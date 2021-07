Unión y Banfield abren la acción de la jornada en la Liga Profesional en Santa Fe

Tarde de fútbol en Argentina con un total de seis partidos en el día de la fecha

El fútbol en Argentina no tuvo ni un día de descanso entre la segunda y tercera jornada. Por cuestiones de calendario, la Liga Profesional decidió tener algunas fechas entre semana a lo largo de la segunda mitad de 2021 para asegurarse de terminar la competencia a tiempo. Hoy hay una jornada repleta de partidos en la antesala del River-Lanús de las 21: arranca cpm Unión-Banfield y Godoy Cruz-Atlético Tucumán en paralelo, los seguirán Sarmiento-Platense y Vélez-Defensa y Justicia a las 16.30. Ya en solitario, Independiente recibirá a Patronato a las 18.45.

Unión - Banfield

Unión viene de ser goleado por River y Banfield de empatar contra los juveniles de Boca (@fotobairesarg)

Santa Fe recibe un duelo de dos equipos necesitados de puntos. Ambos llegan golpeados a su manera por los poderosos del fútbol argentino: Unión fue goleado 4-0 por River en el estadio Monumental y Banfield viene de empatar 0-0 frente a un Boca repleto de chicos de la Reserva al no poder utilizar a su plantel profesional luego del viaje para el partido de vuelta contra Atlético Mineiro. Por eso, el Estadio 15 de Abril abre sus puertas y tiene el arbitraje de Fernando Espinoza junto a la televisación de TNT Sports.

El lado positivo que tiene que mirar el Tatengue, es que ya se sacó de encima al Millonario y al Xeneize en las primeras dos jornadas del campeonato. “Queremos ser más competitivos y dejar los tres puntos en casa”, explicó el entrenador Juan Manuel Azconzábal sobre el presente de su equipo. El Vasco regresa a la línea de tres que le hizo sumar un punto en el debut de la liga pero donde tuvo muchas situaciones de gol, cosa que gusta en los planteos tácticos de su director técnico.

Del otro lado de la vereda está un desconcertado Banfield. Desde su subcampeonato en la Copa Diego Armando Maradona, su nivel bajó y en el presente no encuentra ese funcionamiento colectivo que lo hizo llegar tan lejos. Una de las excusas es el desgarro en el isquiotibial izquierdo de Mauricio Cuero, carta desequilibrante en el frente ofensivo por su velocidad y remate. Mientras el colombiano no está disponible, parará un 4-4-2 más balanceado con Lautaro Ríos desde el inicio luego de no sufrir ninguna lesión la última fecha.

Formaciones

Unión: Sebastian Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Martin Cañete, Juan Carlos Portillo, Mauro Pittoni; Nicolás Cordero y Juan Manuel García. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos; Joel Soñora; Juan Álvarez, Ramiro Enrique; Luciano Pons. DT: Javier Sanguinetti.

Estadio: 15 de Abril (Santa Fe).

Árbitro: Fernando Espinoza.

TV: TNT Sports.

Godoy Cruz - Atlético Tucumán

Una de las sorpresas en el inicio del campeonato recibe a Atlético Tucumán en Mendoza (@fotobairesarg)

El arranque de Godoy Cruz en la Liga Profesional sorprendió a varios: es uno de los tres equipos que lograron ganar los primeros dos partidos. En el debut, doblegó 2-0 a Rosario Central y luego le dio vuelta un impresionante duelo frente a Defensa y Justicia en Varela para llevarse la victoria a Mendoza. Esta vez, tiene enfrente al siempre difícil Atlético Tucumán que llega con una sonrisa luego de derrotar 1-0 a Huracán como local. El encuentro cuenta con el arbitraje de Néstor Pitana y televisación de Fox Sports Premium.

Sebastián Méndez, entrenador del Tomba, mantiene el mismo equipo que viene de sumar de a tres frente al Halcón para comenzar a solidificar una base de futbolistas. “Es muy prematuro hablar de algo. Tenemos la mente puesta en este partido porque somos conscientes de que arrancamos muy de atrás y hay que sumar puntos”, explicó el director técnico. El cuadro de Mendoza necesita engrosar su promedio si no quiere sufrir durante el 2022 con el regreso de los descensos al fútbol argentino.

Por el lado del Decano, recuperó confianza con la victoria en la segunda fecha y quiere seguir sumando para acercarse a los puestos de Copa Sudamericana. Buenas noticias para Omar de Felippe: recuperó a dos futbolistas de jerarquía como Guillermo Acosta y Augusto Lotti. Aunque los llevarán de a poco para cuidarlos físicamente, el entrenador de Atlético Tucumán puede apostar por uno de ellos para mejorar el funcionamiento colectivo que les viene faltando en la actual liga.

Formaciones

Godoy Cruz: Juan Espínola; Manuel Llano, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch, Ian Escobar; Ezequiel Bullaude, Nelson Acevedo, Bruno Leyes; Martín Ojeda, Sebastián Lomónaco y Cristian Colmán. DT: Sebastián Méndez.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felippe.

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza).

Árbitro: Néstor Pitana.

TV: Fox Sports Premium.





Sarmiento - Platense

Dos de los equipos con peor promedio se ven las caras en Junín (@fotobairesarg)

Los últimos dos ascendidos a la Primera División se cruzan una vez más de manera temprana en el campeonato. Sarmiento es junto a Defensa y Justicia los únicos que no sumaron ni un punto en el arranque de la Liga Profesional y en la tercera jornada tiene una chance inmejorable de acumular sus primeras tres unidades. Platense visita Junín con la esperanza de que su nuevo entrenador, Leonardo Madelón, mejore colectivamente al equipo y para poder llevarse una victoria del estadio Eva Perón.

El principal problema que arrastra el Verde es la falta de gol: no anotó ninguno en lo que va de la segunda mitad de 2021 y preocupa a sus hinchas. Mario Sciacqua sigue en busca de la formación titular que mejor rendimiento le dé con el sueño de mantenerse durante varios años en la máxima categoría del fútbol nacional. Una de las posibilidades que maneja el director técnico es el regreso de Facundo Castet a la mitad de la cancha y la salida de Julián Chicco de la formación titular.

La regularidad tampoco es compañero de ninguno de los dos clubes pero desde la llegada de Madelón al Calamar se ve un mayor balance en el equipo. Aunque el Marrón viene de perder frente a Aldosivi en Vicente López, las sensaciones de ser un equipo más sólido se nota dentro de la cancha. Más allá de la vuelta de Mauro Bogado, el director técnico mantendría a Iván Gómez en la mitad de la cancha para sostener los mismos titulares que cayeron por la mínima frente al Tiburón en la segunda fecha.

Probables formaciones

Sarmiento: Manuel Vicentini; Martín García, Brian Salvareschi, Nicolás Bazzana, Gabriel Alanís; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Federico Bravo, Facundo Castet; Sergio Quiroga, Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Nicolás Zalazar, Luciano Recalde, Facundo Cardozo; Facundo Russo, Iván Gómez, Hernán Lamberti, Franco Baldassarra; Brian Mansilla, Matías Tissera. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Eva Perón (Junín).

Árbitro: Silvio Trucco.

Hora: 16.30

TV: Fox Sports Premium.





Vélez - Defensa y Justicia

Vélez tiene un punto en dos fechas disputadas y el Halcón no pudo sumar ni uno todavía (@fotobairesarg)

Otro partido de equipos que no tuvieron un buen arranque del campeonato. Vélez arrancó su camino en la Liga Profesional con un empate con Racing y una derrota con Rosario Central que lo dejan con sólo un punto. Del otro lado, Defensa y Justicia perdió contra Huracán y Godoy Cruz para ser junto a Sarmiento de Junín los únicos clubes que no sumaron en el inicio del torneo. El duelo iniciará en el José Amalfinati a las 16.30 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.

Antes de que inicie la competencia, el Fortín se plantaba como uno de los posibles candidatos a pelear por una estrella. Si no quiere dejar pasar el tren, debe comenzar a sumar antes de que sea demasiado tarde. Vale recordar que el cuadro de Liniers tiene varias bajas por lesión como Tomás Guidara y Agustín Mulet sumado a las cesiones a la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con nombres importantes como Thiago Almada y Francisco Ortega. La expulsión de Damián Fernández y la lesión de Nazareno Romero le hace rotar la línea de fondo a Mauricio Pellegrino.

La salida de Defensa y Justicia de la Copa Libertadores a manos del Flamengo fue un golpe de realidad. Las dos derrotas iniciales es una señal de cambios y Sebastián Beccacece piensa modificaciones que puedan solucionar los problemas defensivos sobre el final de los encuentros. Hugo Fernández sale para que ingrese Matías Rodríguez y la nueva delantera que se perfila es la de Lucas Barrios y Walter Bou con Miguel Merentiel como el que saldrá del la estructura titular.

Probables formaciones

Vélez: Lucas Hoyos; Sergio Ulibarri, Matías De Los Santos, Lautaro Giannetti, Nazareno Romero; Santiago Cáseres, Federico Mancuello; Ricardo Centurión, Agustín Bouzat, Lucas Janson; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Matías Rodriguez, Adonis Frías, Tomás Cardona, Alexis Soto; Rodrigo Contreras, Tomás Escalante, Raúl Loaiza; Carlos Rotondi; Lucas Barrios, Walter Bou. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Hora: 16.30

TV: TNT Sports.





Independiente - Patronato

Independiente recibe a Patronato, una de las sorpresas del arranque, en el Libertadores de América (@fotobairesarg)

Los dirigidos por Julio César Falcioni se recuperaron del flojo arranque que implicó un empate frente a Argentinos Juniors y quedar fuera de la Copa Sudamericana con el Santos con una victoria por la mínima contra Estudiantes de La Plata. El Rojo buscará estirar el presente positivo pero en frente tendrá a uno de los tres equipos que ganó los dos primeros encuentros del campeonato: Patronato. El duelo tiene fecha de inicio a las 18.45 con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de Fox Sports Premium.

El Emperador ya le dio la impronta defensiva a Independiente y le resta afilar el funcionamiento ofensivo para poder definir las jugadas de gol. En los últimos ocho encuentros logró anotar en cuatro oportunidades pero con muchas situaciones claras erradas que generaron el lamento de sus hinchas. Igualmente, el director técnico planea mantener a los mismos futbolistas que se llevaron los tres puntos del estadio Uno para seguir solidificando una base estable que genere confianza.

Del otro lado, el Patrón llega luego de derrotar por 2-0 tanto a Aldosivi como a Sarmiento. Sólo una modificación tiene preparada Iván Delfino por la lesión en la rodilla izquierda de Franco Leys: Damián Lemos ingresará en su lugar para ocupar el agujero que quedó en el mediocampo. Con la confianza por el techo, los de Paraná buscan hacer historia en el Libertadores de América y plantarse en la zona alta de la tabla de posiciones del fútbol argentino.

Probables formaciones

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Lucas González; Sebastián Palacios, Andrés Roa, Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.

Patronato: Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez, Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Brian Nievas, Nicolás Delgadillo; Junior Arias, Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Estadio: Libertadores de América (Avellaneda).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora: 18.45

TV: Fox Sports Premium.

