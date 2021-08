Alberto Tarantini se lanza a la política: ”No puede ser que solo nos juntemos para un Mundial”

El Conejo Tarantini reveló su faceta política con su esposa, Adriana, como mentora (Foto: Adrián Escandar)

Considerado uno de los mejores laterales izquierdo de la historia del fútbol argentino junto a Silvio Marzolini y Juan Pablo Sorín, Alberto Tarantini tiene decidido dejar atrás el mundo de la pelota y colgar definitivamente los botines para sumergirse en una selva desconocida para él: la política. Guiado por el partido que tiene como principal referencia a José Luis Espert, el Conejo se presentará en las próximas elecciones PASO como aspirante al Concejo Deliberante de Ezeiza con un objetivo claro. “Es un primer paso para ir en busca de la intendencia”, reveló.

- ¿Cómo fue tu incursión a la política?

- Fue culpa de Adriana, Yamil Santoro y el presidente del partido Unite, José Bonacci. Es una decisión política que la venimos pensando desde hace mucho tiempo. Poco a poco yo me fui informando de todo de lo que hacía mi mujer durante la intendencia de Granados y cuando el Partido Unite se acercó para confeccionar la lista, me tiraron la idea. Yo al principio dije que no. Más adelante me senté a charlar y me terminaron convenciendo.

Desde el punto de vista de quien supo ser campeón del mundo, la figura de su esposa es importante para todos los aspectos y fue la puerta de entrada al nuevo terreno político. “Él es nacido en Ezeiza y vivió ahí muchísimo tiempo hasta que se fue al exterior después de 1978. Volvimos mucho más tarde cuando yo arranqué a trabajar en el municipio y él se encargaba de las inferiores de Tristán Suárez. Yo le tomé mucho cariño al distrito. Un día le dije: ‘Vos sos de Ezeiza, la gente te quiere, te respeta. Es hora de que hagamos algo’. Hay que cortar a los barones del Conurbano que llevan 28 años en el poder y la gente está cansada”, explicó Adriana, precandidata a diputada provincial por la Tercera sección, en charla con Infobae.

Durante un entrenamiento con la selección en los 80 (Foto: Getty Images)

- ¿Cuál es tu opinión sobre la grieta que existe en la actualidad?

- Yo te digo desde mi punto de vista que nunca besé una camiseta cuando era jugador. Si me preguntas de qué cuadro soy, te digo que soy de Boca. ¿Me tocó jugar en River? Sí, porque cuando me compró al volver de Europa y salí a la cancha sin intentar ganarme a la gente con cosas falsas. Cuando miro partidos, quiero que gane el equipo del cual soy hincha. La grieta que existe en la actualidad tanto en el fútbol como en la sociedad le viene bien a los políticos, gracias a eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Dicen ‘hay gente que se suma que nunca estuvo en la política’, pero hace cuánto están los mismos sin solucionar nada. Sólo hay amiguismo y favoritismos.

Alberto y Adriana Tarantini junto a José Bonacci, presidente del Partido Unite Buenos Aires (Foto: Adrián Escandar)

Los denominados outsiders toman cada vez más fuerza para las elecciones entrantes y Tarantini se sumó a la lista que en su momento encabezó Amalia Granata con una banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe antes de la creación de su bloque Somos Vida. “Cuando te dicen que venís del fútbol o de otra rama, hay que recordar que hace 50 años que votamos profesionales y las soluciones no aparecen. Hoy en día el estado está sobredimensionado y si uno tiene a un ser querido o familiar que es capaz de traer nuevos aires y propuestas innovadoras que ayuden a la gente, ¿por qué no intentarlo?”, explicó Yamil Santoro sobre la novedosa candidatura de Tarantini.

- ¿Cuál es tu perspectiva del deporte en Argentina? Con los reciente Juegos Olímpicos, ¿cómo viste el desempeño?

- Argentina es un país que, en comparación con otros a nivel futbolístico o a nivel deportivo, estamos recontra atrasados. La única ventaja que tenemos es que seguimos vendiendo jugadores o aparecen figuras. Tenemos esa fortuna de tener al rugby o que aparezca alguna Pareto, Pignatiello. Todo se hace a pulmón, no hay una mínima ayuda. ¿Sabés los chicos que hay que no pueden hacer deporte y tampoco tienen la posibilidad de hacer algo? Está lleno. Necesitamos poder darle la oportunidad de que estudien y que hagan deporte. Además, el producto argentino está totalmente desvalorizado económicamente por parte del Estado, no tiene ayuda. Siempre son los mismos los que salvan las papas: esta vez fue el rugby, el vóley y el hockey. Otras veces fue el básquet. Sólo en ese tipo de situación el país se junta. Igual lametablemente hoy en día todo es muy difícil y hay prioridades como el hambre, la inseguridad que al deporte lo dejan un poquito atrás.

El Conejo reconoció que durante sus paseos por las calles de Ezeiza, la gente lo reconoce por su hazaña deportiva en la Copa del Mundo de Argentina 1978 y que es optimista que se va a reflejar en las urnas. “Nosotros no venimos con promesas, venimos con compromiso. Ese es nuestro slogan. Tenemos que demostrarlo y para poder hacerlo necesitamos la oportunidad. Hasta el 10 de diciembre que esperamos que sea el día en el que podamos entrar todos. Fe ciega tenemos, la gente se está haciendo escuchar”, reveló Adriana con confianza en que el Partido Unite Buenos Aires pueda pisar fuerte en las próximas PASO.

Alberto apunta al Concejo Deliberante de Ezeiza mientras que Yamil y Adriana van como precandidatos a diputados provinciales por la Tercera sección (Foto: Adrián Escandar)

- ¿Cuál es el principal problema que tiene el argentino?

- Yo creo que es un país que no es nacionalista. Nosotros nos juntamos cuando vamos a un Mundial, la gente ve un Juego Olímpico. Las uniones más importantes que tengo memoria fueron la Copa del Mundo del 78′, 86′, en el 90′ que llegamos a la final y ahora que ganamos la Copa América. Es un país que no se defiende y no defiende al que tiene al lado. El que menos tiene es el que más ayuda. Yo pasé por merenderos donde no funcionan las hornallas y le da de comer a 100 chicos. ¿Cómo puede ser que no nos unamos y nos ayudemos para sacar lo mejor del país?

- ¿Qué personaje del deporte resaltas por su lado político?

- Diego Maradona. Siempre dijo lo que pensaba. A algunos le podía gustar, a otros no. Pero nunca tuvo pelos en la lengua para charlar con presidentes de federaciones, de la FIFA o presidentes de naciones. Lamentablemente nunca disfrutó todo lo que él dio, le costaba. Siempre estuvo ayudando. A mí, en un momento determinado de mi vida, estuvo al lado mío cuando los famosos ‘amigos del campeón’ desaparecieron. Un día apareció no sé de dónde y me dijo estoy acá. Y así como demostró la clase de persona que era conmigo, lo hizo con muchísima gente que hasta el día de hoy siguen apareciendo anécdotas sobre cómo trataba a la gente.

En el calendario del Conejo está marcado el domingo 12 de septiembre como el día en el que competirá por primera vez en el campo político. Con un proyecto a largo plazo para Ezeiza, su tierra natal, quienes lo rodean al ex futbolista intentarán guiarlo de la mejor manera posible. “Desde que los conozco a los Tarantini tengo la certeza de que son una gran influencia para la zona. Aunque desde una banca concejal es difícil hacerse notar en lo inmediato, a través de proyectos para que asfalten las calles por ejemplo. El municipio no se va a dar vuelta de la noche a la mañana. Alberto tiene mucha fuerza y veo el sacrificio que hace para poder estar en lo que necesita la gente. Un campeón del mundo no merece menos”, manifestó Santoro quien también irá como precandidato a diputado provincial por la Tercera sección.

SEGUIR LEYENDO: