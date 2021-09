Sin vacunas ni PCR y solo 17000 entradas a la venta: así será la vuelta del público en Argentina-Bolivia y cuánto costarán los tickets

Los campeones de América tendrán su reconocimiento en el Monumental

Habrán pasado 548 días. Una eternidad. Pero finalmente el próximo jueves se producirá el retorno del público argentino a las canchas. Aquel 10 de marzo de 2020 en la Bombonera será recuerdo. Fue el último día en que hubo gritos, cantitos y banderas en un estadio local, cuando Boca le ganó 3 a 0 a Independiente Medellín. Después, el silencio. Que se cortará la próxima semana cuando Argentina reciba a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas en el Monumental. Porque tras una reunión con el Ministerio de Salud y luego de otra charla con el Ministerio de Deportes, quedó todo protocolizado para el evento: serán 21.000 espectadores los habilitados para ingresar, aunque a la venta saldrán sólo 17.000 entradas ya que el resto irá para sponsors e invitados especiales.

Y quizá la noticia más importante es que no se necesitará para ingresar al estadio ni estar vacunado ni tener un PCR negativo de 72 horas antes del evento. Sólo se utilizará la aplicación Cuidar, donde quien tenga la entrada deberá tramitar el permiso para asistir al evento a modo de declaración jurada de salud, y también la app Tribuna Segura para controlar a los asistentes. “Se decidió la app Cuidar porque allí está toda la información registrada de cada argentino. Sabés si ingresó del exterior hace poco, si cursó COVID-19 o lo está cursando, si debería estar en cuarentena por contacto estrecho o si está habilitado. Todos aquellos que concurran a la cancha deberán pasar por el control que tiene la app Cuidar y si algo no está en regla será rechazado. También deberá pasar en ese mismo control por el sistema de Tribuna Segura, que muestra si tiene alguna restricción de admisión y en esa base de datos además estarán cargados todos los pedidos sobre prófugos en el país. Creemos que de esta forma el evento estará cubierto tanto en cuestiones de salud como de seguridad”, le aseguró a Infobae una de las personas encargadas de la organización.

Las medidas de cuidado implican también el uso permanente del barbijo dentro del estadio y las inmediaciones, la no venta de alimentos en el evento (sólo estará habilitado el expendio de agua) y postas con alcohol en gel para los asistentes. Pero además, la venta de entradas no será presencial sino por internet a través del sitio Autoentrada.com. Y ahí viene el otro tema del evento: el costo de cada localidad. Según le confirmaron a Infobae, las populares costarán 2500 pesos mientras que las plateas más baratas estarán en 4000 y las más caras llegarán a los 20.000. ¿Si son caras o baratas? Tomando como referencia las entradas de teatro cuyo promedio se ubica en 1500 pesos o las de cine, que están a 750, se podría pensar en un valor algo excesivo. Pero si se tiene en cuenta que es un evento único, primer partido de Argentina tras la obtención de la Copa América y la posibilidad de ver a Messi en vivo, ahí el valor puede relativizarse. De hecho, una recorrida de Infobae por los precios de las entradas de recitales que se están realizando en teatros de la Capital dan un abanico muy amplio de precios, desde los 1100 que cobran Las Pelotas en el Opera pasando por los 1900 que sale ver a Mau y Ricky en el Gran Rex o los 2200 que cuestan los tickets para La Berisso o 3500 para Ciro y Los Persas.

Y la pregunta del millón es si habrá barras en la cancha o lucrando con el negocio de la reventa. Desde la AFA aseguran que no, que las 4000 invitaciones estarán registradas a nombre de cada sponsor y en todo caso si pasan a manos indebidas serán las empresas que auspician a la Selección las que deberán dar explicaciones. Un punto en contra es que los tickets, que saldrían a la venta este sábado, no serán nominados por lo que no habrá una trazabilidad entre quién lo compre y quién lo utilice. Pero nadie quiere ver barras en la cancha ni que algo salga mal el próximo jueves, porque este partido además de ser el reencuentro entre la Selección y la gente será la prueba piloto para saber si el fútbol argentino podrá contar con hinchas en los estadios antes que termine el mes.

SEGUIR LEYENDO: