Fútbol y política: de qué clubes son hinchas los principales candidatos en las PASO

Acá no hay grieta, o por lo menos es más pequeña. La pasión por el fútbol los une a todos. Y si en este plano existen diferencias entre ellos, es solo por los colores de la camiseta. Los ojos de la población están posados sobre ellos en el día de hoy, pero los nuestros van un poco más allá, tratando de conocer cuál ha sido la elección de algunos los candidatos, pero a la hora de sufrir y disfrutar por el cuadro de sus amores.

Facundo Manes: River Plate

Manes, adelante del festejo de Francescoli, en las páginas de El Gráfico

Una de las disputas electorales más esperadas de hoy es la que se desarrollará entre Facundo Manes y Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Pero la distancia se acorta si el tema en cuestión es el fútbol, ya que ambos simpatizan por River Plate.

Manes mostraba condiciones desde chico como un delantero goleador en el Club Compañía General de Salto, donde soñó con poder probarse en algún club grande, pero luego se dio cuenta que su camino estaba en el estudio.

Un hecho trascendente en su vida vinculada al fútbol ocurrió el domingo 9 de marzo de 1986, a poco más de dos meses de haber cumplido 17 años. Esa tarde en el estadio Monumental, River venció a Velez por 3-0 y se consagró campeón del torneo 1985/86. El joven Facundo ingresó al campo de juego para festejar con sus ídolos, cumpliendo su cometido, al punto de quedar retratado en la revista El Gráfico cerca de un monstruo como Enzo Francescoli en plena vuelta olímpica. Sin embargo, la fiesta se aguó pronto ya que fue detenido por la policía y pasó la noche en la comisaría. Quizás esa tarde se cruzó en algún lugar del estadio con Diego Santilli, que también celebró por partida doble: como hincha y por ser el primer título de la gestión de su padre al frente de la institución.

Leandro Santoro: San Lorenzo

Desde chico mostró su pasión por San Lorenzo. Nacido el 11 de junio de 1976, siendo apenas un chico vivió el dolor del descenso en 1981 y la alegría del ascenso, apenas un año más tarde. Debió esperar, eso sí, hasta 1995 para verlo campeón en primera división, con la inolvidable consagración ante Central en Rosario, solo 14 días después de haber festejado su cumpleaños número 19.

Participó mucho en la Legislatura porteña en el proyecto tan anhelado por los hinchas del Ciclón, que contiene la Ley de Rezonificación y alienta la posibilidad que el club vuelva a levantar un estadio en los míticos terrenos de Avenida La Plata. Santoro siempre recuerda que trabajó durante bastante tiempo con Adolfo Res, el principal impulsor de esta idea que parecía una quimera y que ya ha dado los primeros pasos.

Con respecto a esta situación, dejó de lado al político y se mostró con la piel azul grana: “Nos fuimos al descenso, nos vendieron la cancha, lo que nunca pudieron es parar a esta hinchada. La primera vez que fui a ver a San Lorenzo solo, lo hice cuando éramos locales en la cancha de Huracán… Me acuerdo que bajaba las escaleras y la gente lloraba. No lo podía creer y ahora estamos muy cerca de volver a casa”

Myriam Bregman: Estudiantes de La Plata

Nació en Timote, una ciudad de la provincia de Buenos Aires que alcanzó su relevancia en 1970, cuando en la quinta La Celma fue encontrado el cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu, ejecutado por la organización Montoneros, en un caso que tuvo en vilo a toda la sociedad, que asomaba incrédula a una década de violencia. Poco menos de dos años más tarde, el 25 de febrero de 1972, allí nació Myriam Bregman.

Hincha de Estudiantes de La Plata, tiene una frase que ha repetido varias veces en relación con su simpatía futbolera: “Me enoja mucho cuando me preguntan porque soy hincha de Estudiantes si no soy de La Plata, porque eso es reducirlo a un club de barrio y no lo somos”.

También relató una situación muy particular que atravesó y que la identifica con ese ADN tan particular que identifica a los Pinchas: “Cuando estaba por parir pedí saber cómo iba Estudiantes. Si hubiese tenido un hijo varón, tal vez le ponía Juan Sebastián, por Verón”

Javier Milei: Chacarita Juniors

Javier Milei como arquero de Chacarita

En 1984 Chacarita Juniors disfrutaba del regreso a primera división, luego de cinco años en el fútbol de Ascenso. Era un equipo con interesantes jugadores y que logró hacer una campaña buena, sin tener que pensar en la tabla de los promedios. En paralelo, en la novena división, arrancó a jugar como arquero un chico lleno de ilusiones e hincha del club, que hoy se destaca por sus pensamientos y excentricidades: Javier Milei.

Consultado por su pasado futbolero, recordó: “Mi abuelo era hincha de Chacarita y yo iba con él a la cancha. Fue por aquellos días de 1983 cuando se logró el ascenso y todo me parecía épico e impresionante. Como arquero, debo reconocer, que no era malo, pero tenía otras ideas e inquietudes para mi futuro”

La relación con la número cinco duró hasta 1989, cuando ya se volcó definitivamente a su nueva pasión por un hecho que atravesaba a la sociedad argentina: “No entendía como se remarcaban los precios en los supermercados, si en los libros que estudiaba se decía otra cosa. De hecho, mi primer artículo fue “La hiperinflación y la distorsión de los mercados”. En paralelo, a mediados de ese turbulento ‘89, Chacarita sufría un nuevo descenso…

Diego Santilli: River Plate

La familia Santilli, identificada con los colores de la Banda

El sábado 10 de diciembre de 1983, el país entero disfrutó en sus calles y plazas, la tan esperada vuelta de la democracia, con la asunción de Raúl Alfonsín. La onda expansiva de los votos también llegó a los clubes, porque tan solo 24 horas más tarde, se realizaron las elecciones en Boca Juniors y River Plate.

En esta última institución se concretó el fin del extenso período de Rafael Aragón Cabrera como presidente, quien perdió en las urnas contra un hombre que venía luchando desde hacía varios años en la política interna: Hugo Santilli.

Su hijo Diego contaba con 16 años y ya era fanático de la banda roja, del mismo modo que lo es ahora, con la renovada pasión familiar. Como tantos hinchas, pudo darse el gusto, bajo el mandato de su padre, de poder ganar por primera vez la Copa Libertadores, viejo desvelo riverplatense. En cada picado donde se prende el Colo, se lo puede observar vistiendo la camiseta de sus amores

Pero no solo la herencia de padre a hijo fue en la faz deportiva, sino también en la arena política, ya que a mediados de 1989, Hugo renunció al máximo cargo de los Millonarios, porque el recién electo Presidente de la Nación, Carlos Menem, lo convocó para hacerse cargo del Banco de la Nación Argentina.

Luis Zamora: Independiente

Siempre se distinguió por una línea de ideales que persigue con la misma pasión de su juventud. Una vida austera, que se refrenda en sus actos y en el hecho de viajar en transporte público, más el hecho de no haber aceptado la jubilación de privilegio que le correspondía como legislador.

Una vez más se presenta como candidato, pero sin dejar de lado su profesión de abogado. En los tiempos previos a la pandemia, en otra muestra de su forma de ser, atendía a sus posibles clientes en un bar porteño, cuyo nombre está en las antípodas de su gusto futbolero: “La Academia”, de Callao casi esquina Corrientes.

Nacido en 1948, Zamora pudo ver en el esplendor a los equipos de Independiente que llenaron las vitrinas en las décadas del 60 y ‘70, ganándose con justicia el mote de “El rey de copas”. La magia de Bochini lo cautivó como a tantos simpatizantes Rojos, hasta que unos años más tarde dejó de concurrir a la cancha, cuando observó como ingresaba la barra brava en los tiempos de Cantero como presidente, que había basado parte de su campaña en la lucha contra los violentos.

María Eugenia Vidal: Boca Juniors

La ex Gobernadora Bonaerense ha ratificado en más de una ocasión su amor futbolero por Boca Juniors. Incluso se dio el gusto de trabajar en el club en los tiempos en que Mauricio Macri era el Presidente de la institución.

De allí ha surgido una anécdota relatada por ella, donde mencionó que entre los compañeros lo apodaban Cartonero el titular de la entidad, seudónimo que le había puesto Diego Armando Maradona en enero de 1996, cuando apenas había asumido, ya que quería rebajar los ingresos de los jugadores del plantel: “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez”.

Años más tarde, a pocos días de asumir la gobernación de la Provincia, regresó a la Bombonera, en compañía del entonces presidente Daniel Angelici, recorriendo el museo y las instalaciones, pero sobre todo, dándose el gusto de pisar el césped enfundada en la camiseta azul y oro, con su nombre y un número uno en la espalda.

Victoria Tolosa Paz: Estudiantes de La Plata

Victoria Tolosa Paz encabeza la lista de diputados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, territorio que conoce bien por haber nacido en La Plata en junio de 1973, lugar que la vio crecer y formarse.

Perteneciente a una familia arraigada allí, no había dudas que sus preferencias futboleras tenían que ser para alguno de los dos equipos que dividen a la ciudad y fue por Estudiantes.

En las redes sociales ha manifestado su simpatía por el club, como ocurrió en agosto del año pasado, en una fecha muy especial para los pinchas, cuando escribió en su muro de Facebook: “Antes de terminar la jornada laboral, quiero hacer referencia al club que pinta los colores de mi corazón. Felices 115 años querido Estudiantes de La Plata”

También había motorizado un proyecto en 2018 que fue aprobado, para reconocer en el Concejo Deliberante de la ciudad, a la institución y sus héroes, en el aniversario número 50 de la obtención de la Copa Intercontinental ante Manchester United en Inglaterra.

SEGUIR LEYENDO: