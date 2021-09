La arenga de Lionel Scaloni a la Selección tras el triunfo ante Venezuela y antes de enfrentar a Brasil: “Lo importante es no dormirnos en los laureles”

Lionel Scaloni obtuvo un triunfo importante este jueves en las Eliminatorias con la Argentina (EFE)

Argentina venció 3-1 a Venezuela con autoridad para mantenerse tras los pasos del líder Brasil en la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Qatar 2022. Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa en marcaron los goles en el Estadio Olímpico de Caracas, mientras que Jefferson Soteldo, de penal, descontó sobre el final para los locales.

Fue el reencuentro del equipo de Lionel Scaloni después de lo que fue la conquista de la Copa América en el Maracaná ante Brasil en julio de este año. La Selección llega a 15 puntos en siete presentaciones, mientras que la Carinha, que se impuso ante Chile, encabeza la tabla con 21.

En conferencia de prensa, el entrenador se mostró satisfecho con el juego de sus dirigidos: “La clave fue tener mucho juego por adentro y desbordes por afuera, sobre todo por el lado derecho con Montiel o Molina y por la izquierda con Marcos (Acuña) y un poco menos con Lo Celso, pero más por adentro”. El técnico, quien se manifestó relajado, explicó que lo que más lo conforma no es la posesión del balón: “Si tenés la pelota y no creas situaciones, mucho no vale. Por eso lo importante es que el equipo cree situaciones”.

Habrá pocas modificaciones para el partido contra Brasil (Reuters)

En este sentido, remarcó que no hay que pasar por alto que la Argentina pueda mostrar este nivel en un campeonato tan parejo como son las Eliminatorias en Conmebol: “Nada es fácil acá, los rivales juegan, todos quieren ganar y en su casa más, así que no nos podemos quejar de lo físico. El equipo estuvo a la altura y eso es lo importante”.

Con respecto a lo que fue la coronación en la Copa América, Scaloni destacó el compromiso y orgullo de sus futbolistas , pero además que esa conquista no los ha relajado: “Para los jugadores es especial tener el parche de campeones en el pecho, lucharon mucho por obtener la Copa. Lo importante es no dormirnos en los laureles”.

Por otro lado, reconoció que hay un siento engranaje que lo tranquiliza de cara al futuro: “En estos últimos partidos estamos atacando mas con los laterales, porque por adentro tenemos jugadores de buen pie que pueden asociarse bien y por afuera necesitamos subir más con los laterales porque no tenemos extremos. Cuando necesitamos que entre este tipo de jugador (extremos) se vio que podemos hacerlo bien también. Con el Tucu (Joaquín Correa) o con Ángel (Correa). Tenemos claro que cuando no se puede atacar por adentro, por afuera se puede hacer mucho daño”.

Con respecto al choque del domingo, fue cauteloso y no dio pistas sobre el probable equipo que planteará en San Pablo: “Con Brasil lo analizaremos, tendremos tiempo. Será un partido diferente y todos están disponibles. Los chicos que entran desde el banco mejoran las actuaciones y me lo ponen dificil, pero jugarán los que estén mejor”.

La Argentina llegó a 15 puntos en la tabla de las Eliminatorias que lidera el cuadro de Tité con puntaje perfecto en siete compromisos. El domingo, se verán las caras. La acción para la Albiceleste seguirá el próximo jueves cuando reciba en el Monumental, con público, a Bolivia.

