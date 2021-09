Estos son los amistosos de Liga MX: cuáles son los mejores de la jornada

Entrenamiento del América Foto: @ClubAmerica

La jornada 8 de la Liga BBVA MX se suspenderá este fin de semana debido a la Fecha FIFA, en la que se juega partidos oficiales de las selecciones nacionales alrededor de las cinco conferencias en el inicio de la eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

Es por ellos que los equipos de la liga mexicana aprovechan este espacio en el calendario para jugar partidos amistosos, sesiones de entrenamiento más intensas o incluso, dar descanso total a los futbolistas y cuerpo técnico del plantel.

Entre los compromisos destacados se encuentra el conocido como Clásico de Clásicos entre América y Chivas. Los conjuntos disputarán en el estadio Cottton Bowl en Dallas, Estados Unidos, una edición más del juego con mayor historia en el balompié nacional. Se tiene previsto que la patada inicial se dé el domingo en punto de las 15:00 horas.

Al respecto, Santiago Baños, director deportivo de los azulcremas, declaró que poco tendrá de amistoso el partido ya que el compromiso del América siempre es el de conseguir la victoria y aún más cuando se trata del máximo rival.

“No sé si podríamos decir que hay juegos amistosos entre América y Chivas, pero sí sé que donde quiera que nos enfrentemos tenemos que salir a ganarles, por lo que representa el partido y por nuestros aficionados”, dijo Baños y agregó: “Este partido nos viene bien para no perder el ritmo de competencia. En Estados Unidos tenemos una gran afición que siempre responde cuando vamos y a la que queremos invitar a que nos apoyen en este partido”.

Los jugadores de ambos quipos ya se encuentra en Dallas, Estados Unidos, para disputar el juego amistoso. Foto: Twitter @ClubAmerica

Ambos clubes cuentan con numerosas ausencias por las convocatorias a las selecciones nacionales: por América no estarán Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Córdova, Henry Martín, Richard Sánchez y Roger Martínez, y por Chivas Uriel Antuna, Alexis Vega y Gilberto Sepúlveda.

Pachuca será otro de los equipos que tengan actividad en los Estados Unidos. Disputará la Copa Rematch en contra del Olimpia de Honduras el próximo domingo en el estadio DRV PNK, casa del Inter de Miami, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida.

Entrenamiento del plantel de Pachuca previo a volar hacia Florida, Estados Unidos. Foto: Twitter @Tuzos

En partidos amistosos ya desarrollados, Atlas se enfrentó al Atlético Morelia de la Liga de Expansión, en las instalaciones deportivas del conjunto rojinegro. El encuentro terminó empatado a una anotación. Gonzalo Maroni marcó por los locales y Diego Cortés por los visitantes.

El Club Puebla se enfrentó el día de hoy a los Coyotes de Tlaxcala en la cancha del Estadio Cuahtémoc. La Franja se impuso categóricamente con un marcador de cinco goles por cero. Anotaron Guillermo Martínez y Christian Tabó.

Es así como América, Chivas, Pachuca, Atlas y Puebla son los únicos equipos de la Liga BBVA MX que tendrán actividad en esta Fecha FIFA. La jornada 8 del campeonato mexicano iniciará el viernes 10 de septiembre con el Puebla vs San Luis, Juárez vs Cruz Azul y Tijuana vs Santos.

Para el sábado se disputarán Atlas vs Monterrey, Tigres vs León, América vs Mazatlán. El domingo serán Pumas vs Chivas y Querétaro vs Necaxa. Finalmente, el lunes concluirá la jornada con Pachuca vs Toluca.

SEGUIR LEYENDO: