Con varios cambios entre los titulares, Boca Juniors visitará a Platense: hora, TV y formaciones

Platense recibe a Boca en Vicente López (NA - @fotobairesarg)

Desde las 21, Platense recibirá a Boca Juniors en la continuidad de la fecha 8 de la Liga Profesional. El partido, que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, se podrá ver por Fox Sports Premium.

El Xeneize volverá a enfrentarse al Calamar tras más de dos décadas. La última vez que jugaron en la máxima categoría del fútbol argentino fue por el torneo Clausura 1999. En aquella ocasión, el equipo de Carlos Bianchi se impuso por 2-0 en la cancha de Vélez con un tanto de Rodolfo Arruabarrena y el recordado penal que ejecutó Martín Palermo y, tras resbalarse, le dio en ambos botines.

La primera prueba fue superada por Sebastián Battaglia. En su estreno en el banco de Boca, más allá que ya había dirigido a los juveniles frente a Banfield y San Lorenzo porque el plantel profesional no pudo jugar tras la eliminación de la Copa Libertadores, su equipo mostró un cambio significativo a diferencia del de Miguel Russo: jugó con un referente de área como Luis Vázquez y el ex Patronato le pagó con la ley del ex. Anotó el único tanto para que los xeneizes sumen tres puntos por primera vez en el campeonato.

Más allá de la victoria por la mínima ante los de Paraná (1-0), el DT azul y oro al parecer realizará varias modificaciones en la alineación inicial que saldrá a jugar en la noche de Vicente López. Más allá de Agustín Rossi, en la línea defensiva continuarían tres de los cuatro que actuaron ante Patronato. El único cambio sería el de Agustín Sández, que tomaría el lugar del colombiano Frank Fabra.

En la zona del mediocampo es donde Battaglia apostaría por varios cambios para jugar ante Platense. Este martes por la tarde, en la última práctica previa al partido que se realizó en Ezeiza, el entrenador dispuso que Alan Varela sea el volante central en lugar de Esteban Rolón. Además, el Pulpo González ingresó por Cristian Medina. El que seguiría sería el ex San Lorenzo Juan Ramírez.

Y en el ataque, el que saldría del primer equipo sería Cristian Pavón. La dupla de ataque para visitar a Platense estaría conformada por Norberto Briasco y Luis Vázquez, pero detrás de ellos, en una posición de enlace, el que jugaría sería el juvenil Aaron Molinas, que fue el que comenzó la jugada del gol del Xeneize con un pase a Zeballos, que luego el Changuito asistió con un centro pinchado para centrodelantero.

De esta forma, y a la espera de la confirmación del propio Battaglia, Boca formaría con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Diego González, Alan Varela y Juan Ramírez; Aaron Molinas, Norberto Briasco y Luis Vázquez.

Enfrente estará Platense, que tiene un punto menos que el Xeneize -suma 6 puntos- que viene de rescatar un empate en su visita a Central Córdoba en Santiago del Estero tras estar 0-2 en el resultado.

Para el duelo de esta noche, Leonardo Carol Madelón deberá definir si Baldassarra o Russo jugarán por el costado derecho entre los volantes. Otra de las dudas está en el sector izquierdo, ya que habrá que ver si sigue Gastón Gerzel o en su lugar estará Nicolás Bertolo. El DT calamar recuperó a Matías Tissera, Julián Marcioni y Luciano Recalde, futbolistas que padecieron coronavirus y ya fueron dados de alta.

Posibles formaciones

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo y Juan Infante; Franco Baldassarra o Franco Russo, Mauro Bogado, Iván Gómez y Gastón Gerzel o Nicolás Bertolo; Brian Mansilla y Florián Monzón. DT: Leonardo Carol Madelón.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Diego González, Alan Varela y Juan Ramírez; Aaron Molinas, Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 21

Estadio: Platense

TV: Fox Sports Premium

Posiciones: