores y jugadores”.

“Debería ir y tendría que tener su lugar en River. Es un grande de ese club, más allá de lo que pasó. De su proceso como dirigente de River ha hecho autocrítica, se hicieron cosas malas como buenas. Se habla que descendió. Yo viví el proceso del ascenso de River también. En ese tiempo no estaba nada bien en cuanto a lo económico el club”.

“Cuando se alejó como entrenador era su mejor momento. Se postuló y ganó la presidencia y no salieron bien las cosas. Él tomó un riesgo también, podría haber seguido como entrenador o mánager. No salió como lo planeaba. Tomó una decisión, pero no por eso hay que atacar a una persona que es un grande del fútbol argentino”.

“Passarella no mató a nadie. River se fue a la B como se fueron Racing, Independiente, San Lorenzo. Incluso la Juventus... ¿El único culpable del descenso de River es Passarella? No es injusto porque han pasado presidentes, técnicos y cantidad de jugadores”.

Cómo lo puede recibir el fútbol argentino: “Daniel quiere ir a un equipo donde haya que pelear, con mentalidad para ser campeón, así lo va a armar o será su mensaje, el ganar. Lo veo con ganas de un fútbol que no solo piense en el dinero, él quiere competir. El fútbol argentino o dónde sea él quiere ganar. Es lo que necesita, donde haya que pelear”.

“Me lo imagino dirigiendo, que vuelva donde él se siente un tipo feliz y capaz. Puede volver a sentir lo que sentía en su momento. Quiero volver a verlo dentro de una cancha, dónde no sé. Tiene que haber un equipo con ganas y aspiraciones. El último campeón fue Colón, que no está dentro de los grandes. Tenemos que encontrar un equipo con esas aspiraciones, con jugadores con características ofensivas. Daniel era un entrenador audaz”.

“Para su cuerpo técnico le propuse y nos reunimos un par de veces con Guillermo Cinquetti. Es un profe de gran trayectoria y mucha capacidad. El profe de Daniel está con Crespo en San Pablo. En su momento se nombró a Gustavo Zapata como ayudante, pero ahora está con Pipo Gorosito. Él me lo había nombrado, pero es una decisión de Daniel. El ayudante seguramente lo elegirá él”.

