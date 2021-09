Miguel Herrera aceptó que registro del ecuatoriano Jordan Sierra fue por falta de fichajes

Fotografía de archivo donde aparece Miguel Herrera, entrenador de Tigres. EFE/Miguel Sierra

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL, aceptó este viernes que se registró al ecuatoriano Jordan Sierra como el décimo extranjero de su equipo en el Apertura mexicano porque la directiva no logró cerrar otro fichaje.

“Estuvimos buscando con la directiva, pero no era traer por traer y llenar un espacio. Teníamos un jugador que seguía libre y que podía ocupar el espacio y era Jordan Sierra. Desafortunadamente no salieron las opciones de refuerzos que teníamos, pero decidimos completar a los extranjeros con Jordan Sierra”, explicó.

El seleccionador de México en el Mundial Brasil 2014 descartó al centrocampista Sierra antes del debut de los Tigres en el Apertura con la esperanza de dejar una de las 10 plazas de extranjeros libre para incorporar a otro futbolista.

Sin embargo, la falta de fichajes hizo retractarse al técnico mexicano que afirmó que el ecuatoriano podrá luchar por un puesto en los Tigres.

“Siendo registrado cualquiera tiene oportunidad. No sé si va a jugar hoy, mañana o pasado, pero si está registrado en cualquier momento puede tener oportunidad”, señaló.

El ganador de dos títulos de Liga con el América celebró que la única baja para el partido de este sábado en la décima jornada del Apertura ante los Pumas UNAM será el uruguayo Leonardo Fernández, quien se recupera de una lesión.

En las variantes en el ataque, Herrera adelantó que el francés André-Pierre Gignac jugará de inicio contra los Pumas como único delantero, pero no descartó que en el transcurso del duelo sea acompañado por el paraguayo Carlos González.

“La decisión de que juegue André y no Carlos es 100 por ciento técnica, no es que uno esté mejor de otro o jerarquía. André estaba en mi cabeza al principio, lo ha hecho bien y también Carlos, no descarto que puedan jugar los dos en otro parado arriesgando un poco más”, comentó.

Miguel Herrera consideró que el argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, debería perdonar la indisciplina del defensa Carlos Salcedo (Foto: Reuters)

Miguel Herrera consideró que el argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, debería perdonar la indisciplina del defensa Carlos Salcedo, quien discutió con el auxiliar del Tata, Jorge Theiler, algo que habría excluido al central de las últimas convocatorias.

“Es decisión del técnico, es el que puede decidir si lo vuelve a llamar. En selección no tienes el día a día para platicar o mediar con jugadores, pero si como técnico piensas que lo importante es que tu equipo esté más completo y fortalecido dejará a un lado los pequeños detalles de una calentura”, concluyó.

