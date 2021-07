El golazo de Matías Suárez, el buen momento de Zuculini y el nivel de River Plate: 11 frases de Marcelo Gallardo

River Plate goleó 4 a 0 a Unión este domingo y consiguió su primer triunfo en la Liga Profesional y su segunda victoria consecutiva, después de la cosechada contra Argentinos Juniors por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. En este contexto, el Millonario parece ir encontrando su mejor nivel a tal punto que varios futbolistas que no venían teniendo grandes actuaciones, ahora parecen ser claves en el funcionamiento.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Marcelo Gallardo habló sobre estos aspectos y destacó a varios nombres propios. Además, pidió centrarse en los objetivos de este semestre en los que buscarán el título continental y dar la vuelta olímpica por primera vez en el torneo doméstico.

El triunfo ante Unión y el buen nivel de juego

“Más allá de los goles, completamos una buena tarea futbolística de todo el equipo. Creo que eso tuvo que ver claramente con el juego, con las intenciones de un equipo que cada vez se va soltando mas y va entendiendo cuáles son las formas que queremos desarrollar”.

“Se vio el control del partido y el dominio de la pelota para encontrar los espacios y los momentos justos para penetrar, sobre todo en el tercer gol, que fue una buena jugada colectiva”.

“Lo que pregonamos nosotros es que pase más de lo que hubo en el tercer gol, el de Nico de la Cruz, por lo colectivo y la búsqueda constate que nosotros intentamos por esa vía”.

El gol de Matías Suárez

“El gol de Matías fue un golazo. Habitualmente él no acostumbra a patear, se ve que hoy tenia ganas y la clavó en un ángulo, así que fue un gol impresionante. Fue desde muy lejos y por donde entra la pelota se le hizo muy difícil al arquero”.

La función de Jorge Carrascal

“Su momento coincide con el momento del equipo. Uno no se puede desprender el funcionamiento del equipo de las actuaciones individuales, porque van de la mano de lo colectivo. No puedo medir una actuación individual como si fuese una cosa suelta. Lo que pretendo de él desde el juego y desde su creatividad técnica y desde su impronta, es a partir de lo que puede darnos a favor de lo colectivo. Así va a ir creciendo todo el equipo, no solamente él. Me pone contento porque le va sumando cada vez mas soltura al juego”.

El nivel de Bruno Zuculini

“Bruno nos ha ido dando variantes en el juego nuestro. El año pasado fue importante en una posición diferente a la que él estaba acostumbrado a jugar y nos fue beneficioso. Después nosotros cambiamos y no tuvo esa continuidad. Pero hoy es un jugador muy importante”.

“Es un jugador muy valioso por la energía que tiene para trabajar y entrenarse siempre con muy buena predisposición. En esta nueva etapa encontré un Zuculini mucho mas consciente de lo que necesita el equipo, mas paciente”.

“Nos ha dado equilibrio en la mitad de la cancha con Enzo (Pérez) para que no se superpongan y lo está haciendo muy bien”

La rotación para el partido contra Lanús

“Dependerá de cómo vea a los jugadores, en qué momento se encuentren y cómo se vayan recuperando. Y lo que me vayan mostrando los jugadores que van sumando minutos. Ahí está la posibilidad de que pueda rotar o no. Yo necesito de todo el plantel pero también de esa frescura que me pueden dar los jugadores desde el banco, para que no baje la calidad técnica, física y esa competencia mental que tenemos”.

El Superclásico contra Boca de la Copa Argentina

“Yo no tengo notificación alguna. Cada vez se acerca más la fecha y no tenemos notificación. Necesitamos tener un poquito de confirmación para planificar, cosa que a veces es difícil en el fútbol argentino”.

El cronograma de partidos ajustado

“El calendario nuestro es muy difícil porque tuvimos una pretemporada, salir y jugar el primer partido por una eliminación no es fácil. Los calendarios en general no nos acompañan. No es normal tener que salir de una pretemporada y ya meterte de lleno a definir una serie de Copa Libertadores. No es lo mejor, pero nos tenemos que adaptar y nos vamos exigiendo. Y en ese exigirte, en el que tenés que funcionar rápidamente y bien, te puede marcar el destino del semestre. No tenemos que perder de vista que tenemos la instancia de cuartos de final de la Copa y sostenernos será parte del desafío para el resto del año”.

